Joseba Larrañaga: "Francia era mi favorita...No sabemos tanto como creemos"

La Eurocopa llega a su tramo más decisivo. Este viernes arrancan los cuartos de final y España está en la terna de los candidatos al título. El presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, ha valorado en Tiempo de Análisis el futuro de esta Eurocopa tan impredecible.

"Estamos en la recta final de la Eurocopa y los pronósticos se han cumplido en un porcentaje mínimo. Francia era mi gran candidata, era el equipo más potente en cuanto a individualidades y colectivo y resulta que llega la gran Suiza y le echa a la calle. Otra demostración de que el mundo del fútbol, a la hora de hacer vaticinios, es muy complicado y de que no sabemos tanto como creemos. ¿Y a partir de ahora? Estamos a las puertas de que España pueda meterse en semifinales y si es verdad que hay cierta euforia en el entorno de la Selección respecto a lo que puede pasar en el partido. El aviso está dado, ya lo ha dado la propia Suiza eliminando a la gran favorita y si ha eliminado a Francia, cualquier pueda pasar. También es verdad que la Selección está ante una ocasión pintiparada para meterse en semifinales ante un combinado que no estaba llamado a tener protagonismo en esta Eurocopa. Las espadas en todo lo alto y cuidado: se está diciendo que España ha recuperado el gol, que ha metido 10 tantos en dos partidos y es cierto, pero también ha encajado cuatro, así que no podemos quedarnos con solo una de ellas. Estaba muy abierto para España la posibilidad de ir poco a poco creciendo y concienciándose de que podía hacerlo y lo ha hecho. Veremos qué pasa en el partido de mañana y a partir de ahí, ya veremos porque todo puede pasar en esta Eurocopa.¿Quién la ganará? A ver quién se atreve a decirlo".

Mbappé falla el penalti definitivo que deja a Francia fuera de la Eurocopa Suiza se enfrentará a España en los cuartos después de eliminar a Francia en los penaltis con un fallo de Mbappé. El partido acabó 3-3 en el tiempo reglamentario. 28 jun 2021 - 19:43





España y lo que significa históricamente superar los cuartos

La selección española ha disputado siete encuentros de cuartos de final dentro de una Eurocopa. De estas siete, ha salido vencedor en tres; la segunda de ellas, la histórica tanda de penaltis ante Italia en 2008.

En 1964, 7-1 a Irlanda a doble encuentro, en 2008, 3-0 a Rusia y en 2012, 2-0 a Francia. Tres triunfos por cuatro derrotas: 1-2 ante Inglaterra en 1968, 3-1 en el global ante Alemania en 1976 a doble encuentro, en la tanda de penaltis contra Inglaterra en 1996 y 2-1 frente a Francia en 2000.

Una derrota con Francia en el 2000 que fue la última. 8 años después, España volvió a unas semifinales y acabó levantando el título. En 2012, se repitió la historia. Y muchos años antes, en 1964, también. Es decir, en las tres ocasiones que la Selección ha superado la ronda de cuartos, ha acabado levantando el título.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Todas las estadísticas avalan a la Selección

Las estadísticas de la Eurocopa 2020 afianzan la condición de favorita de España en el partido de los cuartos de final contra Suiza, a la que supera a su rival en todos los registros ofensivos. La Selección lleva cuatro goles, nueve tiros a portería o 1.083 pases completados más.

Ofensivamente, España ha propuesto 95 ataques más que Suiza en los cuatro encuentros disputados (272 a 177). También ha sacado más córner (28 a 27), ha regateado más (49 a 46), ha necesitado menos intervenciones del guardameta (5 a 11), ha acertado más con el pase (89 a 87,5 por ciento) y tiene mayor posesión de la pelota (67,5 por ciento por el 52,3 de su oponente).



En la comparativa entre ambas selecciones, casi en cada registro favorece a España y esto no es solo ofensivamente. En la parcela defensiva, España ha encajado cuatro tantos menos y ha recuperado doce balones.

?? ¡¡ENTRENAMIENTO OFICIAL CON EL MEJOR ÁNIMO!!



???? Última sesión en el estadio Petrovsky de San Petersburgo con la mirada puesta en el día de mañana.



?? En menos de 24 horas disputamos los cuartos de final de esta #EURO2020 ante Suiza.



?? ¿Hay ganas de partido?#SomosEspañapic.twitter.com/BbB1jRbZnQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2021