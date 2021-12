Joseba Larrañaga, sobre las rotaciones de Ancelotti: "Mientras los jugadores estén bien, hay que ponerles"

El Real Madrid consiguió este miércoles una importante victoria ante el Athletic de Bilbao en el Bernabéu en un partido donde los rojiblancos merecieron algo más. Un encuentro marcado por el bajón físico que dio el Real Madrid y que ha puesto en entredicho a Ancelotti y su forma de gestionar la plantilla.

Sobre las no rotaciones que está haciendo el técnico italiano, Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha dado su particular visión en Tiempo de Análisis.

"Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de las rotaciones del Real Madrid. Primero hay que partir de la base de que parece que lo Real Madrid = felicidad es imposible. Es un club tan expuesto que por muy bien que vayan las cosas, siempre hay cosas que criticar y ahora son las rotaciones de Ancelotti. El Athletic en el partido del miércoles pudo empatar, debió empatar, mereció empatar y, sin duda alguna, fue mejor. Pero el Madrid sigue ganando, el Madrid sigue sacando los partidos adelante y el Madrid se está destacando al frente de la clasificación y el botín que está consiguiendo ahora es muy importante porque, como siga así, eso le va a permitir oxigenar de cara al final de la temporada e ir rentabilizando el número de victorias tan importantes que está consiguiendo. Si Ancelotti apuesta en todos los partidos por Casemiro, Kroos y Modric es porque considera que son los tres mejores y considera que las alternativas que tiene en el centro del campo no son suficientes. Extraña un poco en el caso de Fede Valverde porque parece un jugador muy solvente pero, después, si amplías la nómina, te encuentras con Isco, que es un jugador con el eque prácticamente no cuenta, y el resto pues prácticamente más de lo mismo. Entonces se está apostando por ir engordando ahora mismo la clasificación para tratar de llegar con un margen de puntos suficiente de cara al final de temporada. Es una táctica arriesgada pero yo creo que, ahora mismo, es la mejor que se puede hacer y mientras estos jugadores aguanten... ¿Quién te dice que ir ahorrando los esfuerzos de los jugadores ahora, te va a salir bien a final de temporada? ¿O que no haya una lesión a mitad de temporada, o al final, que les impida poder rendir así? Mientras los jugadores estén bien, hay que ponerlos al cien por cien y luego ya veremos. Pero no olvidéis una cosa, el botín que está consiguiendo ahora mismo el Real Madrid está siendo muy importante y le puede dar el título a final de temporada".

El Real Madrid sufre para ser más líder gracias a un gol de Benzema



El Real Madrid sufrió mucho para afianzarse en el liderato de LaLiga Santander 2021-2022 tras derrotar este miércoles en el Santiago Bernabéu por 1-0 a un valiente Athletic Club, que puso un precio muy caro a perder su condición de invicto a domicilio y que, salvo al inicio, fue superior, sobre todo en ocasiones claras.

El conjunto madridista ya está al día en su contador de partidos después de ganar este duelo aplazado, donde no ofreció su mejor imagen y donde pasó de someter a ser sometido por un rival lastrado por su falta de 'pegada', algo que arrastra todo el año donde sólo lleva 13 goles a favor.

Un tanto de Benzema al filo del descanso, paradas de Courtois y algún que otro cruce salvador de la zaga blanca permitieron al líder sumar su séptima victoria consecutiva y abrir siete puntos con el Atlético de Madrid, que todavía tiene un choque menos, y la Real Sociedad.

Aunque acabó pidiendo la hora, el Real Madrid firmó un inicio prometedor para su afición pese a la intempestiva noche. Con una rápida circulación de balón y moviéndolo de lado a lado, y una buena presión, sometió a un Athletic que se quedó 'encerrado' en su campo y sin poder salir pese a la desesperación de Marcelino García.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, ambos y el resto del equipo perderían fuelle y los visitantes supieron rehacerse, posicionarse mejor e incomodar la posesión de los de Carlo Ancelotti. Así pudo llevar el susto a la grada, sobre todo con Iñaki Williams. El delantero, tras un pase de Muniain que le quedó franco tras tropezar en la espalda de Militao, no pudo evitar el pie del brasileño, pero aún mejor fue la que tuvo después cuando un extraño error de Alaba le dejó solo ante Courtois, pero su mal control le dejó sin opciones.

Imagen del Real Madrid - AthleticEFE





El tanto hizo reaccionar al Athletic tras el descanso. Marcelino García retocó a los suyos, que enganchados al buen hacer de Muniain, volvieron a llevar más peligro sobre la portería de Courtois. Al Real Madrid, en cambio, le costó más tener la pelota y prefirió intentar sorprender más al contragolpe.

Ancelotti intentó reaccionar con las entradas de Rodrygo y Valverde, mientras que Marcelino decidía retirar a Muniain. Sancet, tras una gran maniobra, tampoco era capaz de superar a Courtois y la grada no podía respirar de cara al tramo final. Vesga se topó con Militao en la última gran ocasión de los 'Leones' que no pudieron evitar dejarse su invicto a domicilio y alargar a seis sus partidos sin ganar.

Ancelotti: "Tenemos tres partidos muy cerca sin descansar, tengo que pensar qué decisiones tomar"

Carlo Ancelotti, técnico del RealMadrid, se mostró orgulloso de la lucha y el "compromiso" de sus futbolistas en los momentos en los que dijo, les "faltó calidad" ante el Athletic Club, y celebró el triunfo sufrido con el que amplían distancia en la clasificación de LaLiga Santander.

"Hemos jugado contra un buen equipo que tiene mucha intensidad, nunca había perdido fuera de casa y venía con dos días más de descanso que nosotros. Lo hemos hecho bien en la primera parte pero en la segunda, si no marcas el segundo, puedes sufrir y hemos fallado más pases", analizó en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti, en el partido ante el AthleticEFE





"Es una cualidad del equipo saber sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como queremos. Hay otros equipos que bajan los brazos cuando no pueden hacer lo que saben. Hay un compromiso muy grande y no es suerte ganar siete partidos seguidos. Estoy muy satisfecho y, digo más, me ha gustado más el final que la primera parte. Nos faltó calidad pero no compromiso, hemos luchado", añadió.