Juanma Castaño: "No creo que sea tan grave lo que ha hecho Dembélé; el Barça debería aprovecharlo"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del mercado de fichajes de invierno, en el que el Barcelona ha sido el gran protagonista tras ser el equipo que más dinero ha gastado y el que ha trabajado hasta última hora para la llegada de Aubameyang, jugador que logró desvincularse del Arsenal y que, al llegar con la carta de libertad, podrá ser inscrito después de haberse cerrado el mercado este lunes 31 de enero.

"Ha terminado el mercado de invierno y sorprendentemente, el equipo que parecía que estaba peor de dinero es el que más se ha movido y con nombres que están en la cabeza de todo el mundo, aunque no están en su mejor momento pero llegar al Barça les puede ayudar a recuperarse. Salvo Ferran Torres, que es un fichaje extraoridnario y lo otro son incógnitas: Alves, Adama y Aubameyang. Y luego está el nombre de Dembélé, que se queda y ahora no se sabe que postura tomar, ¿Xavi le pondrá o no?, ¿el club le dará la carta de libertad o no?. Yo me pregunto si es tan grave lo que ha hecho, ¿es tan belicoso no querer renovar?, creo que no. Creo que la postura más inteligente del Barça sería aprovechar a Dembélé, que puede aportar cosas inmportantes. El Barça no tiene exceso de jugadores de calidad para no contar con Dembélé. A ver qué pasa. Desde hoy, el nombre propio será Dembélé. ¿Qué dirá Xavi?, ¿qué dira Laporta?; dos opiniones y una decisión; o se va, o se queda".

El Barcelona, protagonista del mercado

Pese a tener una situación económica delicada y estar excedido en su límite de coste de plantilla, sensiblemente inferior al de otras campañas, el Barcelona ha sido el gran animador del mercado de traspasos del mes de enero en LaLiga Santander, con la llegada de Ferrán Torres, Adama Traoré, Dani Alves y la posibilidad de incorporar a Pierre-Emerick Aubameyang como agente libre. Es el mercado del 'milagro Barça'.



Con las restricciones que implica haber excedido el importe permitido por el control económico de LaLiga para gastar en jugadores y técnico (que en la última actualización revelada por la patronal en septiembre de 2021 era de 97,9 millones de euros), el conjunto presidido por Joan Laporta y con Mateu Alemany en la dirección deportiva ha sido capaz de cuadrar los números para traer tres refuerzos de primer nivel a Xavi Hernández, y aún cuenta con la posibilidad de cerrar algún otro en estas últimas horas.

Ferrán Torres, delantero internacional español fichado del Manchester City inglés por 55 millones y 10 en variables; el lateral brasileño Dani Alves, retornado a 'Can Barça' como jugador libre, y el extremo también internacional con 'la Roja' Adama Traoré, cedido por el Wolverhampton inglés con opción de compra no obligatoria, han sido las tres incorporaciones confirmadas del conjunto azulgrana.



Tres fichajes a los que se sumaría el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que a últimas horas de la noche estaba en las oficinas de la Ciudad Deportiva del Barcelona a la espera de confirmar su fichaje. Fuentes de LaLiga confirmaron a EFE pasada media hora del plazo de cierre de mercado que no habían recibido documentación, por lo que solo podría producirse la contratación si es rescinde su contrato con el Arsenal inglés y llega como agente libre, lo que permitiría que fuera pasado el plazo del mercado.



¿Cómo ha sido posible que el Barcelona haya podido obtener estos refuerzos habiendo excedido su masa salarial máxima? Reduciendo los salarios de otros futbolistas del plantel. Otro camino no era posible, ya que al estar excedido en su límite de coste de plantilla no podía aportar nuevos ingresos para incrementar ese tope.



La retirada del fútbol profesional del delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero por una arritmia cardíaca; la renovación del central francés Samuel Umtiti hasta 2026 con "reducción de parte de su sueldo" según admitió directamente el conjunto azulgrana en su web oficial; la cesión del brasileño Phillipe Coutinho al Aston Villa inglés, que asumió parte de su sueldo, y el ahorro de las fichas del portero Iñaki Peña, cedido al Galatasaray turco, o de Yusuf Demir, de vuelta al Rapid de Viena austríaco; son algunos ejemplos de las operaciones con las que el club culé ha recortado remuneraciones para hacer espacio a las de sus nuevos fichajes dentro su límite de coste de plantilla.

