Maldini: "La final entre Argentina y Francia es la final de las generaciones"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la final del Mundial entre Argentina y Francia, que estará centrado en dos grandes nombres: Leo Messi y Kylian Mbappé, dos generaciones diferentes de futbolistas que acaparan todos los focos. La historia del que puede ser el primer Mundial de Messi, y del que sería el segundo seguido de Mbappé.

"Desde Lusail, justo atrás está el estadio donde se va a disputar la final del Mundial entre Argentina y Francia, en un partido que se puede llegar a llamar la final de las generaciones, la final generacional. Porque es Mbappé, que puede ganar su segundo Mundial consecutivo, un jugador joven, todavía con toda la carrera prácticamente por delante, contra Leo Messi, que puede por fin ganar una Copa del Mundo, y que va a jugar su última gran final de Copa del Mundo con Argentina, porque él ya ha dicho que no va a llegar a la próxima Copa del Mundo. El partido es tremendo. Yo creo que físicamente es mejor Francia, en los físico es superior, con un Tchouaméni que está impresionante, sobre todo en el tramo final del Mundial, con un Mbappé espectacular cuando le das espacios, aunque yo creo que el mejor jugador de Francia ha sido Antoine Griezmann, me ha gustado mucho Raphäel Varane, me ha gustado mucho Theo, Lloris llega en un gran momento, y Argentina por supuesto, que creo que es un equipo que va a regalar poco, que va a intentar que no sea un ritmo muy alto de juego, y que ha tenido a jugadores revelación en Enzo Fernández y Julián Álvarez, que están funcionando los dos muy bien, aunque lógicamente las opciones, si no todas prácticamente todas pasan por Leo Messi. Está haciendo un gran Mundial, para mí es el mejor jugador del Mundial, y está a un nivel impresionante, prácticamente siendo decisivo partido tras partido, desde que perdieron contra Arabia Saudí, Argentina jugaba cada partido como una final, y se ha metido en la final ganándolos todos desde ese día. En todos, absolutamente en todos, ha aparecido Leo Messi de forma determinante, con goles o pases de gol. Esta es la final de Messi, de Mbappé de Griezmann, con un pronóstico muy imposible de dar, pero desde luego va a ser una final espectacular. Yo creo que los dos van a regalar poco, que va a haber bastante precaución pero seguramente el partido al final se romperá y veremos de qué lado cae"

Scaloni, con todos sus efectivos

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ultimó este sábado la preparación de su equipo para la final del Mundial 2022 con todos sus efectivos, incluido Alejandro 'Papu' Gómez, baja en los dos últimos encuentros por un esguince de tobillo.

El atacante del Sevilla se reincorporó en la sesión vespertina al trabajo con el grupo, según los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, y debería estar por tanto a disposición del técnico para la convocatoria para el partido decisivo de este domingo ante Francia, después de no estar disponible en las semifinales del pasado martes ante Croacia.

#Qatar2022 ??? Lionel Scaloni: "Ya tengo decidido cómo vamos a formar". pic.twitter.com/xgoOy0IRdD — Selección Argentina ???? (@Argentina) December 17, 2022

Si está en condiciones, Scaloni dispondrá de todos sus jugadores para el duelo, una vez que Ángel Di María, que ha arrastrado una sobrecarga desde la última jornada de la fase de grupos y que apenas ha disputado ocho minutos entre los partidos de octavos, cuartos y semifinales (el pasado martes no jugó ante Croacia), ya está listo para volver a la competición.

Francia logra entrenar con todos los efectivos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El seleccionador francés, Didier Deschamps, contó con todos sus efectivos en el último entrenamiento previo a la final del Mundial de Qatar contra Argentina, después de que Raphael Varane y Ibrahima Konaté se reincorporaran al grupo tras haber tenido síntomas del virus gripal que afectó a la concentración gala.

Los dos defensas centrales aparecieron con el resto de los internacionales en los ejercicios iniciales de la sesión en el estadio Al Sadd de Doha, los únicos abiertos a la prensa.

?????????????? ???????????????????????? pour nos Bleus avant la grande finale demain ??



???????????????????? ??’?? ????????? ! ?? #FiersdetreBleuspic.twitter.com/e1Pm7SjFnQ — Equipe de France ?? (@equipedefrance) December 17, 2022

También estuvo el atacante Kingsley Coman, el tercero en haber dado síntomas, tras Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, que ya se ejercitaron con normalidad este viernes.

También se entrenaron sin problemas el centrocampista Aurelien Tchouaméni y el defensa Theo Hernández, ausentes la víspera con dos contusiones que sufrieron durante el partido contra Marruecos.