Maldini: "Creo que Dani Alves llega más para levantar la moral que para aportar como jugador diferencial"

El futbolista Dani Alves se ha convertido en el último fichaje del Fútbol Club Barcelona. El brasileño, de 38 años, ha llegado a la entidad azulgrana este mes de noviembre aunque no podrá jugar hasta enero.

Julio Maldonado 'Maldini' ha querido valorar en Tiempo de Análisis como llega el lateral brasileño a esta segunda etapa en Can Barça tras su paso por el Sao Paulo.

"Pues ha llegado Dani Alves al Barça, quizá puede sorprender, evidentemente. Con 38 años llega en su segunda etapa al Barça donde lo ganó absolutamente todo lo que se puede ganar a nivel de clubes. En este vídeo quiero analizar dos cosas: primero, lo que puede ser en el Barcelona Dani Alves y, también, lo que ha sido en el Sao Paulo, en lo que digamos ha sido la última etapa de su carrera tras dejar el fútbol europeo en la máxima élite. Bueno ha venido jugando en los últimos partidos, hasta que dejó el Sao Paulo, con defensa de tres, como carrilero por la derecha. Pero lo que quiero comentar es que en los Juegos Olímpicos de Tokio fue campeón olímpico ante España jugando en la final como lateral derecho, lateral puro en defensa de cuatro pero, anteriormente, en el Sao Paulo había jugado mucho más lejos de la banda derecha. Había jugado como interior derecha, en un 4-3-3, como doble pivote e incluso casi de '10', como el número que llevaba, bastante cerca del área rival. Un Dani Alves que, en cuanto a jugar en la posición que él quería, en el centro del campo prácticamente de organizador, me recordaba a lo que hizo Ibrahimovic en su última etapa en el PSG. Casi casi jugar por jerarquía donde quiere. Aquí en el Barça va a jugar, yo creo, como lateral derecho aunque algún partido le puede probar Xavi como interior. ¿Cómo puede rendir? Le hemos visto en los Juegos Olímpicos ser un lateral que, a pesar de su edad, llegaba bastante bien al ataque. Yo creo que llega para hacer piña, para intentar levantar bastante el ánimo y el recuerdo nostálgico del gran Barça de Guardiola, yo creo que va a recordar bastante con la llegada de Xavi, y en el campo yo creo que va a jugar bastantes partidos, lo hará como lateral pero, seguro, que le vamos a ver también como interior. Creo que puede rendir un año y creo que es un fichaje que está más enfocado a levantar el ánimo que lo que puede aportar como jugador diferencial en la banda derecha".

Dani Alves: "Intentaré rescatar al Barça que todos queremos"



El futbolista Dani Alves ha asegurado tras pasar el reconocimiento médico con el FC Barcelona, equipo al que regresa y en el que será presentado de nuevo el miércoles, que intentará "rescatar" la versión del equipo que ama y que lo hará, a partir de enero, con trabajo y dedicación al lado de Xavi Hernández, su antiguo compañero y ahora entrenador.

"He estado mucho tiempo intentando volver y no pudo ser, y ahora puedo volver a trabajar con gente que me conoce, como Xavi, que sabe de mi predisposición. Intentaré rescatar al Barça que todos queremos mucho y conocemos. Hay que acelerar ese proceso porque en el Barça no hay margen para equivocarse", reconoció a los medios del club.

Dani Alves, que se marchó del Barça en 2016 tras ocho temporadas como blaugrana, abrirá con ilusión su segunda etapa como jugador 'culer'. "Las ilusiones se cumplen, yo me lo tomé en serio con la esperanza de volver y poder seguir ayudando al Barça a crecer y a ser el equipo más grande del mundo como siempre fue", reconoció.

Dani Alves, en el reconocimiento médico con el BarcelonaTwitter - Barcelona





En este sentido, añadió que quiere seguir añadiendo títulos a su palmarés y hacer mayor el récord de futbolista con más trofeos ganados. "Quiero seguir ganando, nosotros tenemos que creer que estamos en el mejor club del mundo. A veces suena a demagogia, pero he estado fuera y sé que el Barça es el mejor. La gente que se ha marchado sabe lo que digo. Y estar aquí es un gran honor", se sinceró.

"Es una oportunidad maravillosa, un reto increíble de reconstruir y de luchar y de sudar una camiseta que me la pongo y me siento un superhéroe, es un extra de fuerza. Espero contagiar de todo esto a mis compañeros", apeló.

También se dirigió con un mensaje contundente a la afición. "El Barça somos todos, la afición también. Y no pueden dejar de venir a apoyar y animar al Barça porque son las horas y momentos en que nosotros vemos la fuerza del barcelonismo", les pidió. "De mi trayectoria ganadora, más del 50 por ciento me lo proporcionó el Barça. Los momentos más lindos en el fútbol los viví aquí, mi familia más cercana vive aquí y era inevitable volver a Barcelona. La grata sorpresa es volver como jugador. Pero amo con locura a esta ciudad", apuntó el brasileño.

Dani Alves será presentado este miércoles en el Camp Nou

El nuevo jugador del FC Barcelona Dani Alves será presentado este miércoles en el Camp Nou, en un acto abierto a los aficionados que quieran brindarle al lateral brasileño una nueva bienvenida a la que fue su casa aunque no podrá debutar hasta enero. Según anunció el club blaugrana, Dani Alves volverá a pisar el césped del Camp Nou este miércoles 17 de noviembre a partir de las 14.00 horas, con una presentación con público y una posterior rueda de prensa.

Los socios y aficionados que quieran asistir a la presentación de Dani Alves, que no podrá ser inscrito hasta el mercado de invierno pese a entrenar desde esta semana a las órdenes de su excompañero Xavi Hernández, pueden conseguir a partir de este lunes sus entradas, hasta un máximo de 6 por persona.

Dani Alves, con la camiseta del Barcelona con el número 8 (IMAGEN: FC Barcelona)