Manolo Lama: "Al Madrid le va a venir bien la sonrisa y ceja de Ancelotti, necesita calma e ilusión"

Manolo Lama, narrador el Real Madrid en Tiempo de Juego, ha valordo en Tiempo de Análisis la presentación de Carlo Ancelotti con el Madrid y su primera rueda de prensa, en su vuelta tras sesi años fuera del club.

"La primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti en esta segunda etapa en el Real Madrid es de sombrerazo, de 10. Ha sabido manejar perfectamente la escena, tiene la palabra justa para no pisar ningún callo, que tiene las tablas y la experiencia para no meterse en ningún charco, que tiene una forma muy educada de hablar de los temas más polémicos, que no rehúye ninguna pregunta, sin malas caras y contesta a todo lo que puede contestar. Ha hablado de Florentino, de Zidane, de la salida del francés, de Hazard, de Gareth Bale, de Mbappé, y siempre con una sonrisa. Al Madrid le va a venir bien la sonrisa y ceja de Carlo Ancelotti. El Madrid necesita calma, paz y necesita alguien que le devuelva la ilusión. Lo único que le deseo a Ancelotti es que le dejen trabajar, que en su primera etapa ganó cuatro títulos y jugó muy bien al fútbol. Para mí, sombrerazo por Carlo Ancelotti".

Ancelotti, sobre Ramos: "Yo no me imaginaba un Real Madrid sin Ancelotti pero pasó"

El nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "muy feliz" de volver a dirigir al conjunto blanco y aseguro que "con esta plantilla" podrán "competir por todo" la próxima temporada, sin esperar grandes fichajes, además de asegurar que su fútbol será "ofensivo y espectacular", como "dice la historia" del club.

"Estoy muy feliz de volver aquí. Siento que es mi casa, estoy muy contento y voy a poner toda mi energía para que las cosas salgan lo mejor posible, como en el pasado. Tengo buenos recuerdos de los dos años que pasé aquí y ahora afronto con privilegio este nuevo desafío. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid y lo hago con mucho gusto", dijo en la rueda de prensa de su presentación.

"Lo voy a hacer como en el pasado, vivimos buenos tiempos juntos", recordó el entrenador italiano, que ahora tiene "menos incertidumbre y más confianza", y mostró su cariño a jugadores como Gareth Bale, Isco y Marcelo, a quienes ya conoce de su anterior etapa en Chamartín.

Preguntado por la plantilla, se mostró confiado en poder luchar por "todo" aunque no hubiesen grandes incorporaciones. "Con esta plantilla, sin Bale, Odegaard y Ceballos, el Madrid ha llegado a semifinales de Champions y ha luchado por la liga. Entonces, podemos competir por todo. Seguro que sí", dijo.

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha adelantado en El Partidazo de COPE los planes que tiene el Real Madrid de cara al mercado de este verano:

- El Madrid tiene 33 fichas del primer equipo

- No hay ninguna oferta por ningún jugador por lo que si se compra a un gran jugador y no puede vender a nadie, habría balance negativo en las cuentas del club

- Hay cedidos que no van a tener problema en encontrar una nueva cesión, como Brahim y Kubo, que tiene varias ofertas. Odegaard también podría salir cedido pero dependerá de las fichas que queden libres. La Roma quiere a Borja Mayoral pero no tiene los 15 millones que cuesta, el grave problema de este mercado de verano. Ceballos ha dicho que no quiere volver a salir cedido, está hablando con el Betis pero el conjunto andaluz no tiene dinero

- Si el Madrid ficha a un gran jugador será porque ha vendido mucho durante el verano y llegaría en agosto; y sería solo un gran fichaje.

Tres posibles bajas

- El Madrid cree que de las 33 fichas, 3 están a punto de ser liberadas: Sergio Ramos, que no va a renovar; Varane, que puede irse con una oferta después de no querer renovar y saldría por 35-40 millones de euros; e Isco, con ganas de reivindicarse, creen que en el Madrid ya ha acabado su recorrido y está buscando equipo.

Marcelo y Bale, camino de seguir

- Creen que Marcelo no se va a mover

- Barnett no ha comunicado al Real Madrid nada de Bale y su "bomba" que tenía preparada.

- Canteranos: No habría sitio ni para Blanco, ni Miguel ni Marvin, que no tendrían fichas del primer equipo y se quedarían en el Castilla.