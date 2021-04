Joseba Larrañaga: "El triunfo de la Real es el fruto de un trabajo muy serio hecho desde la humildad"

La Real Sociedad se ha proclamado este sábado campeona de la Copa del Rey de la temporada 2019/2020. En un año marcado por el coronavirus, los aficionados donostiarras se han llevado una alegría viendo cómo su equipo levanta un título 34 años después.

Tras la victoria del equipo 'txuri-urdin' en la final ante el Athletic, Joseba Larrañaga ha querido valorar en Tiempo de Análisis la proclamación de la Real Sociedad como nuevo campeón de Copa.

“Hoy me vais a permitir que deje mi faceta de periodista un poco a un lado porque lo que manda es el corazón: 34 años han pasado desde el último título que consiguió la Real Sociedad. Son muchísimos años. Los que estáis acostumbrados a equipos que ganan títulos con más asiduidad pues, evidentemente, no sabéis lo que es esperar eso y hay que decir que cuando tu equipo gana un título da muchísimo gusto. Lo cierto es que este título es fruto de un trabajo de mucho tiempo, un trabajo muy serio, hecho desde la humildad y desde las ganas de trabajar desde abajo, confiando en la gente de casa, sin invertir mucho dinero. Es decir, creyendo en las posibilidades de la gente que nos rodea y de la gente que tenemos porque muchas veces tratamos de mirar hacia fuera para traer mejores cosas sin darnos cuenta de que lo que tenemos en casa muchas veces puede ser igual o superior a lo que traemos de fuera. Pues es un poco el fruto del trabajo de la Real. Un punto de inflexión importantísimo porque, de ahora en adelante, las cosas se van a ver de distinta manera y el futuro se va a afrontar sabiendo que también, con la humildad, el trabajo y la responsabilidad, también se puede ser campeón. No vas a ser campeón muchas veces, evidentemente, pero sí que de vez en cuando vas a obtener estos frutos. ‘Chapeau’ por cierto al Athletic también por el comportamiento que han tenido sus jugadores y su junta directiva justo después de perder la final pero hoy todos los honores son para la Real Sociedad, que se ha proclamado campeona en una final muy especial con dos equipos vascos, así que… ahí queda eso.”

Oyarzabal da el título a los 'txuri-urdin' 34 años después y contra el Athletic Club

La Real Sociedad conquistó la Copa del Rey de la temporada 2019/2020 al superar (0-1) al Athletic Club en la final celebrada este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, gracias a un gol de penalti de Mikel Oyarzabal en el minuto 63.

El cuadro 'txuri-urdin' sumó su tercera Copa (1909, 1987 y 2020), 34 años después de la última y con una temporada de espera, por culpa de la pandemia de coronavirus, que impidió también el color de las aficiones en las gradas. El gran derbi vasco vivió un capítulo inédito que celebrarán por siempre en San Sebastián.

Los de Imanol Alguacil sacaron más su fútbol que los de Marcelino, dentro de un juego medido por parte de ambos, tratando de evitar el error. En ese sentido, las dos defensas lucieron en su trabajo hasta que Mikel Merino recuperó un balón y se lo metió a la carrera a Portu. El ariete se cruzó en el camino de Íñigo Martínez y Estrada Fernández señaló penalti y expulsión.

Tras la revisión en el VAR, al final fue solo amarilla, pero la pena máxima la convirtió Oyarzabal, a pesar de sus últimos fallos, incluido el de semifinales de la Supercopa ante el Barça. Aquel título lo levantó el Athletic Club y a la Real le tocó un trago amargo que ahora endulza con esta histórica Copa vasca. Los 'leones' tendrán otra opción en dos semanas ante el Barça.

�� Esto es un C A P I T Á N



���� Portando el brazalete del @AthleticClub, en pie, en la victoria y también en la derrota. Eres muy grande, @IkerMuniain10.#LaCopaMola��#FinalCopaDelReypic.twitter.com/pysuwrV5Ff — RFEF (@rfef) April 3, 2021

La reanudación trajo la polémica. Primero con una mano del internacional español estas semanas que finalmente se señaló fuera del área y poco después con el penalti que decidió la final. Oyarzabal no se escondió y con el brazalete de capitán hizo historia para la Real. Marcelino buscó la reacción con Villalibre como amenaza junto a Williams, pero no tuvo efecto.

Tanto Le Normand como Zubeldia no regalaron nada, un ejercicio coral para evitar esa mínima rendija que metiera en la final a un equipo experto en sobrevivir como el equipo de Marcelino. La Real buscó el correr de los minutos y el Athletic quiso pero no pudo. Los de Bilbao podrán desquitarse en dos semanas con la final de esta temporada, para ganar una Copa esquiva desde 1984.

Los jugadores de la Real Sociedad celebran la victoria ante el Athletic Club.Julio Muñoz | EFE

Mikel Oyarzabal: "Queremos seguir haciendo historia, que sea el principio"

El centrocampista de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal celebró un título histórico este sábado al ganar la Copa del Rey 34 años después de la última Copa 'txuri-urdin', una conquista que confía sea "el principio" de una etapa dorada.

"Un momento y un día histórico, queremos seguir haciendo historia y que este sea el principio del camino", dijo en rueda de prensa, después del 0-1 ante el Athletic Club en La Cartuja (Sevilla).

El internacional español fue el autor del gol, de penalti en la segunda parte. "El tema de la expulsión, está el VAR, ha decidido que fuera amarilla, no voy a entrar a la decisión. El penalti se cree que muchas veces es lotería, pero yo ayer con los compañeros que me quedé lanzando penaltis tenía muy claro lo que iba a hacer", afirmó.

"Tenía confianza, mis compañeros me la habían transmitido. Sentía una responsabilidad grande porque creo que la tengo. Lloras porque estás orgulloso de lo que has conseguido, que gente que ya no está aquí hubiera podido verlo, son momentos de cada uno, no se pueden controlar. Por suerte esta vez las lágrimas han sido de felicidad", terminó.

��⚪️ @mikel10oyar, jugador de la @RealSociedad, en rueda de prensa



�� "Es un día histórico y feliz para todos"



�� "Queremos seguir haciendo historia. Esto solo es el principio"



�� #LaCopaEnCOPEpic.twitter.com/yryxkTQ8S1 — Tiempo de Juego (@tjcope) April 3, 2021

Imanol Alguacil, "orgulloso de hacer historia con la Real"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, compareció con una imborrable sonrisa para celebrar su primer gran éxito profesional que le hace sentirse "super orgulloso de hacer historia" con el club donostiarra.

"Es algo grande y lo quiero ofrecer a los médicos, enfermeros y a la gente que está en primera línea peleando, salvando tantas vidas, porque eso sí tiene mérito y también es para todos ellos. Falleció mi tío esta semana por covid, mi familia ha sufrido, hemos recibido un gran apoyo de mi pueblo... y se lo dedico también a todos", dijo emocionado Alguacil.