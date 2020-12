Joseba Larrañaga: "Viendo los últimos partidos de Liga, el título va a ser cosa del Real Madrid y del Barça"

Joseba Larrañaga, presenta y dirige El Partidazo de COPE los viernes, y en esta nueva entrega del 'Tiempo de Análisis', habla de la situación de LaLiga tras las victorias entre semana del Real Madrid y del Barcelona y también del once de la historia por France Football:

"Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Viendo los últimos partidos de Liga, los que se han jugado esta semana, entre semana, y los que se disputaron el pasado fin de semana, desagraciadamente llego a la conclusión de que al final esto de LaLiga va a ser cosa de dos, que va a ser cosa del Madrid y del Barça, a pesar de que el Barça sobre todo ahora mismo está muy lejos en la clasificación de la parte más alta. ¿Por qué? Porque los dos outsiders, los dos equipos que teóricamente más a día de hoy podrían hacerles frente han demostrado que tienen calidad, que tienen jugadores, pero no tienen algo que es fundamental para luchar por el título de Liga y es la convicción, la mentalidad. Le pasó al Atlético de Madrid en el partido del sábado en Valdebebas donde a todos nos sorprendió mucho jugando un partido que no hacía prácticamente ninguna referencia a todo lo que habíamos visto con anterioridad y lo vimos ayer miércoles en el Camp Nou en el partido que jugó la Real contra el Barça. En la segunda parte jugó muy bien, pero le faltó ese gen competitivo, ese gen ganador, ese gen de morder al rival que ahora mismo estos dos equipos no tienen. Y ojalá me confunda, pero todo tiene pinta de que a medida que avance el campeonato la situación de los dos grandes van a ir predominando y por lo tanto yo creo que van a ser los dos grandes candidatos, ahora mismo más el Madrid está claro, para conquistar el título de Liga".

VICTORIAS DEL REAL MADRID Y DEL BARCELONA

El Real Madrid conquistó su tercera victoria consecutiva en Liga después de vencer al Athletic Club (3-1) gracias a un doblete de Karim Benzema y una mano salvadora de Thibaut Courtois, en un partido de la jornada 19 adelantado a este martes, que dejó una versión muy plana del vigente campeón, incapaz de resolver hasta los instantes finales pese a la temprana expulsión de Raúl García.

Los pupilos de Zinédine Zidane sumarán los puntos, pero no las sensaciones que venían acumulando tras ganar al Sevilla y al vecino con mucha más autoridad, dejando a un lado su convincente maquillaje para superar el escollo de la 'Champions'. Este martes hubo más sombras que luces, más de lo mismo del principio de temporada. Esa impresión de que si la empresa no motiva, la obra final acaba desentonando.

El FC Barcelona venció (2-1) este miércoles a la Real Sociedad en un duelo adelantado de la jornada 19 de LaLiga Santander, celebrado en el Camp Nou, donde el cuadro local remontó a un duro rival liguero gracias a los goles de Jordi Alba y Frenkie de Jong, para seguir recuperando terreno en la tabla.

El cuadro azulgrana terminó agotado y casi pidiendo la hora por un mejor final de los vascos, pero demostró que retiene algo más que nombre sobre el césped. Los de Ronald Koeman sacaron una versión notable para superar a la Real durante más de una hora de encuentro y remontar el gol de Willian Jose a la media hora.

"A todo esto en una semana que ya hemos conocido al mejor jugador del mundo, que era evidentemente el que todos esperaban, pero antes France Football sacó los mejores onces de la historia. Todo esto es una chufla, una chufla que desde el punto de vista del marketing está muy bien hecha, pero que siempre a grandes discusiones en la radio y que al final concluyen en nada, en absolutamente nada, porque son absolutamente incomparables jugadores que jugaron en la década de los 60 y 70 y de la década de los 2010 o que están jugando ahora en la de 2020. Como juego futbolístico es muy bonito, como juego periodístico también, pero la realidad no hay que creerse absolutamente nada".

France Football ha dado a conocer esta semana el mejor once de la historia, en el que Xavi Hernández comparte equipo con Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario o Leo Messi.

La alineación completa está formada por:

El portero Lev Yachine, el central Franz Beckenbauer, los laterales Cafú y Paolo Maldini, los centrocampistas defensivos Xavi Hernández y Lothar Matthaus, los centrocampistas ofensivos Diego Maradona y Pelé; y los delanteros Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario.

Once de la historia de France Football

ROBERT LEWANDOWSKI, POR DELANTE DE CRISTIANO RONALDO Y DE MESSI