Como club excedido de su límite salarial, al Barcelona se le aplican las normas del artículo 100 de la normativa de elaboración de presupuestos de LaLiga. De esta manera, de los ahorros obtenidos con esas salidas o reducciones de sueldos solo contabilizan en un 25% del importe, o en un 50% en el caso de que sea un jugador cuyo coste individual (que incluye el salario, pero también el coste del traspaso dividido por el número de años de contrato, entre otras variables) sea al menos el 5% del total del coste de plantilla.



Lo que no se produjo fue la salida, ni la renovación con bajada de sueldo del extremo francés Ousmane Dembélé, uno de los movimientos que el conjunto azulgrana podía realizar para liberar más espacio de salarios, pero que no se produjo.

Real Madrid, sin fichajes; El Sevilla se hace con Martial y el Atleti refuerza su defensa



La actividad en las oficinas del Camp Nou destaca aún más por contraste con sus habituales rivales: estabilidad total en el Real Madrid, que a la hora del cierre de este artículo no había realizado ningún movimiento durante este mes de enero, ni de salida ni de entrada.



El Sevilla, actual segundo clasificado de la tabla liguera, sí ha buscado retoques: el delantero francés del Manchester United Anthony Martinal ha llegado al Ramón Sánchez Pizjuán en calidad de cedido, y el centrocampista mexicano Jesús 'Tecatito' Corona traspasado por el Oporto. Su rival histórico, y tercero de la clasificación, el Betis, no ha acometido ninguna contratación.

Para cubrir el hueco del lateral inglés Kieran Trippier, traspasado al Newcastle de su país, el Atlético de Madrid ha buscado polivalencia y experiencia en la competición contratando al danés Daniel Wass, procedente del Valencia; y rigor defensivo en el lateral zurdo con el mozambiqueño Reinildo Mandava, contratado del Lille francés en la última tarde del mercado.

La llegada de Wass al Atlético provocó un efecto dominó en el Valencia, que no dejó salir al danés hasta que no obtuvo un refuerzo para el centro del campo: el canterano barcelonista Ilaix Moriba, llegado a préstamo por el RB Leipzig alemán. El conjunto 'che' logró en el último día del mercado la cesión del joven Bryan Gil (Tottenham) y también incorporó a un central, el turco Eray Cömert (Basilea).

Refuerzos del resto de equipos



Como Ilaix, también retornaron al fútbol español el argentino Giovani Lo Celso, cedido por el Tottenham al Villarreal, y Rafinha Alcántara, a la Real Sociedad a préstamo por el Paris Saint-Germain francés. De la capital del Sena también volvió el portero Sergio Rico, rumbo a Mallorca. Y un veterano curtido en mil batallas, el uruguayo Martín Cáceres, volvió a pisar España al recibir la llamada del Levante.



Si hay un club que se ha movido con intensidad en el mercado más allá del Barcelona, ese ha sido el Getafe, todo a golpe de préstamo: Borja Mayoral y Gonzalo Villar cedidos por el Roma italiano, Óscar Rodríguez desde el Sevilla, el turco Okay Yokuslu del Celta y el uruguayo Gastón Álvarez de Boston River de su país.

Debutarán en el fútbol español el extremo mexicano Orbelín Pineda, fichado por el Celta del Cruz Azul; el lateral argentino Nahuel Tenaglia, de Talleres al Alavés; el lateral uruguayo Giovanni González, llegado al Mallorca desde Peñarol; y el centrocampista neerlandés Tonny Vilhena, cedido al Espanyol por el Krasnodar ruso. Los pocos movimientos de un mercado escaso y protagonizado indiscutiblemente por el Barcelona, capaz de firmar tres operaciones (cuatro si culmina la de Aubameyang) superando la tensión entre reforzarse y cuadrar las cuentas.