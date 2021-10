Manolo Lama: "Me siento orgulloso de la selección española"

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la derrota de España ante Francia (1-2) en la final de la Liga de las Naciones, con la victoria de los franceses gracias a un polémico gol de Mbappé en el que los jugadores españoles piden fuera de juego del delantero del PSG pero que el árbitro dio por válido después de que Eric García tocara la pelota al intentar cortar el pase.

"Me siento orgulloso de la selección española aunque no hayamos salido campeones porque hemos dado la cara, porque hemos tenido contra las cuerdas a un campeón del mundo y subcampeón de Europa, porque posiblemente a los puntos hemos merecido ganar pero en esto del fútbol, el que tiene mano, te tira a la lona cuando menos te lo esperas. Ellos tenían dos puños, Mbappé y Benzema, y han sido los que nos han noqueado. Hemos hecho todo, les hemos bailado, hemos tenido la posesión pero en dos golpes aislados nos han ganado. No creo que sea justo pero tienen eso que marca la diferencia hoy en día. Tácticamente hemos sido mejores, físicamente hemos estado por encima pero el talento es imposible de inventar. España, a día de hoy, nos hace pensar que vamos a estar en el Mundial de Catar y que allí somos capaces de ganar a cualquier, aunque también nos puede ganar cualquiera".

Francia gana con polémica

Un tanto polémico de Kylian Mbappé convirtió a Francia en la campeona de la segunda edición de la Liga de Naciones, remontando a una España sobresaliente que cayó con honores en un duelo de grandeza, que confirmó que la distancia a los títulos es corta gracias a la reconstrucción que lidera Luis Enrique. Superada la campeona de Europa, el reto de España pasaba a ser mayúsculo ante la última campeona del mundo. Demostró que pese a estar en plena reforma, con bajas de peso y numerosas, rejuvenecida hasta un límite impensable, está para competir con cualquiera. Es un equipo, por encima de selección, con todo el mérito de Luis Enrique para impulsar la imagen de sus jugadores bajo un trabajo táctico impecable. Solo cedió a un gol en fuera de juego tras una gran final. España anuló la velocidad, la creatividad, la inspiración de una colección de estrellas tras su arranque intimidatorio. La presión alta con la que inició el bloque de Deschamps fue un espejismo en cuanto perdió el balón. Se desconectó. Y al equipo de Luis Enrique es muy complicado discutirle una posesión. Anestesió desde el esférico los arranques de rabia del rival y mascó el partido hasta encontrar la oportunidad de golpear.

Fuera de juego de Mbappé





Era un imposible en el primer acto, con un solo disparo a puerta y blando de Sarabia cuando encontró el espacio y el pase de Ferran. El goleador de la selección forzó para jugar, abandonando la zona del 9 y buscando el desequilibrio con su velocidad pegado a la banda derecha del ataque. Le faltó precisión en los centros para que la pelea de Oyarzabal con los centrales encontrase el premio del remate.



La final exhibió tensión. Las consignas eran claras. El gran peligro de España estaba tras pérdida de balón por la velocidad en transición francesa. Luis Enrique reforzó su centro del campo con la entrada de Rodri y pidió falta para cortar cualquier acción que permitiese a Francia explotar las virtudes de su tridente. Probablemente el mejor del mundo pero al que logró desenchufar una hora, desde que el colegiado permitiese un mano a mano a Benzema, en claro fuera de juego, en el que fue clave la salida rápida de Unai Simón.

Eric García y Kylian MbappéEFE



España exhibió confianza en cuanto se adueñó del balón, con movimientos estudiados que hacen correr al rival, una Francia que tenía un día menos de descanso y que fue mascando la desesperación por la imposibilidad de mostrar su fútbol. Eric García en un examen mayúsculo bajo el foco, salía victorioso de las dos carreras que le lanzaba Mbappé. Gavi, ese pequeño 'diablo' de 17 años que juega al fútbol sin presión alguna, no se cansaba de robar en fase defensiva y abrir espacios en ataque. De un giro suyo al borde del área nació una esperanza pero a España le faltó acabar jugadas. Cuando hizo correr a la defensa de tres centrales francesa llegó la lesión de Varane. España rascó y acabó recibiendo esas entradas duras de desesperación delante del colegiado que condicionaron a Pogba y Koundé en la reanudación, cuando el encuentro despertó en un minuto eléctrico de liberación de ataduras. Perdonó Sarabia, con su pase largo a Ferran un tres para tres, y asombró la arrancada de Mbappé frenada en el último instante por Marcos Alonso salvador.



