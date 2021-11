Maldini: "El partido de España frente a Suecia, con Ibrahimovic, es más complicado de lo que ya era"

La selección española se juega su clasificación al Mundial en los dos próximos partidos ante Grecia este jueves y, sobre todo, ante Suecia el domingo. Dos encuentros que afrontará el equipo de Luis Enrique con numerosas bajas y que, además, tendrá enfrente a ZlatanIbrahimovic, que ha regresado con su selección.

Julio Maldonado 'Maldini' ha desgranado a Suecia en Tiempo de Análisis advirtiendo, sobre todo, del peligro de sus dos delanteros: Alexander Isak y Zlatan Ibrahimovic.

"Vuelve Zlatan Ibrahimovic a la selección sueca para estos partidos decisivos. Visita Georgia y también visita España. En principio, el partido ante España en Sevilla se jugarán el pase al Mundial tanto España como Suecia. Grecia tiene alguna opción mínima pero tendría que ganar sus dos partidos y la verdad es que es bastante complicado. La pregunta que hay que hacerse es si necesita Suecia a Zlatan Ibrahimovic y para mí la respuesta es sí, evidentemente. Cómo no va a necesitar Suecia a un futbolista de ese talento que, además, ya se ha encargado él en sus declaraciones de intentar dar mucho ánimo a toda la selección. Yo creo que la llegada de Ibrahimovic, primero, es una gran amenaza para España y, segundo, es un chute de energía para la selección sueca, que es un equipo que defiende bastante bien pero que no ataca demasiado. Dicho esto, con Ibrahimovic más Isak el ataque de Suecia lógicamente se fortifica. Vamos a ver si juegan con dos puntas, que esa es una de las dudas. En principio, Isak está en un gran momento de forma. Yo diría, sinceramente, que a mí me preocupa más Isak que Ibrahimovic, en cuanto a la capacidad que tienen ahora mismo los dos. Ibrahimovic en el Milán ha tenido una lesión de larga duración, es decir, todavía está bastante lejos de lo que se puede esperar de él, un jugador de más de 40 años. Pero, es verdad, que Isak está a un nivel altísimo. También es cierto que Isak puede mejorar bastante a Ibrahimovic y, fundamentalmente, que Ibrahimovic puede mejorar todavía más a Isak, ya que la defensa rival no solo tiene que estar pendiente de uno sino de dos. Así que el partido de España frente a Suecia con Ibrahimovic es todavía más complicado de lo que ya en principio era, porque a España se le da bastante mal la selección sueca".

Luis Enrique: "Estos jugadores invitan a ser optimista y a pensar en cotas superiores"



El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que lo vivido en la Eurocopa 2020 y la calidad futbolística y humana de sus futbolistas invitan "a ser optimista y a pensar en cotas superiores", y ha recordado el ambiente "muy positivo" que se respiró en la cita, en la que cree que merecieron "más".



"Parece que han pasado 18 años. En el deporte profesional, el presente adquiere notoriedad, pero esto hace ver lo que tuvimos que pasar como selección, todas las experiencias personales desagradables. En el documental veo la fuerza de este grupo de jugadores: los que están, los que no están y los que estarán en un futuro cercano, que invitan a ser optimista y a pensar en cotas superiores. Ojalá podamos ver a la selección en el nivel que queremos o superior", declaró tras la proyección de 'La fuerza del grupo', el documental inside de la selección en la Eurocopa 2020.

En este sentido, el técnico asturiano afirmó que el documental de Prime Video "refleja muy bien la sensación" que tenían "desde dentro". "Los resultados, de manera injusta, no fueron los que adaptaban a los méritos que habíamos hecho. El ambiente que se respiraba era tan positivo... No había visto ninguna selección mejor. Lo que consiguió la selección, en términos de merecimiento, debería haber sido más. Seguimos teniendo una selección con esas premisas", expuso.

Mikel Merino, casi descartado para el partido ante Grecia

El jugador de la selección española, Mikel Merino,está casi descartado para el partido ante Grecia que se disputará este jueves en tierras helenas, tal y como ha confirmado Miguel Ángel Díaz.

Las pruebas médicas han confirmado que el jugador de la Real Sociedad sufre una leve torsión en la rodilla derecha. No ha participado en el entrenamiento de este martes y ha estado con los fisios recuperandose de la lesión. Estas molestias no le van a impedir viajar con la selección y se espera que esté ante Suecia este domingo, pero es casi baja para el partido ante Grecia.

Por otro lado, José Luis Gayà y Rodrigo Moreno, principales ausencias en el primer entrenamiento de 'La Roja', se han ejercitado con normalidad en el último entrenamiento de la selección española en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas antes de viajar a Atenas.

El seleccionador, Luis Enrique, tendrá que hacer dos descartes de una lista de 25 jugadores. España viaja en la tarde de este martes a Atenas a las 16:30 horas para jugar el jueves a las 20:45 horas la primera de las dos finales de esta semana en busca de la clasificación para el Mundial de Catar.