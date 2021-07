Maldini: "Voy a contracorriente, pero para mí es ligeramente favorita Italia"

Julio Maldonado, 'Maldini',comentarista en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, y especialista en fútbol internacional, analiza en 'Tiempo de Análisis', la final de la Eurocopa que enfrentará este domingo a Inglaterra e Italia en Wembley y que se podrá seguir en Tiempo de Juego. La selección de Mancini, subcampeona en 2010 y 2012, busca el segundo trofeo continental de su historia. Inglaterra, por su parte, va a por el primero y quiere volver a tocar la gloria 55 años después de su primer y único título, el Mundial de 1966.



Tenemos una final espectacular de Eurocopa, Inglaterra - Italia, Italia - Inglaterra. Un gran colofón a un enorme torneo que es cierto que tuvo ese punto un poco negativo en ese penalti a Sterling, que para mí no fue evidentemente, y que contribuyó a que Inglaterra esté en la final, pero bueno, hemos tenido una gran Eurocopa con muchas alternativas, con equipos grandes cayendo, con bastante buen juego y mucho ofensivo y con una España que ha dado buena sensación, sobre todo el último partido, pero al final la final es la que es. Para mí, aunque no lo mostró ante España, Italia tiene más fútbol que Inglaterra. Me cuesta pensar que Inglaterra le vaya a quitar la pelota y creo que ese centro del campo con Verratti, Jorginho y Barela, seguramente los tres titulares, deben dominar a Inglaterra y si Italia maneja el partido, Inglaterra tiene un problema. Lo vimos contra Dinamarca que cuando le atacó, le hizo daño y generó sensación de peligro y eso Italia lo va a hacer con toda seguridad, llegando por los costados. ¿Qué tiene Inglaterra? Una selección que se blinda muy bien defensivamente y sobre todo, un gran potencial en tres cuartos de campo con Sterling o Kane que en semifinales hizo un gran partido y ahí lógicamente puede hacer mucho daño. Vamos a ver quién juega por detrás de Kane, si lo hace Mount; vamos a ver si opta por la defensa de 3 como hizo con Alemania que también es probable. Southgate es un técnico bastante conservador en su forma de entender el juego, se le acusa mucho de ello y es así: frente a Dinamarca, es verdad que ganaba en la prórroga, pero quitó a un hombre de ataque para meter a Trippier y colocar defensa de 3. Quizá arme este tipo de defensa en la final. Creo que donde Inglaterra hace mucho daño es en la última parte del campo con desbordes de Sterling. Veremos si juega Mount, si lo hace Foden, puede jugar Sancho, hay muchas opciones, y desde luego, Harry Kane que ha encontrado un nivel altísimo goleador, pero también ejecutor y armador bajando unos metros a recibir. Sé que voy a contracorriente y seguramente para la mayoría la favorita es Inglaterra, pero para mí, es ligeramente favorita Italia.

Italia repite su ritual de esta Eurocopa en su camino a Londres

Desde hace tres semanas todos los viajes de la selección italiana hacia la sede de sus partidos de la Eurocopa empiezan de la misma manera.Todo el equipo sube al autobús, excepto el jefe de delegación, Gianluca Vialli. El autobús sale, recorre unos metros y se detiene para esperar a su talismán. El ritual ha "funcionado" hasta llegar a la final e Italia lo repitió este sábado antes de viajar a Londres para jugar la final de la Eurocopa contra Inglaterra.





Todo empezó con un error real. En víspera del Italia-Suiza de la segunda jornada de la Eurocopa, la expedición de Italia salió de Coverciano, su lugar de concentración en Florencia, sin uno de sus integrantes, Gianluca Vialli, y tuvo que regresar para recoger a su jefe de delegación antes de desplazarse al Olímpico de Roma.



El partido acabó 3-0, con una prestación excelente, e Italia, con una mezcla entre superstición y ganas de bromear, lo repitió en todas las vísperas de sus encuentros. Lo hizo antes de ganar 1-0 a Gale, también en Roma, de vencer 2-1 a Austria en octavos en Wembley, del triunfo con otro 2-1 a Bélgica en Múnich, y por supuesto, antes de doblegar a España en la tanda de penaltis, de nuevo en Wembley.



Este sábado, cuando el grupo "azzurro" subió al autobús para ir al aeropuerto de Florencia, donde le esperaba un vuelo chárter, el ritual se repitió. El autobús salió, recorrió unos diez metros y se paró. Vialli, con maleta, traje y gorro, siguió el habitual guión. Se acercó, hizo un gesto con los brazos como para pedir perdón al grupo y se subió para viajar hasta Londres, el lugar de la final.





Inglaterra, a 90 minutos de la gloria en su casa y con su gente

La selección que dirige Southgate, nunca ha estado tan cerca de hacerse con la Eurocopa y este domingo, 55 años después de una última final disputada, ganando la Copa del Mundo de 1966, la actual hornada de los 'Tres Leones' aspira al título que nunca consiguió, la Eurocopa.

Gareth Southgate ya ha encontrado su once tipo a expeción de alguna variable como la elección entre Saka, Foden, Sancho o Grealish. De esta manera, Declan Rice y Kalvin Phillips son imprescindibles en el medio del campo, así como Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire y Walker en defensa, mientras que Raheem Sterling, tres goles en el torneo, y Harry Kane, cuatro, también son insustituibles.





Los ingleses han aprendido de los errores del Mundial de Rusia 2018 para escapar de las semifinales, su tope desde 1966, y llegar a una final. Jugarán en casa, ante más de 60.000 espectadores y sin la posibilidad de que la afición rival pueda venir hacia Londres salvo una pequeña excepción. Sobre el papel, un escenario idilíco para alzar el trofeo con todo el país empujando.