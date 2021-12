Manolo Lama: "Modric, Kroos y Casemiro son muy buenos pero los tres pueden reventar"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los blancos ante el Athletic de Bilbao (1-0), en partido correspondiente de la 9ª jornada de LaLiga Santander. El Madrid ganó gracias a un gol de Benzema en la primera parte y a las grandes intervenciones de Courtois, que volvió a ser el mejor del partido, como ya ocurrió en la victoria ante el Sevilla.

"El Madrid sufrió contra el Sevilla, pero ganó; el Madrid ha sufrido contra el Athletic, pero ha ganado. Pero ni el día del Sevilla ni sobre todo hoy, ha estado bien. Hoy ha tenido veinte minutos primorosos, incluso tendría que haberse ido con más goles en el marcador, pero es cierto que la segunda parte ha sido un asedio permanente del conjunto de Marcelino al equipo de Ancelotti. Courtois, como el día del Sevilla, ha sido el mejor del Madrid y ha sido el salvador. No puede ser que el Madrid en su campo sea dominado por el Athletic, un Athletic al que solo le ha faltado pólvora y puntería y que ha demostrado que tenía un plus físico por encima del Madrid. Modric, Kroos y Casemiro son muy buenos, pero hay que hacer que descansen; Ancelotti cree en ellos y piensa que aunque sea a tirones, saca los partidos, pero me atrevo a aventurar que como les siga fustigando y cargando de minutos sus piernas, los tres pueden reventar. Hoy ha ganado, que es lo importante y son siete puntos al Atleti, pero si alguien ve el partido se dará cuenta de que hoy el Madrid no se ha merecido llevarse el triunfo".

El Madrid sufre y es más líder

El Real Madrid venció este miércoles al Athletic Club (1-0), partido aplazado de la Jornada 9, con un gol del francés Karim Benzema (m.40), confirmando su buen momento en cuanto a resultados, a pesar de sufrir hasta el final al no poder sentenciar el choque, ya que encadena dos meses sin perder que le afianzan como líder en solitario de LaLiga Santander. ‘Si algo funciona, no lo toques’, sigue pensando el técnico italiano Carlo Ancelotti. Las rotaciones no forman parte de su plan a pesar de jugar un encuentro cada 70 horas y solo introdujo un cambio en la alineación titular: Lucas Vázquez por Dani Carvajal en el lateral derecho.



En el primer minuto de encuentro, el galo Ferland Mendy cedió un balón blando al belga Thibaut Courtois al que a punto estuvo de llegar un Iñaki Williams que fue protagonista en todos los errores madridistas al luchar todos los balones hasta el final. Ya en el m.23, el brasileño Éder Militao calculó mal en un balón largo y tocó el esférico con el hombro, dejándoselo muerto a Williams para el mano a mano, pero el propio Militao recuperó bien y tocó lo justo el esférico para despearlo a córner. Una jugad similar, un minuto después, pero esta vez con un fallo del austríaco David Alaba, que sigue sin descansar a pesar del leve esguince de rodilla que sufrió hace una semana contra el Sheriff, dejó al atacante del Athletic solo ante Courtois, pero se trastabilló en el control y perdió la ocasión. El belga volvió a ser fundamental para los suyos. Una gran parada abajo a remate del español Raúl García salvó el 0-1. La más clara de un conjunto vasco que vivió de los errores ante un Real Madrid dominó con comodidad el esférico, con un 71 por 100 de posesión en la primera mitad. Benzema avisó en dos ocasiones, en los m.7 y m.11, pero Unai Simón estuvo bien colocado para despejar los remates. Y a la tercera no falló.



Un remate en falso del croata Luka Modric, tras un disparo de Asensio, le cayó al atacante galo para marcar a placer en el m.40. Un tanto tranquilizador y que hizo que su afición le gritase “¡Balón de Oro!”, un premio en el que este lunes se impuso el argentino Leo Messi por séptima vez en su carrera.



Acusando el físico, el Real Madrid sufrió en la segunda parte. Primero Dani García a la hora de partido, en una acción que salvó Lucas Vázquez tirándose al suelo en última instancia, y nueve minutos más tarde un centro que rozó Unai Núñez, pusieron el miedo en el cuerpo para los de Ancelotti. Como contra el Sevilla, los locales no lograron sentenciar y volvió a aparecer Courtois en un disparo de Oihan Sancet en el área pequeña en el m.75. Y hasta el final sufrió el Real Madrid. 10 minutos más tarde Militao salvó con la cara un remate de Iñigo Lekue casi sobre la línea de gol. Con dudas, pero un mes sin perder. Nueve victorias y solo un empate para coger velocidad de crucero en un final de 2021 que está asentando al Real Madrid como líder de la Liga.

Courtois, el mejor del partido

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, mostró su disconformidad con el Balón de Oro ganado por el argentino Leo Messi y lo reclamó para su compañero Karim Benzema, lamentando que los que votan el galardón dan más importancia al título de una gran competición que al fútbol exhibido toda la temporada: "Se lo merece Karim pero es un título raro porque si ves a la gente que está arriba es porque ha ganado Copa América, Eurocopa o Champions. Siempre es así, solo ven eso, no miran todo el año. Esperamos ganar títulos este año y que lo gane el año que viene", deseó en Movistar.



Courtois analizó el triunfo sufrido ante el Athletic Club, admitiendo algo de cansancio y nerviosismo. "La primera parte estuvimos muy bien, con muchos tiros hasta que llegó el gol y en el segundo tiempo ellos fueron más agresivos. No estuvimos tan acertados en los pases y nos hemos complicado nosotros mismos en los quince últimos minutos. Nos ha faltado calma para jugar y salir de la presión, ellos han tenido más ocasiones pero al final 1-0 y buenos tres puntos".



"Es cansancio y falta de calma, ambas cosas, jugamos muchos partidos seguidos y a veces intentar guardarte un poco y ante un adversario así no puedes hacerlo. Ellos han estado más intensos. Al no llegar el segundo gol todo podía pasar hasta el último segundo", añadió.



Sus paradas salvaron el triunfo del Real Madrid ante un Athletic al que le faltó pegada. "Son un buen equipo, se han adaptado a nuestro juego y nos han hecho daño. Nos complicamos un poco, tuvieron ocasiones pero el gol llegó en buen momento. La parada más difícil es la de Raúl a bocajarro, un cabezazo al suelo que no es fácil, y la segunda es hacerme grande para tapar espacios a Sancet".



El Real Madrid toma siete puntos de distancia a sus perseguidores. "Está muy bien", celebró Courtois. "Estamos jugando muy buenos partidos, nos hemos dejado algún punto en el camino pero estamos haciendo buen trabajo. Nos espera la Real Sociedad y ya viene el derbi, esto no para y hay que seguir trabajando".