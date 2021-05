Joseba Larrañaga: "El Real Madrid tiene que hilar muy fino a la hora de planificar su nueva plantilla"

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles ante el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones por un global de 3-1. Los de Zinedine Zidane, aún con la posibilidad de conseguir el título de LaLiga Santander, comienzan a pensar en la nueva temporada en la que se producirán, según parece, numerosos cambios en la plantilla de un equipo que debe renovarse para seguir aspirando a todo mezclando fondo de armario con la posible llegada de un crack como podrían ser los ansiados Kylian Mbappé y Erlin Haaland.

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, cree que es momento para que el Real Madrid empiece a pensar qué pasará con algunos jugadores del actual plantel y así lo ha expresado en el Tiempo de Análisis de la Cadena COPE.

“El verano se nos ha adelantado y coincide con la calentura, supongo, de muchos seguidores del Real Madrid después de la eliminación ante el Chelsea. Estamos ahora en el Real Madrid en uno de los momentos más importantes de los últimos años es necesaria una restructuración profunda del equipo, de la plantilla y sobre todo es necesario marcar las bases de lo que va a ser el Real Madrid del futuro. Y no es nada fácil, no es nada fácil porque hay una situación numerosísima de jugadores que tienen que decidir qué van a hacer con el futuro. Lo tienen que decidir ellos y por supuesto lo tiene que decidir el club.

¿Qué va a pasar con Odriozola, con el que no se cuenta? ¿Qué va a pasar con Sergio Ramos, que no ha renovado? ¿Qué va a pasar con Varane, al que le queda un año? ¿Qué va a pasar con Marcelo, con el que parece que ya tampoco se cuenta? ¿Qué va a pasar con el centro del campo porque ya los tres habituales no dan más de si y no aguantan una temporada entera a ese ritmo? ¿Qué va a pasar con Hazard, después del último episodio y de la trayectoria tan lamentable que lleva en el Real Madrid? ¿Qué va a pasar con los sustitutos de Benzema?

En definitiva, esto no es como hacer una lista de la compra y decir: necesitas dos defensas, tres centrocampistas y cuatro delanteros. Ahora mismo la situación es muy complicada y evidentemente para fichar hay que hilar muy muy fino, hay que elegir muy bien, hay que escoger muy bien y sobre todo hay que tener dinero, hay que tener patrimonio para hacer frente a todas estas incorporaciones.

O sea que la junta directiva y el presidente del Real Madrid tienen una papeleta muy complicada y tienen que hilar muy fino y ser muy inteligentes a la hora de planificar una plantilla que ha demostrado que, por convicción, por ganas y por el gen puede llegar bastante lejos, pero con eso puedes llegar un año, no dos, tres, cuatro o cinco. Necesitas calidad en la plantilla y eso es por supuesto lo que necesita el Real Madrid a partir de ahora. Así que, vamos a estar muy atentos al futuro y a las decisiones que se toman en el Real Madrid”.