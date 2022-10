Maldini: "Xavi, con una plantilla infinitamente superior a la de Koeman, tiene muchísimo trabajo"

Julio Maldonado 'Maldini', comentarista en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE y especialista de fútbol internacional, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico de la 9ª jornada de LaLiga Santander y que hizo que los blancos recuperaran el liderato gracias a los goles de Benzema, Valverde y Rodrygo, de penalti.

"Ganó el Madrid 3-1 y hay bastante que analizar. El Barça tuvo más tiempo la pelota pero el tema es dónde la tuvo. En el Madrid los jugadores que más pases dieron fueron centrocampistas: Tchouameni, Kroos, Modric y Valverde; mientras que en el Barça fueron todos defensas: Eric García, Koundé y Sergi Roberto. Esto quiere decir que el Barça tuvo más tiempo la pelota pero muy lejos de donde hace daño. Aunque domine la pelota, no domina el partido porque no genera peligro o muy poco; no tuvo verticalidad y no funcionó De Jong al lado de Busquets. El Madrid tuvo una lectura de partido muy superior y atacó mejor cuando tenía que hacerlo y fue capaz de concretar lo que tuvo. El Madrid es superior ahora mismo, tanto a Barça como al Atleti; en los dos partidos ha sido superior y ha ganado incluso dando la sensación de no estar al 100%. La Liga es muy larga, el Barça tiene mimbres para pelear la Liga hasta el final pero Xavi tiene muchísimo trabajo, al que le han dado una plantilla infinitamente superior a la que tenía Koeman".

Ancelotti: "El árbitro lo ha hecho bien"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió la actuación arbitral del clásico y, preguntado por lo que refleja el acta del partido, que el presidente del Barcelona Joan Laporta bajó a los vestuarios a pedir explicaciones al colegiado murciano José María Sánchez Martínez, aseguró que lo hizo "bien". "Yo entiendo todo", dijo tras la reacción de Laporta. "El árbitro ha hecho su partido y me parece que lo ha hecho bien", opinó Ancelotti que no suele hablar de actuaciones arbitrales en sus comparecencias.



Para el técnico madridista el triunfo de su equipo se fraguó en la primera parte por conceptos en los que fueron dominantes. "La llave del partido ha sido la primera parte. Hemos sido mejores, más contundentes y efectivos, hemos manejado bien la salida de balón desde atrás, ante la presión alta que hacen. Defensivamente lo hemos hecho bien, con buen compromiso colectivo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? ¡SE ADELANTÓ EL REAL MADRID!



?? Así lo han narrado @lamacope y Manolo Oliveros



?? Real Madrid 1-0 Barça

?? Gol de Benzema#ElClasicopic.twitter.com/ADcPj4ZAvv — Tiempo de Juego (@tjcope) October 16, 2022



Intentó rebajar la euforia del triunfo en un clásico Ancelotti, destacando que son solo tres puntos pese a que sirven para volver a liderar la clasificación en solitario de LaLiga Santander: "Son tres puntos que quitamos al rival más acreditado de esta competición esta temporada, a un Barcelona fuerte que tiene muchos recursos. Le hemos quitado tres puntos y nada más porque la temporada es muy larga, hay muchos partidos. Estamos contentos por lo hecho pero nada más", manifestó. Y defendió que sus jugadores siempre dan todo lo que tienen, no especularon con el marcador ni renunciaron a golear a su eterno rival. "La goleada es otro fútbol, nos importa ganar los partidos no golear, eso es otro mundo para mí. Hemos apretado el acelerador hasta el final porque queríamos ganar. La intensidad de la primera parte no se puede mantener todo el tiempo, el partido estaba controlado. La idea era cambiar antes y no quise tocar la dinámica. El Barcelona empujó más, nuestra salida no fue tan buena pero atrás no hemos sufrido mucho", analizó.

Xavi pierde su primer partido de Liga a domicilio como técnico del Barcelona

Xavi Hernández encajó su primera derrota como visitante en LaLiga desde que es entrenador del Barcelona en el Santiago Bernabéu, donde su equipo perdió 3-1, y deja la marca de partidos sin perder a domicilio en dieciocho, uno más que el anterior récord del campeonato que ostentaba Zinedine Zidane desde 2016.



Desde que llegó al Barcelona en noviembre de 2021, hace once meses, Xavi no había perdido ningún partido como visitante en LaLiga en sus dieciocho salidas, con un balance de cinco empates y trece victorias, entre ellas el 0-4 en el Santiago Bernabéu de la pasada campaña el 20 de marzo de 2022.



En ese mismo escenario, el estadio del Real Madrid, Xavi sufrió este domingo su primera derrota como visitante en LaLiga como técnico azulgrana al perder 3-1 con goles del francés Karim Benzema, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo Goes.



El anterior récord de LaLiga lo tenía Zinedine Zidane, que sumó diecisiete victorias seguidas en el campeonato español a domicilio con el Real Madrid.

Xavi: "El Real Madrid nos ha ganado en madurez y saber competir"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró este domingo que el Real Madrid les "ganó en madurez y saber competir" y confesó que, como "máximo responsable", la sensación que tiene con su equipo es que "no es suficiente y hay que hacer más cosas" para poder competir contra grandes equipos.



El Real Madrid, con goles del francés Karim Benzema, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo Goes, de penalti, ganó a un Barcelona que se vio superado por su rival y que cede el liderato al equipo que dirige Carlo Ancelotti.



"Estamos en una dinámica negativa y hay que cambiarla cuanto antes. La sensación es que tuvimos ocasiones, pero no es suficiente. Hay que hacer más cosas y por eso estoy muy triste", dijo Xavi, en conferencia de prensa.



El Barcelona mejoró la imagen, el juego y las prestaciones ofensivas a raíz de la entrada en el minuto 58 de Gavi, Jordi Alba y Ferrán Torres, que sustituyeron a Raphinha, Sergio Busquets y Alejandro Balde.



"Soy el máximo responsable. Nunca en la vida pasará que apunte a los jugadores. Estoy en el barco capitaneando a los jugadores e igual es un error mío transmitir los conceptos. Lo que ha pasado son errores de concepto. El fútbol es un juego de errores, hay que minimizarlos y no lo hemos hecho", señaló.



"Somos un equipo en construcción pero tenemos que madurar para competir a este nivel. El Real Madrid tiene un buen proyecto y por eso lleva ganando varios años", apuntó el técnico catalán, que aseguró que la derrota en el Bernabéu "son tres puntos pero la desgracia fue el pasado miércoles con el empate ante el Inter" que les deja prácticamente fuera de la Liga de Campeones.



"La temporada es larga y hay que estar fuertes, seguir creyendo y seguir trabajando", manifestó.