Maldini: "El Real Madrid debe mejorar mucho su nivel defensivo"

Julio Maldonado, Maldini, comentarista de Tiempo de Juego, El Partidazo de COPE y experto en fútbol internacional, comenta en Tiempo de Análisis el Inter - Real Madrid de Liga de Campeones. Un partido "muy complicado" para el equipo de Ancelotti.

"Arranca el Real Madrid la Champions ante el Inter en Milán. Un partido que la temporada pasada se le dio bastante bien, pero es evidente que hay cosas que han cambiado; ya no solo que ha llegado Ancelotti, si no que el Real Madrid debe mejorar muchísimo su nivel defensivo. En ataque está muy bien, es evidente que Benzema y Vinicius están en un magnífico momento y Modric hizo un gran partido contra el Celta, pero defensivamente el equipo no está bien y ya se ha encargado Ancelotti de recordarlo una y otra vez. El Inter no ha cambiado tanto el estilo de juego, ha llegado Simone Inzaghi por Antonio Conte, pero el estilo sigue siendo el mismo: fases largas de presión sin balón muy arriba, intento permanente de combinación con centrocampistas de buen pie, seguramente jugará con Brozovic; Varela y Calhanoglu como interiores, este último es uno de los recién llegados y con defensa de tres y carrileros muy largos como hacía Conte. Quizás veamos a Darmian o a Dumfries supliendo a Achraf y fundamentalmente, la marcha de Lukaku la ha suplido Edin Dzeko. No llega al nivel de un Lukaku que por sí solo te modifica un partido o un esquema, pero es cierto que está jugando muy bien. Es un delantero muy completo, recibe bien de espaldas, se mueve lejos del área, tiene gol y además, ha llegado Joaquín Correa para formar ese trío de delanteros, de los que jugarán dos, que son Edin Dzeko, Joaquín Correa, que está haciendo goles, y Lautaro Martínez. No tengo la sensación de que este Inter haya perdido mucho respecto al del año pasado con la marcha de Lukaku y Achraf, teniendo en cuenta lo que ha fichado; es decir, no me parece un Inter claramente inferior al de la temporada pasada así que va a ser un partido muy complicado."

Inzaghi: "Tendremos cuidado especial con Vinicius"

Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milán, aseguró este martes que su equipo tendrá "cuidado especial" este miércoles con el brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, en el encuentro de San Siro correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones.

"Vinicius vive un gran momento, pero si solo nos fijamos en él, nos olvidaremos de (el francés, Karim) Benzema, (el belga, Eden) Hazard o (el brasileño) Rodrygo Goes. Pero sin duda tendremos cuidado especial con Vinicius", afirmó Inzaghi en la rueda de prensa previa a la cita de San Siro.

???? Simone Inzaghi, entrenador del @Inter, en la previa del partido contra el @realmadrid



?? "@vinijr será uno de los jugadores más vigilados mañana contra el Real Madrid"#UCLpic.twitter.com/XJC9zJBOuT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 14, 2021

Inzaghi reconoció que le preocupa la experiencia europea del Real Madrid y también el largo y exitoso recorrido del técnico Carlo Ancelotti, por el que tiene un sincero aprecio.

"Me preocupa la organización que tiene el Madrid. También con (el francés, Zinedine) Zidane vimos a un gran equipo, que ganó en España y en Europa. Carlo siempre da un buen juego ofensivo a su equipo y al mismo tiempo da mucha organización. Tenemos que conceder lo menos posible", afirmó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, el técnico italiano elogió a su compatriota; "Ancelotti es uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol. Es un grandísimo entrenador y es un placer hablar de fútbol con él. Sabe dar mucha organización a su equipo"

Pese a que el Inter lleve once años sin ser protagonista en la Liga de Campeones, Inzaghi expresó su confianza en sus jugadores, que tienen una "grandísima oportunidad para escribir una buenísima página" de su historia.

"La experiencia es muy importante en estos partidos. Sabemos que el grupo no es fácil, porque, además del Madrid, hay otros equipos (Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol) que lo darán todo para ponernos en apuro", expresó Inzhagi.

EFE





Conceição: "Estamos preparados para diferentes escenarios" ante el Atlético

El entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, dijo hoy que el Atlético de Madrid ha cambiado y que no sabe con qué sistema saltará al césped, pero aseguró que el equipo está preparado para hacer frente a cualquier escenario.

"Independientemente del sistema, estamos preparados para esos diferentes escenarios, viendo los puntos fuertes del equipo y en función de quién va a jugar. Hemos trabajado nuestro sistema para ajustar lo que tengamos que ajustar", dijo en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles de Liga de Campeones.

Sérgio Conceição ?? “Vamos com uma ambição e determinação muito grande”

Pepe ?? “Estamos num clube que é de paixão e de garra, que representa uma região e também Portugal”#FCPorto#UCL#ATMFCPpic.twitter.com/evQIFc8aUg — FC Porto (@FCPorto) September 14, 2021

"Lo fantástico de esta competición es enfrentarnos a estos equipos, con jugadores fortísimos, que pueden dar una dinámica diferente. Este Atlético tiene calidad en todos los sectores", consideró Conceição, que destacó cómo el equipo madrileño reacciona ante la pérdida de balón

El choque de Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano, en Madrid, supondrá el reencuentro de Conceição con Diego Simeone, con quien coincidió en el Lazio (1999-2000 y 2000-2001).

"Era un grupo ganador, difícil de lidiar para el entrenador porque era gente con un carácter muy fuerte... No fue un año de besitos, fue un año de mucha lucha para cada uno ganarse el lugar en el equipo", recordó. Pero esos años "forman parte del pasado". "Hoy somos entrenadores, hay muchas ganas de ganar el partido mañana y en eso estamos concentrados", sentenció.

Para finalizar, el técnico del Oporto reconoció que sus adversarios de grupo juegan en ligas que en términos financieros y de competitividad son superiores" a la portuguesa, pero aseguró que conseguirán contraponer esas diferencias con "espíritu" y "ambición".

EFE