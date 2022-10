Joseba Larrañaga: "El fracaso del Barça tiene el nombre de Xavi"

El Fútbol Club Barcelona afrontará, con mucha probabilidad, la eliminación de la fase de grupos de esta Champions League. Tras el empate ante el Inter, el cuadro blaugrana necesita que el equipo italiano no gane ninguno de los dos partidos que le quedan, una opción que parece remota en las cuentas del Barça.

Sobre la situación del Barcelona en la Champions a unos días del Clásico ha querido reflexionar Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, en Tiempo de Análisis.

"Ya tenemos servida la primera crisis de la temporada para un grande. Para el Fútbol Club Barcelona, que está virtualmente eliminado de la Liga de Campeones en su fase inicial, que es algo que no se podría predecir sin duda. No me gusta sacar pecho, pero cuando aquellos que estamos en contra de las palancas y decíamos, cómo se puede hipotecar el futuro del club a 25, 50 años, el por qué de estas cosas, precisamente porque puede ocurrir lo que sucedió en el partido contra el Inter. Que no ganes, que pierdas el partido de la primera vuelta, que pierdas contra el Bayern de Múnich y te quedes fuera de la Champions, y además estando presupuesto que el equipo iba a llegar hasta los cuartos de final. La pérdida es importantísima, en lo deportivo por supuesto, pero en lo económico también, y por su puesto en lo social. Esa es la tercera pata del banco. En lo deportivo, estaba todo preparado para que fuera una gran temporada para el Barça. Se activaron esas palancas y se puso a disposición del entrenador una plantilla extraordinaria. Hay unos jugadores tremendos en el Barça. Esto ha sido un fracaso deportivo. Tampoco me gusta utilizar mucho la palabra fracaso, pero en este caso, al ser la no consecución de un objetivo, el hecho de no haber pasado ni a la fase eliminatorias directas en la Champions es un fracaso absoluto. Y tiene el nombre de Xavi, porque se le está cayendo el equipo, porque no está encontrando las respuestas adecuadas para que el equipo funcione mejor y porque hay algo muy claro: un centro del campo con tres extraordinarios jugadores como Gavi, como Pedri y como Busquets no es suficiente para aguantar al Fútbol Club Barcelona. Y ayer, habiendo fallos en defensa muy gordos, muchos de ellos vienen motivados porque ese centro del campo no aporta defensivamente lo que tenía que aportar. Malos tiempos para el Barça, vamos a ver qué pasa el próximo domingo en el Clásico, pero no descartéis que ese 4-3-3 se convierta en un 4-4-2, que se refuerce el centro del campo con De Jong y que Raphinha salga del once inicial. Malos tiempos para el Barça, económicamente, deportivamente y socialmente"





El Barça ya mira al clásico con Koundé como gran novedad

Tras el amargo empate contra el Inter de Milán, el Barcelona empezó a preparar el clásico del próximo domingo ante el Real Madrid con la novedad del francés Jules Kounde, que se entrenó con el grupo pese a no tener el alta médica de su lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

El central se lesionó el pasado 23 de septiembre con la selección francesa y se entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el Barça realizó una sesión de recuperación tras el encuentro contra el equipo italiano.

Pedri se lamenta tras el partido ante el Inter.EFE









La presencia del zaguero el próximo domingo en el Santiago Bernabéu es una incógnita, si bien Xavi Hernández no descartó su participación en la rueda de prensa previa al partido contra el Inter.

"Dependerá de sus sensaciones, pero lo veo bien. Mi sensación es que puede llegar al domingo", dijo el técnico egarense sobre la situación física del jugador francés.

El Barcelona anda justo de centrales para afrontar el partido contra el Real Madrid, pues además de la duda de Kounde arrastra las bajas de Ronald Araujo y Andreas Christensen.