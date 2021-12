Joseba Larrañaga: "Casemiro debió ser expulsado... pero no me parece que el VAR tenga que intervenir"

El pisotón de Casemiro a Iván Alejo durante el Real Madrid - Cádiz de este pasado domingo sigue siendo objeto de discusión.

Por eso, Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, nos invita a que nos aclaremos "sobre qué hacer o cómo actuar cuando entra en funcionamiento el VAR".

Y todo parte de esa jugada de Casemiro en el minuto 26: se trata de una entrada a Iván Alejo por la que vio tarjeta amarilla, y con opiniones para todos los gustos tras la intervención del videoarbitraje: "Esa entrada de Casemiro sobre Iván Alejo ha provocado un aluvión de críticas y opiniones al respecto. El árbitro señaló falta y le mostró tarjeta amarilla, y mucha gente cree que Casemiro debió ser expulsado".

Entrada de Casemiro a Alejo





"Mi opinión es, viendo la jugada, que Casemiro debió ser expulsado. Pero no me parece una entrada tan lesiva como para que entre a juzgarla el VAR. Muchas veces, hablamos de exceso de intervencionismo del VAR, que participa mucho del juego, que lo interrumpe mucho, que no está para las cosas fundamentales. Si comparamos, por ejemplo, con la entrada de Mikel Oyarzabal, ahí sí vemos un pisotón en la parte de atrás muy peligroso, y eso sí podría ser una jugada en la interviniera el VAR, aunque no hizo falta porque el árbitro lo vio perfectamente", analiza Larrañaga.

"En el caso de Casemiro, que insisto en que debió ser expulsado, no me parece que el VAR tenga que intervenir porque para eso está la interpretación del árbitro. Así que los que penséis que tenía que haber intervenido el VAR luego no os quejéis cuando intervenga demasiado. Y los que creéis que no tenía que haber intervenido, entonces es porque tenéis otra percepción del VAR".

Tarjeta amarilla a Casemiro por la falta a AlejoEFE





"En defintiva, es un asunto que nos va a tener las próximas horas hablando de ello, y que seguramente el año que viene cuando surja una jugada de este tipo, sigamos con la cantinela", finalizó.

La redacción del acta

Santiago Jaime Latre redactó en el acta que "en el minuto 26 el jugador (14) Casimiro Casimiro, Carlos Henrique fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón".

Para el centrocampista brasileño, supone la quinta amarilla en lo que va de temporada y se perderá, por tanto, el choque frente al Athletic Club, en San Mamés.



Casemiro acumula 22 partidos entre Liga y Liga de Campeones en lo que va de temporada, y solo ha sido suplente en dos de ellos. El brasileño jugó 29 minutos frente al Español, única derrota del conjunto dirigido por el italiano Carlo Ancelotti. Será la primera vez que el jugador cumpla ciclo desde que comenzó el campeonato doméstico.