Nacía un nuevo partido en un escenario menos favorecedor a España por la falta de control y la aparición de una verticalidad letal por la que apuesta Francia. A altas revoluciones conectan Benzema y Mbappé que dejaron a Theo el primer disparo a puerta. Unai se alió con la madera. El travesaño repelía el potente remate y en la siguiente acción, el pase en profundidad de Busquets encontraba la falta de contundencia de Upamecano y el colmillo afilado de Oyarzabal. De zurdazo cruzado superó a Lloris. La alegría duró segundos. En la siguiente acción, nada más sacar de centro, llegó una obra de arte de Benzema. Un argumento más para aspirar al Balón de Oro, inventando un gol para enmarcar de la nada, pegado a la esquina del área con un derechazo a la escuadra que levantó a su selección de la lona. La espina quitada de un futbolista al que un tema extradeportivo le alejó de la conquista del Mundial.



El encuentro había entrado en ebullición y a España le faltó pausa para volver a echar el freno. En el intercambio de golpes tenía pocas opciones de salir vencedora. Y el castigo llegó cuando le costó igualar la velocidad, en acciones siempre al límite de fuera de juego de Mbappé. Perdonó la primera picando el balón a Unai pero definió con calidad a diez minutos del final, en una jugada que desesperó a los españoles por el claro fuera de juego.

???? ¡¡VAMOS CHICOOOOSS!! ¡¡QUE SE PUEDEEEE!!



???? ¡¡Queremos ver estás imágenes al menos una vez más!!



?? ¡¡VAMOS, AFICIÓN!! ¡¡VAMOS JUNTOS A POR EL EMPATE!!



???? ?? ???? | 1-2 | 83’ #VamosEspaña#NationsLeaguepic.twitter.com/nOQdCbxFdk — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

Sin tiempo para las lamentaciones España cayó de pie. Se lanzó por el empate con personalidad y solo Lloris lo impidió. El punto débil de la campeona del mundo radica en su defensa. El portero sacó un zurdazo a Oyarzabal y cerró la final con una gran parada a Yeremy en el tiempo añadido, cuando se desvanecían las esperanzas de un grupo de jugadores que merecieron mejor suerte, clamaron por una mano de Koundé en su área no señalada y un tanto decisivo que queda para la galería de polémicas eternas de las grandes citas.

Busquets, mejor jugador del torneo



Sergio Busquets, capitán de la selección española, fue nombrado mejor jugador de la fase final de la segunda edición de la Liga de Naciones el día que igualó los 131 partidos con la Roja de Andrés Iniesta y se convirtió en el cuarto futbolista con más encuentros en la historia de España. ???? Por su liderazgo, por su calidad, por su juego, por sus valores y por lo que representa para la @SeFutbol.



?? Nuestro capitan, @5sergiob ha sido elegido como el MEJOR JUGADOR de esta Fase Final de la #NationsLeague.



???? ¡¡ENHORABUENA, SERGIO!!#VamosEspañapic.twitter.com/9HOyuKDYWo — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

LA UEFA eligió a un jugador del subcampeón de la Liga de Naciones y entregó el trofeo a Busquets. El capitán español fue el referente del juego de la selección de Luis Enrique, completando los dos partidos ante Italia y Francia.



Busquets, a sus 33 años, disputó su partido 131 con la selección española para dar caza a Iniesta y tener tan solo por delante a Xavi Hernández, al que puede igualar en noviembre si juega los dos partidos de clasificación a Catar 2022, Iker Casillas y Sergio Ramos.