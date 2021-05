Zidane: "Si hay mano, la pitas en los dos lados; me tienes que explicar la regla"

El francés Zinedine Zidane dejó una imagen jamás vista en su trayectoria como entrenador cuando al acabar el partido entre el Real Madrid y el Sevilla (2-2) se dirigió al centro del campo a protestar al colegiado Juan Martínez Munuera por señalar el penalti por mano de Éder Militao en el minuto 74. El técnico pidió explicaciones al árbitro, siempre de forma educada, por una decisión, para él, incomprensible. Como también expresó Dani Carvajal, lesionado y en la grada del estadio Alfredo di Stéfano, en su cuenta oficial de Instagram a los pocos segundos de conocer la decisión: “Qué vergüenza”, escribió.

Zidane se acercó al centro del campo y Martínez Munuera le reprodujo el gesto del brasileño Éder Militao, aunque ni éste ni el alemán Toni Kroos, también en la conversación, se fueron convencidos a los vestuarios. Una acción que pudo caer para cada uno de los equipos, ya que se analizó la mano dentro del área de Militao previa al penalti señalado del marroquí Bono sobre Karim Benzema.

Zinedine Zidane dejó una queja arbitral tras asegurar que no entiende la normativa con las manos dentro del área, confesar que está "muy enfadado" y denunciar que antes de la señalada a Militao, ni se revisó una del Sevilla en una decisión que afirmó le deja una sensación que "no es buena. Estoy muy enfadado, me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis. Pedí una explicación al árbitro y me la ha dado. No me ha servido. Pita él y no pasa nada, es así, pero es muy complicado porque hicimos un buen partido, merecimos mucho más. No me gusta hablar de los árbitros, nunca me he metido con ellos, pero la sensación no es buena", lamentó.

"No me sirven las explicaciones porque si hay una mano, cualquier mano dentro del área la pitas por los dos lados. Hubo una anterior que ni miraron", denunció refiriéndose a una de Jordán. "Se va a hablar mucho de esto pero no va a cambiar nada. El partido ha acabado y hoy podemos estar molestos", añadió en Movistar+.

En la misma línea se expresó en rueda de prensa. "Estoy molesto porque nos merecimos mucho más. No entiendo que si hay una mano de Militao porque antes no se pita una del Sevilla. Confío en el fútbol y también en las personas, nunca me he metido con los árbitros pero hoy vi una mano de cada equipo y la realidad es que solo pitaron la nuestra".

Zidane pidió a sus jugadores que olviden lo ocurrido y se centren en ganar los tres partidos que quedan para poder optar al título que ya no depende de ellos. "Tenemos que pensar en el próximo partido, no depende de nosotros ahora pero vamos a luchar hasta el final, hasta la muerte. Los jugadores lo han dado todo en el campo y merecían una victoria. Hicimos un partidazo, merecimos los tres puntos, no se ha podido pero vamos a pelear en los tres partidos que faltan. Nos quedan opciones. Antes del partido dependíamos de nosotros y ahora no. Tenemos que sumar y veremos lo que hace el Atlético de Madrid y el Barceona. Lo primero es sumar nosotros", sentenció.