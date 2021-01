Maldini: "El 'Papu' Gómez me parece un 'fichajazo'"

El Sevilla ha hecho oficial este martes el fichaje del centrocampista argentino Alejandro Darío 'Papu' Gómez hasta el 30 de junio de 2024. El jugador llega el conjunto andaluz después de pasar las seis últimas temporadas en el Atalanta. 'Papu' Gómez se ha destapado como uno de los mejores jugadores de la Serie A italiana. Julio Maldonado, 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE y especialista en fútbol internacional, habla en Tiempo de Análisis del nuevo jugador del Sevilla.



"Ya es jugador del Sevilla oficialmente el ‘Papu’ Goméz. Es un jugador que llega a la Liga para entusiasmar mucho más a los aficionados y, por supuesto, a los hinchas del Sevilla. ¿Qué puede aportar el ‘Papu’ Goméz en el Sevilla? Para empezar me parece un ‘fichajazo’. Por el dinero que ha pagado el Sevilla me parece un auténtico fichaje. Futbolista de 32 años que empezó jugando como delantero en el Arsenal de Sarandí - por cierto pasó por el San Lorenzo de Almagro con Simeone, que fue su técnico – luego un tiempo en el Catania, en Ucrania, y luego ya la explosión definitiva en el Atalanta. Jugador habilidoso, jugador con mucho carácter, con mucha garra, con mucha capacidad de trabajo… la clave del ‘Papu’ Gómez me parece, al margen de la calidad que tiene, del golpeo de balón que tiene desde media distancia que es importante, me parece fundamentalmente su readaptación a ser un jugador cada vez más completo y cada vez abarcar más campo. Del ‘Papu’ Gómez que empezó jugando arriba en punta en Arsenal de Sarandí al ‘Papu’ Gómez que hemos visto últimamente en el Atalanta hay mucha diferencia. Este último ‘Papu’ Gómez ha sido un jugador que ha jugado bastante más lejos del área, incluso por momentos cerca de los centrocampistas organizando el juego y, a partir de ahí, ha sido un jugador clave en el Atalanta. ¿Dónde puede jugar en el Sevilla? Insisto me parece un ‘fichajazo’. ¿Dónde puede jugar? Creo que probablemente por Rakitic. A ver, Rakitic siendo todavía un muy buen futbolista como es, por supuesto, creo que el momento de forma en el que está y al que ha llegado al Sevilla, lógicamente, ya no es el mejor Rakitic. Creo que el ‘Papu’ Gómez jugando en ese 4-3-3 con Fernando, Jordán y ‘Papu’ Gómez como interior y luego dos hombres en las bandas – Suso y Ocampos – y luego, por supuesto, arriba En-Nesyri o De Jong, creo que es su mejor posición. La sensación que tengo es esa: puede jugar cerca de la banda, también; puede jugar por Joan Jordán, también, dejando a Rakitic. Le veo más en el 4-3-3 como interior al ‘Papu’ Gómez".





26 ene 2021 - 20:36

Internacional absoluto con Argentina

'Papu' Gómez acumula cinco encuentros con la Albiceleste, dos de ellos de clasificación para el Mundial, con un tanto y una asistencia, y en la competición italiana consiguió la pasada temporada 2019-20 el récord de pases de gol en la Serie A, con 16, sumando otros dos que dio en la Liga de Campeones. El centrocampista ofensivo cuenta con una amplia experiencia en competiciones europeas, tanto en la Liga de Campeones como en la Liga Europa.

Relación Sevilla-Atalanta

El fichaje del mediapunta argentino Alejandro Darío 'Papu' Gómez por el Sevilla es un nuevo eslabón en la lista de jugadores que en los últimos años han vestido las camisetas del conjunto hispalense y la del Atalanta italiano, relación en la que figuran el delantero colombiano Luis Muriel, el central danés Simon Kjaer y el lateral brasileño Guilherme Arana.