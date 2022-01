Maldini: "Ferran Torres es muy buen fichaje pero no es el gran goleador que necesita el Barça"

Julio Maldonado 'Maldini', especialista de fútbol internacional en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del fichaje de Ferran Torres por el Barcelona en el mercado de invierno. Los azulgranas han pagado 55 millones de euros por el jugador al Manchester City y, aunque todavía no ha podido ser inscrito por los problemas del 'fair play' financiero, se espera que el delantero español pueda debutar en enero tras haber superado la lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego varios meses. Actualmente, Ferran se encuenta aislado después de haber dado positivo por coronavirus.

"¿Qué puede aportar la llegada de Ferran Torres al Barcelona?. Puede aportar mucho, aunque no es un gran goleador lógicamente pero el Barça necesitaba un jugador para jugar ahí de falso 9, le falta esa figura para jugar más adelantado. Puede jugar en banda derecha, como extremo, que es donde empezó, pero jugando como nueve o de segundo punta. En el Valencia le vi jugar como nueve pero el contragolpe del Barça nunca lo va a explotar porque va a ser un equipo que domine casi todos los partidos y le costará adaptarse, como le pasó en el Manchester City, donde no terminó de ser el el delantero titularísimo pero hizo buenos partidos. No le veo a la izquierda, le veo o en la derecha o de delantero centro. Muy buen fichaje, un jugador muy aprovechable para el Barça, pero no es el gran goleador que necesita el equipo".

Ferran Torres, nuevo jugador del Barcelona

El Barcelona y el Manchester City han llegado a un acuerdo para que el internacional español Ferran Torres sea nuevo jugador del conjunto azulgrana para las próximas cinco temporadas. Según ha informado el club catalán, Torres, que este lunes ya pasó la revisión médica, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, con un cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

El delantero españo,l Ferran Torres, durante su presentación en el Camp Nou como nuevo jugador del Barcelona | EFE





El internacional español Ferran Torres aseguró, tras firmar su nuevo contrato como jugador del Barcelona, que fichar por el conjunto azulgrana es "un paso enorme" en su carrera "para seguir creciendo como futbolista y persona".



En declaraciones a Barça TV, Torres dijo estar "muy contento" por unirse al club catalán tras su etapa en el Manchester City y adelantó que ha venido a la capital catalana "a ayudar al Barça a ser lo que es: uno de los mejores equipos del mundo". Ferran piensa hacerlo aportando su polivalencia. "Puedo jugar en las tres posiciones del ataque, que es importante. Marcar goles, dar asistencias y también defender", destacó sobre sus cualidades.

Además, el joven delantero valenciano, que ha firmado un contrato por cinco temporadas con un cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, cree que va a poder explotar todas esas virtudes a las órdenes de "un entrenador ideal" para él. "Xavi tiene una carrera como jugador impecable. Como entrenador está ahora empezando, pero es un entrenador formidable y me va ayudar a crecer y a mejorar como fútbolista y como persona. Espero que me dirija ya", sentenció Ferran Torres sobre el técnico del conjunto azulgrana.

El futbolista se recupera de una lesión

El delantero español Ferran Torres explicó que ya está "a punto" porque su lesión en el pie derecho "está casi curada", en la presentación como nuevo jugador del Barcelona que se celebró en el césped de un Camp Nou, donde se congregaron miles de personas para ver al futbolista de Foios vestido con la zamarra azulgrana y presenciar el posterior entrenamiento de puertas abiertas.



"Después de Reyes ya estaré disponible para dar alegrías a los 'culers'", añadió Ferran sobre la lesión que sufrió en la fase final de la Liga de las Naciones con la selección española y que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el 10 de octubre.

Ferran Torres posa con su nueva camisetaTwitter - Barcelona



Ferran firmó con el Barça hasta 2027 después de que el club azulgrana acordara pagar al Manchester City 55 millones de euros más 10 en variables por su traspaso.



"Es un sueño, ya sabemos el club que es el Barça y la grandeza que tiene. Voy a dar todo lo que tengo dentro para que tenga lo que se merece", dijo el futbolista, que en el Barça tendrá una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

?? @FerranTorres20: "El Barça es de los mejores equipos del mundo, espero ser un jugador importante" pic.twitter.com/yddBHfTKMH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2022



En el Manchester City, Ferran jugó a las órdenes de Pep Guardiola y en la selección lo hace a las de Luis Enrique, dos extécnicos del Barça, algo que el de Fois considera que le beneficiará: "Tener dos entrenadores como ellos me ayuda mucho a adaptarme al ADN Barça y estoy deseando jugar a las órdenes de Xavi".



Durante la presentación sobre el césped del Camp Nou previa a la rueda de prensa, Ferran en todo momento estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta, que explicó que el jugador "mostró muchas ganas de venir al Barça, ha sido perseverante".