Manolo Lama: "Al Madrid le falta la magia de Modric, pero que hoy ha puesto Asensio"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego y comentarista en El Partidazo de COPE, comentó en Tiempo de Análisis la victoria del Real Madrid sobre el Granada (2-0) en el Estadio Alfredo Di Stéfano, con goles de Casemiro y Benzema. Un triunfo que coloca al cuadro blanco colíder de LaLiga empatado a 32 puntos con el Atlético de Madrid.

"Victoria sufrida del Real Madrid sobre el Granada, un equipo bien trabajado por Diego Martínez, que ha pesto al conjunto de Zinedine Zidane, no voy a decir contra las tablas, pero sí le ha hecho exprimirse al máximo. El Madrid parece que se abona a marcar goles en el descuento, lo hizo con el Athletic, con el Eibar y hoy lo ha vuelto a hacer con el Granada. Un Madrid espeso, un Madrid que le ha faltado aquello que ha tenido a lo largo de las últimas jornadas con Luka Modric, es decir, al Madrid le falta la magia que posiblemente se la ha podido dar Asensio en los minutos que ha estado, no solo por la asistencia del gol, sino porque le ha dado la chispa y ser diferente al Real Madrid en los metros finales. El Madrid ha vuelto a ser el Madrid postpandemia, es decir, es un equipo rocoso que no recibe goles y que por tanto le va a pelear seguro LaLiga al Atleti".

El Real Madrid conquistó su quinta victoria consecutiva en la Liga Santander después de doblegar al Granada (2-0) gracias a los goles de Casemiro y Benzema, que permiten a los vigentes campeones mantener el cuerpo a cuerpo con el Atlético y consolidar su cambio de rumbo tras la derrota, ya lejana, ante el Deportivo Alavés.

Zidane apenas mueve el once, solo por exigencias del guion, y está obteniendo el mejor de los resultados después de la marejada que vivió hace menos de un mes. La buena racha liguera y la clasificación para octavos de la 'Champions' han hecho olvidar los días grises. Ahora, el equipo blanco es más fiable y efectivo. Ahora, el equipo blanco no hace rotaciones.

Antes de que llegase su momento, los de Diego Martínez protestaron un posible penalti por empujón de Casemiro a Yangel Herrera, pero el árbitro decidió no acuidar al VAR. Ni tampoco en otra acción por posible mano del brasileño dentro del área. Ambas fueron dudosas, sobre todo la segunda, donde sí parece que el centrocampista del Madrid la toca con el muslo.

Entre tanto, Asensio fue capaz de sacar petróleo en una prolongación de Mendy en la banda izquierda. El balear sacó un centro exquisito al área pequeña y ahí apareció Casemiro para rematar con la cabeza y colocar el 1-0 en el luminoso del Di Stéfano. El gol fue un auténtico tesoro tal y como se había puesto el envite.

A partir de ahí el partido languideció sin grandes ocasiones de unos y de otros, pero con más acercamientos de los nazaríes, sobre todo en la recta final. El Granada apretó con una falta lateral en botas de Milla que acabó Germán con un testarazo que se fue por encima de la red. El tiempo llegó a su fin y los puntos se quedaron en Valdebebas. Eso sí, Benzema no se fue sin poner su rúbrica.

El francés culminó el triunfo con una contra definida merced a un zurdazo cruzado que sirvió para seguir bordando un camino inmaculado en el último mes, tanto en Europa como en la competición doméstica, derrotando a Sevilla y Atlético, el primero de ellos a domicilio, y fortaleciendo la condición de local, la misma que le llevó al título este año tras el confinamiento.

Zidane: "Los jugadores aguantaron las críticas, ahora a disfrutar"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, se mostró satisfecho tras encadenar su sexta victoria consecutiva ante el Granada (2-0) y dijo que sus jugadores, tras aguantar "críticas" después de perder de forma consecutiva ante el Alavés y el Shakhtar, merecen "disfrutar" del buen momento de su equipo.

"La clave es el trabajo. Los jugadores saben que hay momentos complicados. Hemos seguido trabajando bien, preparando los partidos todos juntos. Es lo que hay que hacer siempre. Perderemos otra vez, es inevitable. De momento vamos a disfrutar y a estar contentos con las seis victorias, que no es nada fácil. Me alegro por los jugadores. Aguantaron las críticas y ahora hay que disfrutar", explicó.

Cuestionado por las pocas rotaciones del