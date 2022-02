Maldini: "Vamos a ver una buena versión de Messi ante el Madrid"

Julio Maldonado 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y especialista de fútbol internacional, habló en 'Tiempo de Análisis' de la goleada del PSG ante el Lille en la Ligue 1 y de "uno de los grandes partidos de año", el que enfrentará al conjunto galo al Real Madrid.

"Estamos a una semana de que el Real Madrid juegue en París el partido de ida de la Champions. Uno de los grandes partidos del año. El PSG viene de golear al Lille, con un muy buen partido de Messi. Hay que preguntarse qué versión de Messi veremos el próximo martes en el Parque de los Príncipes. ¿Cómo está jugando Messi? Está intentando participar mucho, con mucha libertad… aunque jugará como falso ‘9’. Lo que está intentando es participar mucho del juego viniendo muy atrás a recibir. Esto hace que Mbappé se quede más pegado a la banda izquierda. Es bueno para Mbappé y peligroso para el Real Madrid. Me gustó el partido de Messi ante el Lille. Fue muy determinante, marcó un gol, dio un pase de gol, mandó un balón al palo… vimos una gran versión de Messi; la que todos tenemos en la retina. La versión del Barcelona no la vamos a ver, le quedan algunos partidos buenos en su carrera, pero no la hemos visto en el PSG. Después del partido ante el Lille y con la motivación que supone un partido ante el Real Madrid, creo que vamos a ver una buena versión de Messi".





Messi y Mbappé celebran uno de los goles al Mónaco (EFE)





Messi lideró el triunfo del PSG ante el Lille

La mejor versión de Lionel Messi, errático en sus últimas apariciones en el París Saint-Germain, regresó ante el Lille con una buena actuación del jugador argentino que coronó con un tanto excelso con el que rompió su sequía goleadora en la Ligue 1.

El próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones parece que va a contar con un Messi más afinado de cara a la eliminatoria de octavos de final que disputarán ambos equipos dentro de dos semanas.









El PSG notifica dos casos de coronavirus en su plantilla

Alexandre Letellier, tercer portero del París Saint-Germain, y el centrocampista del equipo parisino Edouard Michut han dado positivo en COVID-19 y están aislados, informó el club. Ambos jugadores están sometidos al protocolo en vigor para este tipo de casos, agregó el PSG, que en una semana se medirá con el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes.





????????????????????? ??????????????? ??@edouard_michut et Alexandre Letellier ont été testés positifs à la Covid-19 aujourd’hui, ils ont été placé à l’isolement et sont soumis au protocole en vigueur. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2022





El Real Madrid vuelve al trabajo con ocho bajas

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, comenzó a preparar el partido de liga del próximo sábado frente al Villarreal tras un día de descanso y no pudo contar con ocho jugadores de su plantilla, entre ellos los franceses Karim Benzema y Ferland Mendy, cuya participación en ese encuentro está en duda.