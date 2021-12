Maldini: "El Barça ha vuelto a demostrar que no está para competir con la máxima élite europea"

El Barcelona perdió este miércoles en Múnich ante el Bayern (3-0) en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones y quedó relegado a la Liga Europa. Julio Maldonado 'Maldini' ha dado su particular opinión de la eliminación azulgrana en Champions, en Tiempo de Análisis.

"Buenas. Aquí estoy en el Allianz Arena. Ha perdido el Barça 3-0 ante el Bayern. Ha sido muy inferior salvo los primeros 20-25 minutos donde el Barça ha planteado un partido muy valiente. No le quedaba otra - por descontado el Benfica iba a ganar - tenía que ganar en Múnich. Primeros minutos buenos, pero es un equipo que no tiene gol. De hecho no recuerdo a Neuer una parada de mérito. Y el Bayern poco a poco fue entrando en el partido, fue aprovechando el espacio que le dejaba el Barça y luego, encima, la lesión de Jordi Alba terminó por destrozar al equipo. El Barça ha vuelto a demostrar que no está seguramente para competir con la máxima élite europea. El Barça ha tenido una noche muy triste en general. Uno de los grandes equipos de la historia del fútbol español baja a la Europa League. Es un segundo escalón respetable, pero una institución como el Barça es un premio muy menor. El Bayern, sensacional; sin jugar al 100% está muy por encima del Barça".





Los jugadores del Barcelona, desolados tras la derrota en Múnich. (EFE)





?? Group E final standings. Bayern & Benfica will feature in Monday's round of 16 draw ??#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021





"Hoy empieza una nueva era en el Barça"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el club "no merece" estar eliminado de la Liga de Campeones y tener que luchar por la Europa League y se mostró fastidiado por no haber podido evitar la derrota en Múnich y quedar fuera de una élite europea a la que intentará volver con lucha y trabajo.

"Hoy empieza una nueva etapa, empieza de cero y a trabajar para devolver al Barça donde merece, que es luchar por la 'Champions' y no por la Europa League. El Barça no se merece estar aquí, hay muchas circunstancias que han hecho estar así, pero me jode porque estoy al cargo ahora", aseguró en Movistar Liga de Campeones.





Xavi: "Les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa. Tenemos que exigirnos mucho más. El @FCBarcelona_es no se merece esto"



"Pensaba que podíamos competir de una manera mejor pero la realidad nos dice que no"#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/8PjDFV8APT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 8, 2021

"Esta es la realidad, nos vamos a la Europa League

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets lamentó la eliminación de su equipo en la fase de grupos de la 'Champions', algo que no había ocurrido en las dos últimas décadas, y aseguró que "esta es la realidad", la que les 'condena' a jugar en la Liga Europa a partir de febrero.

"Malas sensaciones", dijo Busquets tras caer 3-0 ante el Bayern. "No es lo que queríamos, no es lo que se merece el club, ni los aficionados, pero esta es la realidad, nos vamos a la Europa League. Estamos en una situación dura y difícil, y duele. Son muchos los factores que nos han llevado a esto", indicó a Movistar +.