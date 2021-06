Ancelotti, sobre Ramos: "Yo no me imaginaba un Real Madrid sin Ancelotti pero pasó"

Carlo Ancelotti es nuevo entrenador del Real Madrid y ha sido presentado este miércoles desde el Santiago Bernabéu. El italiano, que ya ha sido recibido por Florentino Pérez, firma por tres temporadas en la que será su segunda etapa en el conjunto blanco.

Desde las 18:00, Ancelotti ha ofrecido su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del Real Madrid.

¿Entiende a Zidane después de haber leído la carta? "No quiero contestar porque no sé la relación que ha tenido con el presidente".

¿La vuelta de Cristiano? "Le tengo mucho cariño pero no me gusta hablar de jugadores que están en otro club, tiene contrato con la Juventus y no me parece correcto hablar de él. Puedo hablar del cariño que le tengo, de la felicidad que tengo porque todavía lo está haciendo muy bien. Un periodista italiano me preguntó si es el final de la carrera de Cristiano y le contesté "Sí, ha marcado 35 goles este año, es el final de su carrera..."

¿La carta de Zidane? "No he entendido lo que quiso decir. Estoy en el fútbol desde hace, casi, 40 años y en el fútbol siempre se habla, y es normal. Yo entreno, los jugadores juegan y los periodistas cuentan lo que pasa. Todo es normal. Conozco bien este mundo y es así, hay que aceptar lo que pasa y hay que respetar a todos los que trabajan en este mundo".

¿Hazard? "Es un jugador 'top', ha tenido problemas y dificultades, todavía no ha exprimido su máximo potencial porque tiene ganas de hacerlo. Creo que puede ser el año justo para exprimir todo su potencial".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Ha hablado con Zidane? "Qué voy a decir de Zidane. Ha ganado tres Copas de Europa en un rato... Se fue, volvió y todo lo ha hecho muy bien. Todo el mundo tiene que darle las gracias a Zidane pero esto es el fútbol. Un entrenador viene, otro se va y lo que se queda son los resultados. Lo que hizo fue increíble. No he hablado con él porque todo ha sido muy rápido pero sí que hablaré con él. Zidane es un amigo y, por cierto, hablaré con él".

¿Qué recuerdos guarda de su primera etapa? "Todo muy claro. Los partidos que ganamos, los triunfos, los momentos difíciles que tuvimos, el día que me fuí, el día que llegué... Recuerdos muy claros, pero han pasado cinco años y volver aquí es algo especial. Como siempre".

¿Qué ha aprendido en estos años? "Cada equipo tiene un objetivo por alcanzar. El del Real Madrid es ganar la Liga, ganar la Champions... Cada equipo tiene su objetivo y el éxito no solamente se alcanza ganando títulos. El éxito para un entrenador es llegar al objetivo del club.

¿Bale? "No ha jugado mucho, no ha tenido mucho tiempo en la Premier pero ha marcado muchos goles. Ha sido muy efectivo. Vuelve, le conozco muy bien, creo que tiene la motivación para intentar jugar, a lo mejor puede hacer una gran temporada".

¿Le valdría con esta plantilla para luchar por los títulos? "Con esta plantilla sí. Si no recuerdo mal, sin los jugadores cedidos, el Real Madrid ha llegado a la semifinal de Champions y ha luchado por la Liga así que pienso que sí.

¿Pedirá un delantero con gol? "Benzema tiene que marcar 50 goles, no 30. Vinicius tiene que marcar más. Estos son los jugadores que tengo, tienen mucha calidad, estoy muy feliz de volver a entrenar a Karim porque ha mejorado mucho en los últimos años. Después hay jóvenes que tengo muchas expectativas puestas en ellos, como Rodrygo, Vinicius... El objetivo es marcar goles, no solo fichar a un delantero que marque 30 goles, hay que buscar más goles del resto de los jugadores".

¿Quiere contar con Sergio Ramos la próxima temporada? "Sergio Ramos es un jugador muy importante para el Real Madrid, ha sido un jugador muy importante y vamos a hablar con el jugador. Sé que está hablando con el club sobre la renovación pero no tengo detalles. En unos días hablaremos sobre esto".

