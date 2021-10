Manolo Lama: "Hay un nombre por encima de todos, Ancelotti"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la goleada de los blancos al Shakthar en la 3ª jornada de la Liga de Campeones. El 0-5 del Madrid en Ucrania hace que alcance el liderato de grupo, empatado a puntos con el Sheriff, al que aventaja por el goal average.

"El Madrid cumplió y sacó la espina que más le interesaba, ganar aqui al Shakhtar, que le ganó los dos partidos el año pasado. Hay un nombre por encima de todos, Ancelotti, que ha sabido entender perfectamente lo que pedía el partido: defender bien juntos y agrupado y salir a la contra; se ha aprovechado de los errores del equipo ucraniano y lo ha matado. Un gran Vinicius, dos goles, el segundo maravilloso y un Madrid que vuelve a tener la mano para ser primeros de grupo. El Madrid llega con moral al partido del Barça pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque este Shakhtar regala mucho atrás"

'Manita' del Real Madrid y exhibición de Vinicius

Una exhibición de Vinicius, que recuperó la pegada a lo grande un mes después, lideró la esperada reacción del Real Madrid antes de su visita al Camp Nou, con un triunfo repleto de firmeza en Kiev, anulando virtudes del Shakhtar, para enterrar el despiste del Sheriff y darle caza en el liderato.



La semana del clásico demandaba una reacción inmediata del Real Madrid a su primer bache de resultados. El parón vino bien al equipo de Carlo Ancelotti, que recuperó identidad con el regreso del 4-3-3 e hizo bueno su reencuentro con el Olímpico de Kiev, el escenario de la decimotercera, donde se levantó con grandeza, exhibiendo poderío.



Un nuevo Shakhtar, más dominador con De Zerbi en el banquillo pero igual de eléctrico en los últimos metros, con ese toque brasileño que le aportan sus referentes, le planteó un duelo por la posesión al Real Madrid. Jugó sin complejos, con el recuerdo del éxito en sus dos enfrentamientos en el pasado curso, y presentó la oportunidad de vencer al que fuese más efectivo en las transiciones.



No parece buena fórmula ante un Real Madrid al que siempre le gustó la velocidad, con Vinicius y Rodrygo volando en sus alas, y la precisión que aporta en el pase el regreso de un centro del campo histórico. Casemiro, Kroos y Modric comparecían juntos por primera vez en la temporada. Se estrenaba Mendy, al fin, cinco meses después, salvador de la acción de mayor peligro del Shakhtar.

Vinicius, el protagonista del partido

El brasileño Vinicius Junior fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk (0-5), al anotar dos goles, el segundo de bella factura tras regatear a cuatro defensas, y una asistencia, en una actuación que le hace aumentar su confianza para “ser el gran jugador” que imagina y que también “imagina le gente del club”.



“Sigo trabajando. Tengo 21 años y mucho tiempo para evolucionar y trabajar y para ser el gran jugador que imagino e imagina le gente del club. Voy a fallar, es normal, pero voy a intentarlo otra vez y a veces va a salir. Muy contento de empezar bien la temporada”, dijo un Vinicius que ya suma siete goles esta campaña, más que en cualquiera de las anteriores con el Real Madrid.

Vinicuis en el partido de Champions del Real Madrid ante el Shakhtar | CORDON PRESS



El brasileño comentó la jugada del segundo gol: “Yo siempre hago esta jugada en los entrenamientos y siempre sale, en los partidos a veces me cuesta un poco, pero muy contento de que me haya salido y de marcar gol”.



Vinicius agradeció también la confianza que le brindan todos los que le rodean: “Yo siempre lidie muy bien con la presión, me gusta jugar con el mejor equipo del mundo. La confianza que todos me dan me ayuda”.



Por último, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo de cara al clásico frente al Barcelona del próximo domingo 24 de octubre: “Nos gustan estos partidos que son los grandes. Tenemos la cabeza tranquila de que vamos a hacer un gran trabajo. Ahora a descansar y disfrutar de la victoria”.

Benzema continúa marcando

Karim Benzema alcanzó los 290 goles de Carlos Santillanay se convirtió, con su tanto en el tiempo añadido en la goleada al Shakhtar en Kiev (0-5), en el cuarto máximo artillero de la historia del Real Madrid, por detrás de Cristiano Ronaldo, Raúl González y Alfredo di Stéfano.



"Ojalá continúe así, ayudando a mi equipo como hago. Lo más importante es ganar y si ayudo con goles y asistencias, mejor para todos", dijo en Movistar a la conclusión del partido.



Benzema extendió su racha goleadora de esta temporada. Es máximo artillero de LaLiga Santander y autor de dos tantos en tres jornadas de la 'Champions'. Ha marcado once goles en once encuentros disputados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



"Era un partido muy importante después de la derrota en casa. Hemos hecho un gran partido, merecimos los tres puntos, no encajamos goles y es un gran resultado para nosotros. Es un bonus de confianza para todos, disfrutamos de este partido y desde mañana pensamos en el clásico del domingo", valoró.



"El Shakhtar es un buen equipo, juega bien en casa, mete mucha presión. Los primeros quince minutos presionaron pero hemos controlado el partido y al final hemos ganado bien", analizó.



Tras superar a Raúl en la Liga de Campeones, con su tanto al Shakhtar en el tiempo añadido Benzema igualó a Santillana con 290 dianas y va a por las 308 de Di Stéfano. Más lejos están aún Raúl, con 323, y Cristiano, con 451.



Karim también tuvo palabras de elogio hacia su compañero Vinicius, que firmó una gran actuación en Kiev: "Es joven todavía, pero merece sus cosas ahora, ayuda mucho con goles, asistencias, creando peligro. Es un crack por su personalidad. Ojalá siga así hasta final de temporada porque queremos al mejor Vini", dijo.