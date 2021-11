Manolo Lama: "El Madrid ganó, convenció, goleó y ojito, que sigue creciendo"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza la victoria de los blancos en Granada (1-4) como "el mejor partido" que han jugado esta temporada. Además, ha destacado a jugadores como Marco Asensio y Nacho, que están llamando a la puerta de la titularidad para que Carlo Ancelotti les de un sitio en el once titular.

"Posiblemente el mejor partido que ha jugado el Real Madrid en la temporada. Victoria clara, buen fútbol, cuatro goles, muchas ocasiones y una superioridad manifiesta ante un débil Granada. Hay que decir que en el Real Madrid hoy en la primera parte sin darse cuenta se pusieron 0-2, luego tuvieron ese pelín de siesta que es también normal en el equipo madridista y en la segunda parte el Real Madrid fue una auténtica apisonadora, haciendo ver, por ejemplo a Kroos y Modric, dos futbolistas que jugaron en su salsa, ante un equipo que no les presionaba, que no les mordía…. Los dos demostraron su talento. Es cierto que Benzema hoy no marcó, pero también es verdad que estuvo generoso. Es verdad que Vinicius marcó, pero posiblemente no hizo su mejor partido. Asensio está poco a poco demostrando que quiere ser titular en el Real Madrid y que por cierto, cada vez que le dan una oportunidad, la aprovecha. El mismo caso que Nacho, que no solamente cumplió, sino que además anotó un gol para el Madrid. Es una buena prueba de cara al partido de Champions del próximo miércoles. El Madrid ganó convenció, goleó y ojito, que sigue creciendo".

El Real Madrid, líder tras golear en Granada

El Real Madrid ha solventado su visita al Nuevo Los Cármenes con una cómoda victoria ante el Granada (1-4) que le aúpa momentáneamente al liderato de LaLiga Santander, todo en un encuentro en el que los de Carlo Ancelotti fueron superiores y mostraron sus armas para refrendar su buen estado de forma.

Los goles de Asensio y Nacho ofrecieron en la primera mitad una buena renta al cuadro madridista, que no titubeó cuando Luis Suárez recortó distancias antes del descanso. Vinícius desterró las dudas y la expulsión de Monchu y un nuevo tanto de Mendy condenaron a los locales. Ahora, los de Ancelotti giran su mirada a Europa, donde el miércoles tratarán de vengarse de un Sheriff que ya logró profanar el Bernabéu.





Carlo Ancelotti: "He quitado a Vinicius para evitar problemas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que quitó a Vinicius de Los Cármenes "para evitar problemas", en un partido que terminó "caliente" y con tres puntos para los blancos en lo alto de la tabla. "He quitado a Vinicus para evitar problemas, el partido estaba un poco caliente. No he visto la tarjeta, no era determinante para el partido", dijo en rueda de prensa después del encuentro de la jornada 14 de LaLiga Santander.

El Granada se quedó con 10 por la roja a Monchu a poco más de 20 minutos del final, pero el Madrid dominó de principio a fin (1-4). Ancelotti tiró de su centro de Modric, Kroos y Casemiro, y no hizo cambios hasta el final. "Asensio está cumpliendo lo que le pido, está jugando partidos, hay competencia, pero lo importante es que cuando juega, cumple", dijo del balear, titular hoy.

Asensio: "Súper contento por cómo ha ido el partido. Después de un parón es complicado coger la dinámica, pero creo que el equipo ha estado muy serio. Hemos hecho un gran partido". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/9h2gSNSlQ0 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 21, 2021





"Físicamente el equipo está bien. Puede ser que en los próximos partidos alguno esté cansado y lo voy a cambiar. Tengo mucha confianza en el que ha jugado menos. Después del segundo gol hemos bajado ritmo, a veces no somos muy efectivos cuando tenemos que serlo", añadió, antes de elogiar su tridente del medio. "El nivel que tienen los dos es muy alto (Modric y Kroos), siguen siendo los mejores medios del mundo, para mí. Está dinámica que tengo en los tres sorprende. Es una gran ventaja para este club", afirmó, añadiendo que además tienen el relevo.

Carlo Ancelotti en el momento de la expulsión de Robert Moreno en el Nuevo Los Carmenes | EFE