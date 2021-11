Joseba Larrañaga: "Gareth Bale es una de las grandes contradicciones de la historia del fútbol"

El Real Madrid no podrá contar con Gareth Bale hasta el mes de diciembre por una nueva lesión muscular. Según ha podido saber Deportes COPE, el galés sufre un problema en el sóleo derecho que le obligará a estar de dos a tres semanas de baja.

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha valorado la situación del galés tras haber regresado lesionado a Madrid.

"Vamos a hablar de Gareth Bale porque es un futbolista que está ahora mismo en el candelero, se está hablando mucho de él después de la última espantada y después de la última lesión que le ha costado volver a Madrid después de haber estado con la selección de Gales. Es curioso que, una historia engalanada con un palmarés espectacular, porque hay que recordar que el galés tiene cuatro Copas de Europa, dos Ligas y una Copa del Rey de la que fue claro protagonista de aquella final de Valencia contra el Fútbol Club Barcelona, vaya a terminar su carrera en el Real Madrid dejando un reguero de dudas, de debates, que nunca se van a solucionar y que sin duda alguna van a ser uno de los grandes temas del mundo del fútbol. Si uno tiene el palmarés de Gareth Bale es evidente que puedes pasar a la historia con letras de oro pero, en este caso, estamos hablando de un jugador que se ha dejado ir en las últimas temporadas y que, por supuesto, su rendimiento ha sido muy deficitario teniendo en cuenta que en los últimos años ha jugado mucho menos partidos de los que debería. Su actitud es lo que ha primado en todo este caso. ¿Qué debería haber hecho? Pues seguramente centrarse más en su club y no tanto en su selección pero eso son elecciones que toma cada uno de los jugadores a lo largo de su trayectoria. En este caso, como palmarés es espectacular pero el rendimiento en los últimos años ha sido muy deficitario y eso provoca que pase a la historia como un jugador que se ha dejado ir en los últimos años y que, sin duda alguna, podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho, a pesar de que lo que ha hecho ha sido mucho, muchísimo. Es una de las grandes contradicciones del fútbol. No se corresponde en absoluto el rendimiento que ha dado con los títulos que ha ganado. En el Real Madrid, el rendimiento ha sido bueno pero la estela que va a dejar no va a ser como uno de los grandes jugadores de la historia, que podía haberlo sido, pero uno siempre elige el camino que quiere seguir".

Malas noticias para el Real Madrid que no podrá contar con Gareth Bale hasta el mes de diciembre por una nueva lesión muscular del atacante. Según ha podido saber Deportes COPE, el galés sufre un problema en el sóleo derecho que le obligará a estar de dos a tres semanas de baja.

Bale no pudo disputar el partido de este martes entre su selección y Bélgica que acabó con empate (1-1) en el Millenium de Cardiff. A su llegada a Madrid ha sido sometido a unas pruebas médicas que han confirmado la lesión.

El jugador solo pudo disputar los primeros 45 minutos del partido que acabó con la victoria de su selección sobre Bielorrusia por 5-1 el pasado sábado, en el que cumplió 100 encuentros con su país. Bale no jugaba desde el 8 de septiembre, también con Gales, en un choque frente a Estonia y su último compromiso con el Real Madrid data del 28 de agosto en el Benito Villamarín ante el Betis.

Gales jugará la repesca en casa

Gales jugará en casa las semifinales de la repesca al Mundial de Catar 2022 después de empatar (1-1) ante una Bélgica que no se jugaba nada y con un Gareth Bale que tuvo que ver el partido desde el banquillo por una lesión.

Los galeses, ya clasificados por su papel en la Liga de Naciones, solo tenían que discernir este martes si jugarán las semifinales en casa o fuera y gracias al empate ante los de Roberto Martínez y el 1-2 del Montenegro-Turquía, tendrán la ventaja de campo. Bale, que cumplió su partido número 100 con la camiseta de los 'Dragones Rojos' ante Bielorrusia, se cayó de la convocatoria contra Bélgica por unas molestias en el muslo.

Bale, que no juega con el Real Madrid desde agosto, estuvo presenten en el banquillo, aunque sin vestirse de corto, para presenciar el pase de su selección a la repesca de marzo, donde se jugará estar por primera vez desde Suecia 1958 en una Copa del Mundo.