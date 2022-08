Manolo Lama: "Tchouaméni ha demostrado que es un jugador de garantías"

Manolo Lama, narrador de ‘Tiempo de Juego’, analiza la goleada del Real Madrid al Celta de Vigo en ‘Tiempo de Análisis’. Tras la marcha de Casemiro el equipo blanco afrontaba el segundo partido de LaLiga en Balaídos y salió airoso con una victoria por 1-4, con los tantos de Benzema, Vinicius, Modric y Fede Valverde.

"El Madrid gana, golea, convence y es líder. Ha vuelto a demostrar lo que a lo largo de la pasada temporada dejó patente: es un equipo físicamente muy potente, reforzado ahora con la llegada de Rudiger, la presencia de Camavinga y Tchouaméni, y que tiene un talento brutal arriba, con el golazo de Modric, Benzema descargando y la velocidad y el encare de Vinicius. Pero hoy todos los piropos van para un jugador de 22 años, Tchouaméni, que tenía la responsabilidad de empezar a hacer olvidar a un Casemiro, que se ha marchado al United, y ha demostrado que es un jugador de garantías, muy serio, jugando de tapón por delante de los dos centrales, dándole criterio a la salida de balón, participando en dos de los goles y demostrando que Casemiro es muy bueno pero que el Madrid, más que preocuparse por buscar un relevo para Casemiro, que ya lo tiene con Tchouameni, debe pensar y a buscar por toda Europa y todo el Mundo quién sustituirá algún día a Modric cuando se retire"

Valverde: "Para mi Casemiro es un hermano mayor"

El centrocampista uruguayo Fede Valverde, autor del cuarto gol del Real Madrid en su victoria ante el Real Madrid, no escondió su tristeza por la marcha del brasileño Carlos Henrique Casemiro.



“Para mí fue algo más que un compañero, un amigo, un hermano mayor. Estoy triste por su marcha, le deseo lo mejor. Siempre le estaré agradecido por todo lo que me brindó y lo que me dio cuando llegué al Real Madrid. Es un gran jugador, le deseo lo mejor”, declaró el futbolista tras el choque de Balaídos.



Valverde cree que su excompañero “no tiene nada que demostrar” en Old Trafford porque durante su etapa como jugador del Real Madrid ya demostró, a su juicio, que es “un líder”.



“Ojalá le vaya bien. No tiene nada que demostrar, acá ya demostró el gran jugador que es. Le irá bien seguro”, insistió el uruguayo, para quien su equipo logró un triunfo “merecido” en Vigo.

Vinicius: "Ancelotti nos hace crecer a los jóvenes"

El brasileño Vinicius Junior, atacante del Real Madrid, ponderó la victoria en su visita al Celta de Vigo (1-4), en la que anotó un tanto en el minuto 56 que terminó por darles la tranquilidad.



“Salimos de aquí con la confianza muy alta. Es un campo en el que siempre es difícil jugar y tenemos que entrar siempre muy concentrados como hicimos hoy”, dijo en DAZN.



“El Celta tiene un grandísimo equipo y la afición presiona mucho; siempre es difícil venir aquí para todos los equipos”, continuó.



Además, ensalzó la figura del técnico italiano Carlo Ancelotti para su crecimiento y el del resto de jóvenes: “Ha sido muy importante para todos los jóvenes que estábamos en el equipo. Nos ha dado la confianza que necesitábamos, nos da la bronca cuando la necesitamos también y nos hace crecer como jugadores”, explicó.

Butragueño: "Casemiro ha sido un profesional ejemplar"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, aseguró este sábado que solo tienen "palabras de profunda gratitud" hacia el brasileño Carlos Henrique Casemiro, que decidió iniciar una nueva etapa de su carrera en el Manchester United.



"Para Casemiro tenemos palabras de profunda gratitud por todo lo que nos ha dado. Ha sido un profesional ejemplar, un líder dentro del vestuario y en el terreno de juego, un hombre clave en una etapa muy exitosa para el Real Madrid", dijo en Dazn.



"Le deseamos lo mejor y el club tiene que continuar con jugadores con un talento muy grande, con jóvenes en los que confiamos mucho. Estamos agradecidos por su compromiso y por lo que nos ha dado pero ahora nos tienen que defender con confianza otros jugadores", añadió.