Maldini: "El United es un equipo vulnerable pero peligroso, sobre todo si Cristiano recupera su instinto"

El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Manchester United en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Para ese encuentro, el Cholo Simeone no podrá contar con Koke por problemas musculares, mientras que Rangnick cuenta con casi todos sus efectivos, a excepción de Mason Greenwood, apartado por supuestamente agredir a su pareja, y Edinson Cavani, que se ha perdido los últimos tres encuentros por una lesión en la ingle.

Sobre esa eliminatoria, el experto en fútbol internacional de la CadenaCOPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido analizar las opciones del equipo rojiblanco ante un Manchester United que está en horas bajas.

"Bueno la realidad del Manchester United es que, lógicamente, llega Cristiano Ronaldo y se dispara la euforia en el equipo y la realidad, absoluta y real, es que no está consiguiendo los objetivos que pensaba cuando llegó Cristiano Ronaldo. No está peleando la Liga, está a años luz, de hecho, de pelearla con el Manchester City. Es verdad que se ha metido ya cuarto en zona Champions pero la llegada de Rangnick no ha supuesto una revolución táctica como se podía esperar, no está consiguiendo el ´tecnico que su equipo presione tan arriba como se caracterizó aquel Hoffenheim o como siempre él predica que quiere hacer y no lo está haciendo. El último partido, por ejemplo, contra el Leeds, el equipo no terminó de ser muy agresivo pero es verdad que, dicho esto, el United está consiguiendo buenos resultados porque solo ha perdido un partido de los últimos 18. Incluyendo eso, el hecho de que Cristiano Ronaldo solo ha marcado un gol en 2022, es decir, está en una forma muy baja Cristiano Ronaldo, lo cual no quiere decir que en un partido de estos no pueda explotar. La vuelta de Pogba es muy importante y hay bastantes dudas en la delantera. Cristiano estará, por supuesto, pero Rashford está jugando menos, no está en su mejor momento, Sancho no termina de cuajar en el Manchester United y la sensación es que es un equipo vulnerable pero muy peligroso, sobre todo si Cristiano recupera ese instinto goleador que ha perdido en 2022. Por lo demás, es un partido muy complicado para los dos, ninguno de los dos está en un gran estado de forma y espero una eliminatoria muy abierta y muy apasionante".

El Atlético apela al sueño europeo para resolver sus dudas

El Atlético de Madrid recibe este miércoles al ManchesterUnited en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo que afronta con ganas de marcar un punto de inflexión en su dinámica llena de dudas e incertidumbres, apelando a su eterno y ansiado sueño europeo, mientras que los 'Diablos Rojos' tendrán en Cristiano Ronaldo su principal argumento para salir vivos del Metropolitano.

El equipo de Diego Pablo Simeone vive su temporada más irregular, incapaz de encadenar más de tres partidos invicto consecutivos desde septiembre del año pasado. El conjunto rojiblanco no termina de explotar, con dudas y un 'quiero y no puedo' que impiden ver al Atleti que fue campeón de Liga la temporada pasada. Todo ello sumado a errores y despistes defensivos impropios de un equipo del 'Cholo' que han condenado a los de la capital a la ansiedad.

A 15 puntos del líder en LaLiga Santander y fuera de la Copa del Rey, la Champions se convierte en la única baza real que le queda al Atlético para conseguir un título esta temporada. Y el primer escalón consiste en superar esta eliminatoria, en la que parece que no hay favorito claro, algo que, teniendo en cuenta el momento que atraviesa el Atleti, puede ser beneficioso para los colchoneros, que afrontarán este duelo clave sin presión pero con la certeza de que es su última bala en la temporada.

Los rojiblancos vencieron (0-3) a Osasuna apoyados en su efectividad y solvencia, con un gran partido de Luis Suárez y Carrasco, aunque no les sirvió para seguir en puestos de Liga de Campeones. Ahora son quintos en la tabla con 42 puntos, los mismos que el Barcelona, cuarto y principal rival para conseguir el último puesto de Champions.

Por su parte, el Manchester United llega a la ida de la eliminatoria impulsado por la goleada (2-4) al Leeds United en la Premier League, la segunda victoria consecutiva tras superar al Brigthon (2-0). Solo una derrota en los últimos 11 encuentros de Liga son el aval perfecto para comparecer en el Metropolitano con razones sólidas para creer en el triunfo.

Los 'Diablos Rojos', con 11 puntos, fueron líderes del Grupo B por delante de Villarreal, Atalanta y Young Boys, gracias a sus tres victorias, dos empates y una derrota. Unos resultados que no están apoyados en las mejores sensaciones sobre el campo, con un equipo caracterizado por la fragilidad en defensa, obligando a De Gea a ser el jugador más destacado en numerosos encuentros.

El conjunto inglés es cuarto en la Premier, en puestos de Liga de Campeones, con 46 puntos, y es el equipo que más goles recibe de los nueve mejor clasificados de la competición. Además, su estrella Cristiano Ronaldo solo ha marcado un gol en los últimos ocho partidos, aunque en Champions ha convertido seis goles en cinco duelos de fase de grupos, y es una de las 'bestias negras' del Atleti, al que le ha marcado 25 tantos en 35 encuentros.

El Atlético de Madrid no podrá contar este miércoles con su capitán Koke Resurrección para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United inglés por culpa de una lesión muscular.

El centrocampista acabó el partido del pasado sábado en El Sadar con molestias y las pruebas a las que se sometió estos días han dictaminado que "sufre una lesión muscular en el muslo", según confirmó este martes el conjunto rojiblanco.

"El capitán comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución", añadió el Atlético que seguramente tampoco podrá tener al internacional para la visita de este sábado del Celta.

