Manolo Lama: "No sé si al Madrid se le va un trocito de Liga o no, pero desde luego el tropezón es curioso"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, analiza el empate del equipo blanco este sábado en Pamplona ante Osasuna:

"Era un partido complicado para el Real Madrid, el viaje, la nieve, el campo, Osasuna y finalmente así ha sido. No sé si al Madrid se le va un trocito de Liga o no, pero desde luego el tropezón es curioso y sorprendente porque el otro día en el campo del Elche, otro de los conjuntos que está en la zona baja, el Madrid tampoco pudo sacar los tres puntos ¿qué le pasa al Madrid? Esto es más viejo que el hilo negro, pero yo siempre lo digo, cuando hay equipos que defensivamente se ponen por detrás de la línea del balón, le entregan el cuero al Madrid y le invita a que les ataque, el Madrid tiene muchos problemas. El Madrid es un equipo fiable cuando tiene espacios para correr, cuando él es quien se repliega y sale a la contra, pero cuando le cambian los papeles, los de Zidane sufren mucho. Esta Liga está loca. Ahora mismo, evidentemente, el Atlético es quien tiene ventaja, pero también tiene que ganar esos tres partidos que tiene, de momento, guardados en la buchaca de los puntos. Hoy, el Madrid, no va a volver de Pamplona y encima no va a volver con lo que buscaba la victoria".

El Real Madrid no pudo vencer al Club Atlético Osasuna este sábado (0-0) en un partido marcado por la borrasca 'Filomena' y la insistente nieve que no supo interpretar el vigente campeón de Liga, que sigue dando cancha al Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla tras un duelo de la jornada 21 en la Liga Santander.

El equipo dirigido por Zinédine Zidane no estuvo fino, no supo leer lo que le propuso Osasuna y se marchó de Pamplona sin haber sufrido, pero sin haber generado claro peligro en la meta contraria. Tan solo Benzema lo intentó en un par de ocasiones y ambas fueron anuladas por fuera de juego. El choque se le escapó entre los dedos a un Madrid que estuvo igual de frío que el tiempo.

Quejas de Zidane y de Courtois tras el partido

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró molesto tras haber jugado ante Osasuna (0-0) este sábado y dijo que "no ha sido un partido de fútbol" y debió "haberse aplazado" por las condiciones meteorológicas debido a la borrasca 'Filomena'.

"Lo hemos vivido mal", indicó Zidane al ser preguntado por estos dos días. "Claramente tenía que haberse aplazado", añadió después de que este viernes estuvieran casi cuatro horas para salir de Barajas. "Hemos hecho lo que hemos podido, pero no ha sido un partido de fútbol", incidió el galo.

Thibaut Courtois, guardamenta belga del Real Madrid, criticó este sábado a LaLiga por obligarles a viajar a Pamplona en mitad del temporal y tener que disputar el partido frente a Osasuna y recordó que no son "marionetas que tienen que jugar siempre" y que, antes que nada, tienen que pensar en la seguridad de todos los implicados.

"Hemos podido jugar, pero desde LaLiga es un poco lamentable lo que nos han hecho, (también) al Rayo Vallecano y a otros equipos, creo que el temporal se sabía hace tiempo que iba a pasar. No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, hoy no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y la LaLiga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar", dijo a Movistar TV.