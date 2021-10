Guasch: “Infantino ha dado con la clave, el problema no es la periodicidad de los torneos, si no la calidad”

El comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE ha dado su punto de vista sobre los pros y los contras de celebrar el Mundial cada dos años, tal y como propone la FIFA, en esta nueva edición de 'Tiempo de Análisis'.

“La semana pasada hablábamos del libro La Primera Guerra Mundial para escépticos del profesor del profesor Juan Eslava Galán, pues aquí está la segunda. Lean los dos y tendrán una idea magnifica de lo que fueron aquellos años. Pinta que vamos a tener Mundial cada dos años. Esa cabeza despejada que corona el cuerpo del tal Infantino, yo creo que ha dado con la clave. El problema no es la periodicidad de los torneos, si no la calidad. Si hay calidad lo de menos es que se jueguen cada año, cada dos, cada seis meses, cada ocho y bueno, calidad existe. Calidad tenemos en el fútbol actual por arrobas. Dos ejemplos: en España estamos a diez minutos de descubrir que aquellos tíos de la Eurocopa, Mundial, Eurocopa, Casillas, Ramos, Capdevila, Puyol, Xavi, Iniesta, Torres, Cesc Fábregas… Estos tíos son unos piernas y los buenos, el espectáculo es el de ahora y el que va a venir. Brasil otro ejemplo. Dónde esté Paquetá y Richarlison pues que se quiten Tostao, Ronaldo y toda esta gente, por tanto, la calidad está, la periodicidad se busca, se trata en definitiva yo creo que es que los clubes los paga los del invento, jueguen cada vez menos y las selecciones más. Entonces, es cuestión de imaginación. La Champions se puede jugar en plan Final Four, aunque sean ocho equipos, la final ocho, las ligas a una vuelta, lo cual sería realmente magnifico y de manera que sobrarían fechas. El Mundial no se jugaría cada año porque hay que dejar espacio pues para la Eurocopa, la Nations League, la Intercontinental que va a enfrentar al campeón de Europa y al campeón de América, que está todo el mundo esperándola, la misma Copa América, de Asia, de África y de Oceanía. Eso tiene que tener un encaje y por ahí no, el Mundial cada año no podría ser. Es más, se firmaría un seguro conforme su futbolista se lesiona con su club, la selección a la que pertenece cobrará un dinero en plan indemnización. Es cuestión de ponerse, es imaginación al poder, ¡cabe todo!, lo que no cabe es un tonto más: ¡ tontino, Infantino! Me voy a seguir con la Segunda Guerra Mundial que está la mar de interesante. Estoy por Hiroshima”.

La UEFA considera que un Mundial cada dos años "devaluaría la competición"

La UEFA ha mostrado nuevamente su malestar con la idea de FIFA de celebrar un Mundial de fútbol cada dos años y ha considerado este viernes, en palabras de un portavoz del organismo, que "devaluaría la competición", además de frenar el desarrollo del resto de torneos, incluido el crecimiento del fútbol femenino.

FILED - 27 October 2016, Bavaria, Munich: UEFA President Aleksander Ceferin, attends the presentation of the logo for the 2020 European Football Championship. Photo: picture alliance / dpa





Ferran Torres estará más de un mes de baja y no jugará ante Suecia y Grecia

El español Ferran Torres sufre una pequeña fractura en el pie derecho, según confirmaron las pruebas realizadas al jugador a su llegada a Mánchester, tras haberse retirado lesionado del partido de semifinales de la Liga de Naciones frente a Italia y forzar para estar en la final contra Francia, en la que disputó 84 minutos.

Al futbolista español se le diagnosticó en primera instancia un traumatismo en el empeine derecho tras el fuerte golpe contra Italia. No entrenó ningún día antes de la final y tras probarse en el calentamiento de la final mantuvo una charla con el seleccionador, Luis Enrique, y jugó. Un encuentro en el que no rindió al mismo nivel que en los primeros 45 minutos frente a los italianos. Impreciso en los centros y sin la explosividad que le caracteriza.

Ferran Torres ha sufrido una lesión en el pie derecho durante su estancia con la selección.



De regreso a Manchester, se ha sometido a varias pruebas médicas y continuará siendo monitoreado.



?? #MCFCEspañol | https://t.co/EthAjgGL5opic.twitter.com/EbMvK24EfQ — Manchester City (@ManCityES) October 14, 2021