¿Cuál es su staff? "He llegado hoy solo para la presentación, aún no hemos hablado de nada, solo del contrato con el Everton. En los próximos días plantearemos la plantilla y el cuerpo técnico".

¿Necesita muchos retoques la plantilla? "No soy el mismo de hace seis años, soy distinto. Tengo seis años más de experiencia. Me encontré muy bien en el Everton y, la experiencia negativa que tuve, también es muy importante. Todavía no nos hemos centrado en los detalles de la plantilla, hay una mezcla de jugadores con experiencia y jugadores muy jóvenes con mucha calidad. La plantilla es de calidad y, después, la plantilla tenemos que reducirla un poco".

¿Le ha prometido Florentino fichajes? "Solo hemos hablado un rato porque ha ido todo muy rápido, ahora empezaremos a hablar en los próximos días para intentar hacer lo mejor como siempre para el Real Madrid. Solo le he dado las gracias porque estar aquí, para mí, es muy importante".

¿Fichar a Hirving Lozano? "Tengo mucha relación con él, le tengo mucho cariño pero no puedo decir si encajarían en el Real Madrid. Tenemos una plantilla muy larga y primero hay que analizar esta plantilla".

¿Isco?¿Marcelo?¿Bale?¿Cristiano? "Tengo mucho cariño a todos ellos pero son jugadores del Real Madrid e intentará motivarlos de la mejor manera, luego el juez es el campo. Tendrán que demostrar que quieren jugar en el Real Madrid".

¿Renovación en la plantilla? "No he hablado todavía con el club, conozco muy bien la plantilla, a los del primer equipo y a los del Castilla, a los cedidos... Tenemos muchas opciones en la plantilla, es verdad, pero quiero hacer una evaluación de todos con mucha calma. La primera vez que vine subieron Morata, Nacho, Casemiro, vino Carvajal... Me vinieron muy bien. Gracias a ellos tuvimos éxito, entonces, los próximos días veremos bien la plantilla con el club".

¿Qué puede prometer? "Lo mismo que en mi anterior etapa, creo que el fútbol ha cambiado en estos cinco años, es un fútbol más intenso, más agresivo y más organizado, pero la idea es siempre la misma para el Real Madrid: fútbol ofensivo y espectacular. Es lo que quiere la afición".

¿Mbappé? "Yo creo que los jugadores de calidad te dan la oportunidad de ganar títulos. Es importante tener un equipo con equilibrio, con calidad y con capacidad de sacrificarse, después la individualidad te da algo más a esa base.

¿Se imagina el Real Madrid sin Sergio Ramos? "Lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a luchar por todas las competiciones con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio Ramos, acabo de llegar y ahora tengo que hablar con el club sobre todo esto. Yo no me imaginaba un Real Madrid sin Ancelotti pero pasó... Esto ha sido muy rápido, empezamos a hablar el sábado y todavía no he tenido tiempo de hablar con el club. Tengo muchas ganas de entrenar a estos jugadores y Sergio Ramos es uno de ellos. Tengo que planificar la plantilla en los próximos días porque aún no hemos tenido tiempo".

Ancelotti: "Afronto este reto con toda la energía y toda la responsabilidad. Creo que entrenar al Real Madrid es una responsabilidad bonita porque estás en el mejor club del mundo. Es normal tener más responsabilidad que en otro sitio. Lo acepto y lo voy a hacer como lo hice en el pasado"

Comienza el turno de preguntas al técnico italiano.

Ancelotti: "Quiero dar las gracias al Presidente que me ha querido aquí y a José Ángel. Estoy muy feliz de volver a lo que siento que es como mi casa. Voy a intentar de repetir lo que hemos hecho todos juntos en el pasado, tengo muy buen recuerdo de los dos años que pasé aquí. Creo que vamos a repetir algo nuevo en esta nueva experiencia. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid".

Es turno para Carlo Ancelotti.

Emilio Butragueño: "Querido Carlo, quiero desearte mucha suerte en esta nueva etapa. Bienvenido a tu casa".

COMIENZA LA RUEDA DE PRENSA DE CARLO ANCELOTTI. El italiano comparece junto a Emilio Butragueño, en lugar del presidente Florentino Pérez.