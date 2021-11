Juanma Castaño: "Vinicius no es un provocador; lo de Neymar lo veía a veces como un choteo al rival"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la comparación que se hace entre Vinicius y Neymar, dos jugadores acostumbrados a regatear a sus rivales y a sufrir duras entradas para pararles. El brasileño del Real Madrid volvió a ser protagonista en la victoria de los blancos ante el Granada, en el que Monchu fue expulsado tras una entrada muy dura sobre él:

"Después de la goleada del Real Madrid en Granada y de que Ancelotti quitara a Vinicius porque se estaba poniendo el partido caliente, parece que se va a instalar el debate que hubo con Neymar de que 'hay que proteger a los jugadores que regatean, que hacen filigranas', como pasa con Vinicius. Creo que la comparación no tiene sitio porque no recuerda lo de uno a lo de otro. Lo de Neymar lo veía como un choteo al rival, le he visto cosas en ocasiones algún regate que sobraba en partidos que ya estaban claramente a favor. En el caso de Vinicius jamás le he visto la más mínima falta de respeto ni choteo al rival; juega así. Regate, encara, se va, busca el quiebro... no le veo nada de que estemos ante un caso de falta de respeto. Ojalá no caigamos en esa comparación. A Vinicius le van a pegar, pero porque tiene el balón en los pies. Vinicius va a recibir pero no es ni mucho menos un provocador".

Ancelotti y su cambio preventivo

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que sustituyó al brasileño Vinicius Junior en la victoria de su equipo por 1-4 ante el Granada para "evitar problemas"porque "el partido estaba un poco caliente".



Ancelotti resaltó en rueda de prensa la "calidad del juego" de su equipo y que sacaron "muy bien desde atrás" el balón en el choque ante el Granada: "Tras el segundo gol bajamos la intensidad y el ritmo, pero somos efectivos cuando tenemos que serlo", añadió el italiano. Ancelotti confirmó que todos sus cambios fueron para "dar descanso a los que más habían jugado" aunque resaltó que "el equipo está bien físicamente" y que tiene "confianza" en los que "están jugando menos".

Ancelotti, en el partido frente al Shakhtar



En cuanto a nombres propios, indico que el brasileño Eder Militao no actuó porque "estaba algo cansado", cree que Nacho Fernández lo hizo "muy bien" y resaltó que Marco Asensio "ha cumplido, ha marcado y ha mostrado su calidad". Sobre el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, afirmó que "están a un nivel muy alto" y que "siguen siendo los mejores medios del mundo".



"Tienen una calidad que es difícil de explicar y sorprende lo que hacen, algunas cosas que ni les pido, como sus cambios de posición. No me voy a meter en cómo tienen que moverse", comentó sobre Kroos y Modric un bromista Ancelotti, quien añadió que "Camavinga, Valverde y Blanco están listos" para cuando tengan que sustituirlos.



De Jesús Vallejo, que debutó este domingo en liga, afirmó que "merece jugar porque su profesionalidad es lo más alto que hay en un jugador de fútbol", mientras que sobre la roja al rojiblanco Ramón Rodríguez 'Monchu' comentó que no vio la jugada pero que no fue "determinante para el partido".

Monchu vio la roja por una dura entrada sobre Vinicius

La tarjeta roja vista por el centrocampista del Granada Ramón Rodríguez 'Monchu' en el partido disputado por su equipo este domingo ante el Real Madrid, que acabó con triunfo madridista por 1-4, deja al conjunto blanco como el único que esta temporada no ha sufrido ninguna expulsión en LaLiga Santander.



El choque del Nuevo Los Cármenes entre Granada y Real Madrid medía a los dos únicos equipos sin expulsados en Primera en la presente campaña, lista de la que sale el cuadro andaluz tras ver Monchu la tarjeta roja directa por una falta cometida sobre el brasileño Vinicius Junior en el minuto 67 del encuentro.



Las protestas por esta expulsión provocaron que el colegiado Juan Martínez Munuera amonestara también con roja directa al entrenador del Granada, Robert Moreno, que de esta forma sufre su primera expulsión como primer técnico en la máxima categoría nacional.



Ahora queda el Real Madrid como el único conjunto de LaLiga Santander sin expulsados tras 14 jornadas disputadas, mientras que en el otro lado de la balanza se encuentra el Mallorca, con cuatro rojas vistas ya esta campaña.



El Real Madrid es también el equipo que menos tarjetas amarillas acumula esta temporada en el campeonato doméstico, con un total de 22 en lo que va de curso, y el que menos faltas comete de las veinte escuadras de la máxima categoría.