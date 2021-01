Helena Condis, sobre la final de la Supercopa: "Hay dos finales: una con Messi y otra sin él"

Este domingo se disputa la final de la Supercopa de España con todos los ojos puestos en si Leo Messi puede, finalmente, disputar ese partido. El argentino arrastra molestias en el muslo derecho, ya se perdió la semifinal frente a la Real Sociedad, y será duda hasta última hora.

Helena Condis, periodista que cubre la información del conjunto azulgrana en la Cadena COPE, ha analizado en Tiempo de Análisis esa final entre Barcelona y Athletic de Bilbao.

"Hay, claramente, dos finales: una con Leo Messi y otra sin Leo Messi. Es evidente que si juega el crack argentino, el Barcelona tiene más posibilidades de levantar el título. Lo decía Koeman, lo decía Busquets y lo piensa todo el mundo. La última decisión la tendrá el jugador. El argentino, cuando se levante, verá las sensaciones que tiene y, en función de cómo se encuentre, decidirá si puede tener minutos o no contra el Athletic, un rival que se le da muy bien. En el último entrenamiento participó al mismo ritmo que sus compañeros en el césped de La Cartuja, con los mismos ejercicios y con las mismas cargas, así que Koeman mantiene esperanzas de que finalmente Messi pueda estar. El otro protagonista, el técnico holandés, Ronald Koeman, después de un inicio de temporada complicadísimo, después de cuatro meses delicados al frente del equipo, este domingo puede levantar su primer título con el Barça. Decía que no es el más importante pero que hay que ganarlo para ratificar las buenas sensaciones y en el vestuario se lo toman muy en serio. Por eso, incluso han viajado dos lesionados, Ansu Fati y Sergi Roberto, dos jugadores de la casa, para hacer ‘piña’, para hacer grupo con el resto de sus compañeros".

Messi, a su llegada al Nuevo Arcángel.EFE

Leo Messi, la ausencia que puede definir una final

La duda es, y se podría escribir en mayúsculas, Leo Messi. El capitán, el que ha recuperado la ilusión por luchar por todo y que está de nuevo enchufado, tuvo que descansar ante la Real. Unas molestias que notó en Granada le tienen ahora entre algodones. No entrenó el viernes y el sábado sí, pero Koeman avisó que el jugador tendrá la última palabra sobre su participación.

Este Barça, si recupera a Messi, puede aspirar a todo. Pero, sin él, ha demostrado que la inercia positiva que viene arrastrando ayuda a no echarle tanto de menos. Y, por si hace falta, Frenkie De Jong está aportando gol, Pedri magia y Riqui Puig, con la ilusión de marcar el penalti definitivo, pedirá paso. Si Griezmann se enchufa, el equipo puede soñar.

���� Messi participa en el entrenamiento previo a la final, pero será duda hasta última hora https://t.co/nrdNU2vuHX — Tiempo de Juego (@tjcope) January 16, 2021

Marcelino busca ganar su primer título con el Athletic en su tercer partido

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, explicó como "indudable" que si juega Messi este domingo la final de la Supercopa de España con el Barça el cuadro vasco tendrá menos opciones de ganar el título, pero dejó claro que la idea e ilusión de su equipo no variará por la presencia o no del argentino.

"Nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos, pero vamos a tener en cuenta cómo juega el rival. No cambiaremos conceptos prioritarios. No variaremos nuestra idea en función de que juegue Leo (Messi) o no, pero es indudable que su participación y su presencia en el campo nos va a agravar las posibilidades de victoria, así lo demuestran los hechos y así lo reconocen sus propios compañeros", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los 'leones' respondió en su primera pregunta previa a la final en La Cartuja (Sevilla) a la gran incógnita del duelo, la presencia o no de un Messi que arrastra unas molestias. "Tenemos que pensar que va a jugar y va a estar a su mejor nivel y que nosotros tenemos que impedírselo", dijo.

Además, Marcelino entendió que para el Barça la Supercopa pueda ser un título menor. "El Barça normalmente está muy próximo a ganar varios títulos. El Athletic tiene menos posibilidades, las que tiene, tiene que hacer todo lo posible y más para conseguirlo. Es lo que estoy seguro que va a hacer", afirmó, al tiempo que confió en tener a todos disponibles aunque tienen algunos problemas antes del último entrenamiento Dani, Williams y Muniain.