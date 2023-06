Maldini: "El City es el mejor equipo de Europa y Guardiola, el segundo mejor técnico de la historia"

El Manchester City logró su ansiada Champions este pasado sábado. Venció en la final al Inter de Milán (1-0) con el gol de Rodri Hernández, y confirmó un triplete histórico, el segundo que gana Pep Guardiola como entrenador. Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis la temporada del Manchester City en esta consecución del triplete.

"Bueno, pues ya tenemos la definición final de la temporada con el triplete histórico del Manchester City: Liga, Copa y Champions, tras ganar en la final al Inter. Más allá de ese tipo de debates que están en la calle, y que son lógicos en el tema de los clubes estado, de lo que gasta uno u otro, etc, etc., de la competencia que hay, del Fair Play financiero y todo eso, yo creo que es difícil no reconocer que el Manchester City es, incluso para mí, de largo, el mejor equipo de Europa, y yo comentaba hace tiempo que es lógico que gane este triplete, el que acaba de ganar, porque creo que hay una diferencia abismal.

Está dominando con puño de hierro la Premier, y esta temporada se le ha puesto complicado el Arsenal, ha ganado la Copa en un partido en el que tuvo dificultades ante el Manchester United, y ha ganado la Champions en una final en la que tuvo bastantes dificultades también ante el Inter de Milán.

Tiene al mejor al jugador más determinante del momento, que es Erling Haaland, que es verdad que no ha hecho buenos partidos en los días decisivos, los dos contra el Real Madrid, la final de Copa y ante el Inter, la final de Champions... pero que es el máximo goleador de la Premier y de la Champions. Es, lógicamente, el delantero más importante del fútbol europeo y del fútbol mundial ahora mismo Erling Haaland. Es un equipo que defiende mucho mejor que antes, que tiene más registros, que no necesita arriesgar tanto con la pelota como antes este Manchester City, y yo creo que hablando de Guardiola... es que yo le considero el segundo mejor técnico de la historia, detrás de Rinus Michels.

Es verdad que Alex Ferguson tiene más títulos, también es verdad que estuvo mucho más años. Yo creo que Guardiola, a poco que todo sea más o menos normal, le va a superar a Alex Ferguson, y no demasiado tarde en títulos. Creo que mejora todo lo que toca, tiene grandes plantillas, lógicamente y es el segundo que ha hecho el máximo triplete, porque es verdad que Mourinho hizo un triplete, pero era Copa de la UEFA, no era Champions. Fue Liga, Copa y Copa de la UEFA con el Oporto.

Guardiola ha hecho por segunda vez, único en la historia, dos tripletes grandes, es decir, Copa de Europa, Copa y Liga con el Barça. Lo hizo y lo ha hecho con el Manchester City. Para mí, el mejor técnico del momento, también de largo, igual que lo es el Manchester City, y el segundo mejor de la historia, detrás, de momento, de Rinus Michels, por todo lo que ha creado"

Guardiola, el primero en ganar dos tripletes

Pep Guardiola se ha convertido en el primer entrenador de la historia del fútbol europeo en conseguir dos tripletes, uno con el Barcelona en la campaña 2008/09 y otro con el Manchester City en el actual curso.

Con el conjunto azulgrana ganó la liga con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, logró la Copa del Rey al imponerse en la final al Athletic por 4-1 y obtuvo la Liga de Campeones ante el Manchester United por 2-0.

En 2009 también logró la Supercopa de España, de Europa y el Mundial de Clubes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta temporada ha ganado la Premier con cinco puntos de diferencia respecto al Arsenal, derrotó al United en la final de la Copa inglesa por 2-1 y la Champions se ha impuesto al Inter Milan por 1-0.

En total acumula como entrenador, al frente de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, un total de 35 títulos, cantidad que le equipara al rumano Mircea Lucescu, a catorce del 'plusmarquista, Alex Ferguson.

Kun Agüero: "Que disfruten, que esto no se vive otra vez"

Sergio Agüero, exfutbolista del Manchester City, afirmó que está "muy feliz" con el triunfo del que fue su equipo y pidió a los jugadores que lo disfruten porque esto "no se vive otra vez".

"Estoy muy feliz, porque amo al City. La última Champions perdimos, pero ahora estoy muy feliz porque finalmente es del City", dijo en BT Sport, donde Cesc Fábregas, comentarista para la cadena, hizo de traductor para el argentino.

"Que disfruten porque esto nunca se vive. Esto va a seguir creciendo y estoy muy orgulloso porque somos uno de los que comenzamos esta era", añadió Agüero.

Mario Balotelli, exjugador del Inter y del City, que también hizo de comentarista en BT Sport, bromeó con el argentino. "Catorce años en Inglaterra y no habla ni una palabra en inglés".