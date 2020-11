Juanma Castaño: "¿Qué pasa con Asensio? Ya debería tener un tono de forma mucho más elevado"

Juanma Castaño, director y presentador de El Partidazo de COPE, se ha preguntado por Marco Asensio, ya que después de recuperarse de la lesión, el jugador balear no ha mostrado el nivel que tenía antes de todo eso, pero antes de hablar del jugador del Real Madrid, Juanma Castaño ha analizado la lesión de Ansu Fati:

"¿Qué tal? Muy buenas. El nombre desgraciado de la actualidad deportiva del fin de semana es el de Ansu Fati. La gran promesa, la gran realidad del Barça, la gran apuesta ofensiva del Barça esta temporada y con cuatro meses por delante fuera de los terrenos de juego. Son muchos partidos, es mucho tiempo para un chaval de 18 años que vamos a ver cómo gestiona la ausencia en citas importantes, tanto de LaLiga como de Champions. Habrá que recuperar bien esa rodilla pero sobre todo habrá que trabajar muy bien en la cabeza de Ansu Fati para hacerle ver que esto que le ha pasado es casi lo mínimo que le puede pasar a un jugador cuando está compitiendo al nivel que está compitiendo Ansu Fati en el Barça. Esto por un lado".

Momento de la lesión de Ansu Fati ante el Betis @FCBarcelona_es

Ansu Fati, durante el partido del pasado sábado ante el BetisCordonPress

El delantero del Barcelona Ansu Fati, que este lunes fue operado de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, estará cuatro meses de baja, según informaron los servicios médicos del club catalán.

Fatifue operado este lunes con éxito por el doctor Ramon Cugat, traumatólogo especialista en este tipo de lesiones, después de romperse el menisco en el último partido de LaLiga Santander que su equipo disputó ante el Betis en el Camp Nou (5-2).

El jugador se lesionó en el minuto 33, cuando el bético Mandi le derribó por detrás dentro del área, y fue sustituido al descanso por el argentino Lionel Messi.

A sus 18 años recién cumplidos, Ansu Fati era uno de los futbolistas más en forma del nuevo Barcelona de Ronald Koeman, que no podrá volver a contar con el joven canterano hasta el próximo mes de marzo.

El Betis, rival del Barcelona el pasado sábado, ha mandado un mensaje de ánimo al joven jugador a través de las redes sociales

¡Mucho ánimo, @ANSUFATI! ���� Esperamos que tengas una buena recuperación y te veamos pronto de vuelta en el césped ��️‍♂️⚽ https://t.co/m0Wny1CmBw — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) November 9, 2020

CASTAÑO : "Qué pasa con Asensio? Debería tener un tono de forma mucho más elevado"

Y como decíamos al comienzo, el director y presentador de El Partidazo de COPE, ha hablado del mal momento de juego que atraviesa Marco Asensio desde que ha vuelto de la lesión:

"Y luego la duda de Marco Asensio ¿Qué pasa con Marco Asensio? Es cierto que todos los focos de las críticas apuntan a Isco, yo de Isco no voy a decir nada, asique me centro en Asensio. Varios partidos titular y no termina de encontrar el brillo que le recordamos a Asensio. Tiene el chance de que evidentemente ha estado mucho tiempo lesionado, pero la situación de Asensio es extraña, ya debería tener un tono de forma mucho más elevado del que ha mostrado en los últimos partidos. Hay que esperarle, es cierto, pero Asensio, de momento, no está".

Marco Asensio fue titular ante el Valencia en el último partido de LaLigaCordonPress

ASENSIO, 100 PARTIDOS CON EL REAL MADRID

Este domingo precisamente, en el partido ante el Valencia, Marco Asensio alcanzó los 100 partidos de Liga con el Real Madrid. En esos partidos, anotó 13 goles e hizo 14 asistencias como señala Pedro Martín.