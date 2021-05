Manolo Lama: "Las modernidades van a arruinar el fútbol; el VAR y el rearbitraje van a acabar con el fútbol"

Manolo Lama, el narrador del Real Madrid, ha valorado enTiempo de Análisisel polémico empate blanco ante el Sevilla (2-2) que deja LaLiga a tiro para el Atlético. Se mantiene la distancia de dos puntos respecto a los rojiblancos (77 y 75).

"La pregunta es si el Madrid ha ganado un unto o ha perdido dos, si el Madrid sigue en LaLiga o ha tirado el campeonato. Hay que decir que el Madrid ha merecido ganar, se le ha visto con esas ansias. Pero se ha producido una jugada que marcará un antes y un después, no este partido, sino LaLiga, un penalti a favor del Madrid, marcado por Martínez Munuera, y que acaba siendo penalti para el Sevilla marcado pero el VAR. Yo lo sigo diciendo, las modernidades van a arruinar el fútbol, que esto del VAR y del rearbitraje, va a acabar con el fútbol. Hoy, a ese barco que yo fleté, se subirán más. LaLiga no ha terminado, esta jornada ninguno gano, la jornada anterior, dos picharon, ahora se juega jueves y domingo, con lo que pesan las piernas, y veremos quién gana LaLiga".

El Real Madrid falló en su opción de colocarse líder de LaLiga Santander este domingo al empatar (2-2) con el Sevilla en la jornada 35 celebrada en el Alfredo di Stéfano, un giro más en un guion a lo Alfred Hitchcock, que permite al Atlético depender de sí mismo.

Después del empate (0-0) entre el líder rojiblanco y el Barça este sábado, el Madrid pasó a ser quien tenía la sartén por el mango. Sin embargo, como el Barça la pasada semana ante el Granada, el cuadro blanco también falló a la hora de desbancar al Atleti.

El tropiezo de los de Zinedine Zidane lo maquillaron entre Kroos y Hazard en el minuto 94 con el 2-2, pero fue de puro suspense por el penalti que convirtió Rakitic en el minuto 78 por una mano de Militao (1-2). En directo la jugada siguió y terminó al otro lado en un mano a mano de Benzema con Bono, quien derribó al francés. Martínez Munuera no pitó un penalti que era claro porque sabía que algo había pasado también en el área contraria.

El VAR confirmó su sospecha y en la televisión pitó la pena máxima en el área local. El 1-2 lo empató un disparo de Kroos que rebotó a la red en Hazard, evitando la tragedia mayor, ya que aunque el Atlético sigue líder (77 puntos), el Madrid (75) al menos sigue por delante del Barça (75) a la hora de esperar más giros. Los andaluces en cambio se quedan con 71 por ese gol en el 94'.

Los de Julen Lopetegui entraron mejor en el segundo duelo directo en cabeza este fin de semana en Liga. La presión del Sevilla fue mejor pero el aviso fue local, un gol de Benzema que no subió al marcador por un pie en fuera de juego de Oyarzabal. No valió pero sí hizo efecto en un paso atrás de los visitantes.

Le faltó crear más a los de Zidane, con otro disparo de Benzema, pero el Sevilla tampoco tuvo llegada más allá de los desbordes de Suso. Sin embargo, en una falta mal defendida por la defensa blanca, Rakitic amortiguó de cabeza y Fernando regateó para hacer el 0-1. Tras el descanso el Madrid, más exigido en lo físico tras perder la semifinal de Liga de Campeones ante el Chelsea, se vació.

Lo probó con el disparo de media distancia, pero Bono estuvo seguro, a veces en dos tiempos. Ocampos asomó una vez como alivio visitante pero el Madrid era superior. Vinicius perdonó y Asensio marcó nada más entrar en el campo (1-1). Poco después llegó la jugada polémica, con ese penalti que pudo caer de cualquier lado.

Los de Zidane reaccionaron a medias, pero en el descuento ese probar desde fuera del área le sonrió a Kroos, con ayuda de un Hazard que sin querer hizo el 2-2. Casemiro tuvo incluso la victoria en otro disparo lejano. El punto no consuela pero en esta Liga de sustos y suspense a lo Hitchcock puede valer cualquier cosa.

El francés Zinedine Zidane dejó una imagen jamás vista en su trayectoria como entrenador cuando al acabar el partido entre el Real Madrid y el Sevilla (2-2) se dirigió al centro del campo a protestar al colegiado Juan Martínez Munuera por señalar el penalti por mano de Éder Militao en el minuto 74. El técnico pidió explicaciones al árbitro, siempre de forma educada, por una decisión, para él, incomprensible. Como también expresó Dani Carvajal, lesionado y en la grada del estadio Alfredo di Stéfano, en su cuenta oficial de Instagram a los pocos segundos de conocer la decisión: “Qué vergüenza”, escribió.

Zidane se acercó al centro del campo y Martínez Munuera le reprodujo el gesto del brasileño Éder Militao, aunque ni éste ni el alemán Toni Kroos, también en la conversación, se fueron convencidos a los vestuarios. Una acción que pudo caer para cada uno de los equipos, ya que se analizó la mano dentro del área de Militao previa al penalti señalado del marroquí Bono sobre Karim Benzema.

Zinedine Zidane dejó una queja arbitral tras asegurar que no entiende la normativa con las manos dentro del área, confesar que está "muy enfadado" y denunciar que antes de la señalada a Militao, ni se revisó una del Sevilla en una decisión que afirmó le deja una sensación que "no es buena. Estoy muy enfadado, me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis. Pedí una explicación al árbitro y me la ha dado. No me ha servido. Pita él y no pasa nada, es así, pero es muy complicado porque hicimos un buen partido, merecimos mucho más. No me gusta hablar de los árbitros, nunca me he metido con ellos, pero la sensación no es buena", lamentó.

"No me sirven las explicaciones porque si hay una mano, cualquier mano dentro del área la pitas por los dos lados. Hubo una anterior que ni miraron", denunció refiriéndose a una de Jordán. "Se va a hablar mucho de esto pero no va a cambiar nada. El partido ha acabado y hoy podemos estar molestos", añadió en Movistar+.

En la misma línea se expresó en rueda de prensa. "Estoy molesto porque nos merecimos mucho más. No entiendo que si hay una mano de Militao porque antes no se pita una del Sevilla. Confío en el fútbol y también en las personas, nunca me he metido con los árbitros pero hoy vi una mano de cada equipo y la realidad es que solo pitaron la nuestra".

Zidane pidió a sus jugadores que olviden lo ocurrido y se centren en ganar los tres partidos que quedan para poder optar al título que ya no depende de ellos. "Tenemos que pensar en el próximo partido, no depende de nosotros ahora pero vamos a luchar hasta el final, hasta la muerte. Los jugadores lo han dado todo en el campo y merecían una victoria. Hicimos un partidazo, merecimos los tres puntos, no se ha podido pero vamos a pelear en los tres partidos que faltan. Nos quedan opciones. Antes del partido dependíamos de nosotros y ahora no. Tenemos que sumar y veremos lo que hace el Atlético de Madrid y el Barceona. Lo primero es sumar nosotros", sentenció.