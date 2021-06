Carlos Miquel, en Tiempo de Análisis: "Alonso ha demostrado que sigue estando en forma"

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull)ha logrado este domingo una sorprendente victoria en la loca carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, después de que un inoportuno pinchazo arruinase la carrera del hasta entonces líder Max Verstappen (Red Bull) y de que Lewis Hamilton (Mercedes) desaprovechase su oportunidad.

Tras este Gran Premio, Carlos Miquel ha querido valorar en Tiempo de Análisis cómo ha sido la sexta prueba de la temporada.

"Vaya final tan emocionante que hemos vivido en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Dos vueltas. Carrera a dos vueltas. Salida y dos vueltas y ahí ha sacado todo lo que tenía dentro Fernando Alonso que ha pasado a cuatro coches en esa resalida. Ha sido el piloto que más coches ha pasado y al final ha convertido ese décimo puesto en un sexto que, desde luego, para Alpine es lo mejor que ha hecho en la temporada el equipo francés que, por otra parte, sigue teniendo malas prestaciones. En la carrera normal habría terminado con un punto y, bueno, Fernando Alonso lo que ha dicho es ‘me voy a tirar con todo’. Así se lo ha dicho a su equipo, ‘voy a ir con todo en esa resalida’, ‘si rompo el alerón o si abandono, no pasa nada’ porque es un punto o ganar muchos más y al final la apuesta ha tenido un botín exitoso. También es una carrera para la reflexión en el Mundial. Cero de Hamilton y cero de Verstappen. En el caso de Verstappen, por un reventón que provocó la última bandera, estiró los neumáticos sabiendo, él y los demás, que había reventado el neumático en la vuelta 29 de Lance Stroll, ellos siguieron estirando, reventó el neumático y provocó la bandera roja. Luego vino el error de Hamilton, intentó adelantar a Checo Pérez, se pasó de frenada, él dice que porque apretó mal un botón, puede ser que haya un botón mágico de frenada para calentar neumáticos que lo dejara puesto y eso motivara el error. El caso es que falló Hamilton, terminó fuera de los puntos y el Mundial sigue con Verstappen al frente. Carlos Sainz no ha tenido su mejor día, lo ha reconocido él, ha terminado octavo, pero es que Ferrari iba mucho peor que en la clasificación y él ha tenido problemas para calentar las ruedas con una ‘colada’ en la curva ocho a mitad de carrera que le ha costado mucho. Aun así, como él dice, no todos los días son fiesta. El caso es que los nuestros han vuelto a puntuar y Alonso ha demostrado que sigue estando en forma".

Todo saltó por los aires en el circuito urbano de Bakú cuando, a falta de cuatro vueltas, un reventón en el neumático trasero izquierdo en plena recta provocó que Verstappen, que se había hecho con el liderato de la prueba en la vuelta 13, se fuese contra el muro y se ondease la bandera roja en pista. Con ello, perdió toda opción de lograr su tercer triunfo del curso y defender la primera posición en el Mundial.

Dirección de Carrera descartó relanzar la cita detrás del coche de seguridad y todos los coches volvieron a la parrilla para afrontar una nueva salida y completar una única vuelta, que abrió las opciones para todos. Sin embargo, Hamilton, que partía segundo tras Pérez, en lugar de ser conservador para atar el liderato buscó adelantarle y se pasó de frenada, despidiéndose de sus opciones y devolviendo la alegría a un Verstappen que observaba todo desde garajes.

Así, 'Checo' selló su primera victoria con Red Bull por delante del alemán Sebastian Vettel, que dio el primer podio a Aston Martin, y del francés Pierre Gasly (AlphaTauri). Por primera vez desde el Gran Premio de Austria de 2018, los Mercedes se quedaron sin subir al podio.

Alonso: "El sexto puesto es una pequeña recompensa que nos alegra la tarde"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que el sexto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, después de una relanzada de carrera a dos vueltas en la que comenzaba décimo, es "una pequeña recompensa" al trabajo del equipo, y ha reconocido que está "bastante satisfecho" con la línea ascendente de su monoplaza.

"Estoy contento. Hablaba con el equipo antes de la resalida y le dije que iba a ir a por todas, que si había un hueco me iba a meter; si perdemos un punto, nos vamos contra el muro o perdemos el alerón de delante, mala suerte, pero vamos a intentarlo por lo menos. Fueron dos vueltas muy divertidas que supieron a poco. Otra resalida hubiese estado bien", bromeó en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Los pilotos tuvieron que volver a partir desde la parrilla, con dos vueltas por delante, después de que el hasta entonces líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se estrellase contra el muro en la recta tras un pinchazo. "He salido muy bien y el coche también. El equipo ha hecho un gran trabajo en las salidas desde hace tres o cuatro Grandes Premios, siempre estamos en el 'Top 3', eso ayuda. Hemos aprovechado el momento", indicó.

Así, el asturiano recalcó que han tomado dos "buenas decisiones en las paradas y en el sistema de salida", que habían "trabajado bien durante los últimos meses". "Me siento más cómodo. Creo que el fin de semana había sido bastante sólido y ser décimo era poca recompensa para el equipo y para mí. Ahora me voy más contento", señaló.

Además, reconoció que han tenido "esa pizca de suerte" que a veces les falta. "Todavía falta trabajo, porque en la carrera, hasta ese punto, éramos un poco lentos, pero es una pequeña recompensa que nos alegra la tarde", apuntó. "Si quitamos el sábado raro de Mónaco, desde Portugal hay una línea con la que estoy bastante satisfecho", concluyó.

