Joseba Larrañaga: "Cuidado con lo que decimos y publicamos"

Joseba Larrañaga, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la polémica noticia que ha salido este jueves y que ha desmentido la Fiscalía Anticorrupción a primera hora de la tarde. Según El Debate, Anticorrupción tenía en su poder y estaba estudiando un informe en el que se recoge el elevado patrimonio inmobiliario con el que cuentan cuatro árbitros.

"Nos ha sorprendido la información que hablaba de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando el patrimonio de cuatro árbitros y luego la Fiscalía ha negado que existiera y que no le ha llegado ningún informe al respecto. Estamos en una dinámica muy peligrosa porque estos cuatro árbitros son bastante señalados por el Real Madrid y cuando uno publica esto se estigmatiza, pase lo que pase, a los cuatro. Muchos seguidores del Real Madrid, que se sienten perjudicados por estos arbitrajes, seguro que ya están convencidos de que han 'trincado' de alguna parte para aumentar su patrimonio. Hay que tener mucho cuidado. Limpiar la imagen es muy complicado y para mucha gente se va a quedar con eso para toda la vida. No sé qué intereses oscuros hay detrás de esto, si se les ha querido hacer daño, se les ha hecho daño; a pesar de que todo está basado en algo que no tiene ningún sentido. Cuidado con lo que decimos y publicamos porque la gente saca muy rápido las conclusiones y el daño ya se ha hecho y creo que no se va a poder revertir".

Concluye la investigación de la Operación Soule

Después de casi seis años, que se cumplirán el próximo 18 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado por concluida la investigación de la operación Soule, un caso que salió a la luz en 2017 y que implica por posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares a anteriores responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Ordenada entonces por el juez Santiago Pedraz, en coordinación con las fiscalas anticorrupción Inmaculada Violán y Esther González, la operación se inició a principios de 2016, por una denuncia presentada por el CSD por administración desleal contra Ángel María Villar, presidente del organismo de 1988 a 2017.

?? ÚLTIMA HORA | Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirman a @COPE que no están investigando ningún informe de ningún árbitro



?? Según @eldebate_com, la Fiscalía investigaba a Clos Gómez, Hernández Hernández, Sánchez Martínez y Jaime Latrehttps://t.co/nfa8Dd9pOp — Tiempo de Juego (@tjcope) May 4, 2023



La denuncia le acusaba de impulsar la celebración de partidos entre la selección española y otras selecciones, consiguiendo contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo.



La investigación también determinó que el vicepresidente económico, Juan Padrón, "se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio" de la entidad.



El caso estalló el 18 de julio de 2017, cuando la Guardia Civil registró las dependencias federativas y los domicilios de Villar, su hijo y Padrón, que figuran entre los más de 20 investigados, y a quienes el juez mantuvo en prisión preventiva durante once días y dejó en libertad bajo fianza.



La operación causó un gran impacto en el deporte español y puso fin al periodo presidencial de Villar, quien, tras su imputación en el caso, fue suspendido como presidente durante un año por la Comisión Directiva del CSD, que presidía entonces José Ramón Lete.



Meses después, en diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le destituyó por otro motivo, ajeno a la investigación y relacionado con las últimas elecciones en la que había sido reelegido en mayo de ese mismo año para su octavo mandato: publicar su programa electoral siendo presidente de la comisión gestora e incumplir con ello la normativa electoral.



Entre uno y otro hecho, Luis Rubiales renunció a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y presentó una moción de censura contra Ángel Villar, que finalmente se archivó, pero la RFEF convocó una nuevas elecciones presidenciales. Rubiales fue elegido presidente en mayo de 2018 al ganar a Juan Luis Larrea, anterior tesorero del organismo y presidente del mismo tras la detención de Villar.



En estos casi seis años, desde el inicio de la instrucción de la operación Soule hasta este momento, se ha escuchado a numerosas personas como testigos y el caso ha estado en manos de tres jueces distintos. El actual, Alejandro Abascal, se vio forzado retrasar el cierre de la investigación recientemente para realizar un diligencia pedida por la Liga que el propio magistrado había rechazado.



La patronal de clubes pidió una nueva declaración de Villar y del anterior presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Victoriano Sánchez Arminio, como investigados por un presunto desvío de los fondos que la Liga pagó a la RFEF por derechos de arbitraje-



Aunque el juez la descartó inicialmente, el recurso de la Lliga y el respaldo de la Fiscalía hicieron que la sala de lo Penal de la Audiencia ordenara esas nuevas declaraciones, que se realizaron el pasado 17 de abril.



En ellas, Sánchez Arminio, no declaró al ratificarse en lo que ha ya había manifestado cuando fue citado como testigo. Villar respondió a las preguntas de su abogada y del juez, ante quien volvió a reiterar su inocencia, como considera que se ha demostrado con el archivo de las otras cuatro causas penales que le interpusieron.



Etas se refieren a los casos Haití, por presunto mal uso de una subvención del CSD concedida en 2010; Recreativo y Marino, por un posible trato de favor a ambos clubes para poder continuar en su respectiva categoría; Jumilla, denunciado por el propio club tras la decisión del Comité Jurisdiccional de la RFEF que obligaba al pago adeudado a un entrenador; y el retraso de las últimas elecciones, que debían haberse celebrado en el año 2016 y se retrasaron hasta el 22 de mayo de 3017



"Estos sobreseimientos refuerzan mi confianza en la justicia porque al final del camino se esclarece la verdad, que es mi inocencia. Por esa confianza en la Justicia tengo el convencimiento que al igual que ha ocurrido con estas cuatro causas en la de Soule ante la Audiencia Nacional, más pronto o más tarde, también se me declarará inocente porque concluirá igualmente que no cometí ningún delito", dijo Villar en mayo de 2022 en una entrevista con EFE.