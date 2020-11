DIRECTO | Barcelona 0 - 0 Betis; Messi, suplente por primera vez esta temporada

ESCUCHA AQUÍ LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL BARCELONA - BETIS

Según informa TV3, la suplencia de Leo Messi se debe a unas molestias en el tobillo. Por su parte, el club señala que es una decisión técnica de Koeman y el segundo entrenador Alfred Schreuter ha afirmado en la televisión que el jugador no está fresco y ha entrado en la política de rotaciones. ¿Cuál será realmente el motivo de la suplencia del argentino?

ONCE DEL BARCELONA: Bombazo en el once de Koeman. No juega Messi que va a empezar desde el banquillo. Su lugar en el equipo lo va a ocupar Dembélé, que formará arriba con Pedri, Ansu Fati y Griezmann. El pivote será el formado por Busquets y De Jong. Son los primeros minutos de la temporada que se pierde el capitán del Barcelona que hasta el momento lo había jugado todo en LaLiga Santander.

ONCE DEL BETIS: En el conjunto verdiblanco la gran ausencia es la del francés Fekir que es está lesionado. Pellegrini apuesta por un doble pivote formado por Giudo Rodríguez y William Carvalho. El nueve será el paraguayo Toni Sanabria.