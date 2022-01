Manolo Lama: "El Real Madrid ha tirado mucho más de casta y valor que de fútbol"

El Real Madrid estará en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Para ello, el equipo entrenado por Carlo Ancelotti tuvo que remontar en el Martínez Valero de Elche, y jugando con uno menos: "una vez más, y no será la última, el equipo blanco ha tirado de épica, de casta, de orgullo y de fuerza para remontar un partido en la prórroga, que perdía por 1-0 y con diez jugadores", explica Manolo Lama, narrador de la eliminatoria en Tiempo de Juego.

"Eso solamente lo tienen los hombres de Ancelotti: unos futbolistas que en ningún momento se rindieron ni bajaron los brazos, y que siempre fueron a buscar la portería contraria. Con más o con menos acierto, con más o con menos pierna, pero siempre con corazón y tirando de escudo", analizó.

"Hoy en el Real Madrid se ha vuelto a dar la razón a Ancelotti cuando dice que siempre deben jugar los mejores. Hoy era día para rotaciones y los que salieron por los que estaban en el campo no estuvieron a la altura. Al final, tuvo que tirar de Modric y de Casemiro, y esos dos hombres le dieron el equilibrio necesario para conseguir la victoria. Premiar el gol de Isco -un no habitual-, premiar el gol de Hazard -un no habitual-, que a la postre le ha dado al Madrid la clasificación".









A modo de conclusión, Manolo Lama cree que "hoy el Madrid ha hecho mucho más de casta y valor que de fútbol".

Para Ancelotti, "Hazard e Isco han ganado el partido"





El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "orgulloso" de sus jugadores tras conseguir el pase a cuartos de final de la Copa del Rey frente al Elche (1-2) en un partido donde destacó a Isco y Hazard, los goleadores en la prórroga.

"Hazard e Isco han ganado el partido. Tenemos que destacar esto. Tiene un significado y puede ser que a veces ellos se merecían jugar más. El pasado es pasado y tenemos que mirar hacia delante. Sé que puedo contar con ellos y con una plantilla que tiene de todo", indicó el italiano en rueda de prensa.

"Esta plantilla tiene un carácter extraordinario, que nunca se rinde, que lucha hasta el final contra la adversidad. Es el partido que me da más felicidad de esta parte de la temporada", añadió Ancelotti, que reconoció que vio "complicado" el pase pero recordó que ya sabían que iba a ser "un partido difícil".

"Les dije a los jugadores que podía ser un partido muy largo, se lo dije antes, se trata de un rival que lo ha hecho muy bien en los partidos anteriores y les comenté que teníamos que ser listos en todo. Los cambios podían dar un impulso más al equipo y lo han dado. Así lo han hecho", agregó el de Reggiolo.