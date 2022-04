Carlos Miquel: "Mala suerte para los españoles que será buena porque tienen ritmo para hacer grandes cosas"

El piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc ha ganado este domingo el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park. Es su segunda victoria en tres carreras y domina el Mundial con puño de hierro tras el abandono de Max Verstappen, actual campeón del mundo. Mala suerte para Carlos Sainz, que se bajó del coche en la segunda vuelta, y un Alonso que acabó último. Narrando la carrera en Tiempo de Juego ha estado Carlos Miquel, el director de COPE GP. Tras ella, ha pasado por el Tiempo de Análisis para dejar sus conclusiones.

Lo mejor del Gran Premio de Australia es que van a venir tiempos muy buenos porque todo ha salido mal para los pilotos españoles empezando por la salida. Problema mecánico incomprensible en el Ferrari de Carlos Sainz, le cambian el volante, salta el calado, pierde cinco posiciones y eso le hace ir a la contra. Con neumático frío se sale en una de las curvas del circuito y encima se queda encajado en la grava con lo cual tiene que abandonar.

Hay un fallo suyo, pero desde luego también hay un fallo de Ferrari que tampoco debe ser admitido en un equipo de tantísimo nivel, que tenga ese problema en el volante y el coche no haga bien la salida. Y luego el tema de Fernando Alonso…

Fernando Alonso estaba haciendo una carrera muy buena, todo como debía hacerlo, pero ha tenido muy mala suerte con el coche de seguridad y también con los neumáticos en el último tramo de carrera. Podía haber estado fácil en un octavo o noveno puesto, séptimo incluso, y si contamos con el problema que tuvo ayer mecánico podría haber estado luchando por puestos cercanos al tercer lugar en carrera, pero al final no ha podido ser. Ha terminado decimoséptimo, las ruedas se le vinieron abajo y no ha podido tener un buen fin de semana.

Mala suerte para los españoles que se va a tornar en buena porque los dos tienen ritmo para hacer grandes cosas y sobre todo la sorpresa de que Alpine puede estar en trazados favorables arriba. Si puede marcar la diferencia Fernando Alonso puede estar arriba. Dependerá de la carrera de evoluciones y de cómo vaya el campeonato, pero las cosas pueden sonreír para él.

Luego, por supuesto, tenemos que quitarnos el sombrero con la victoria de Charles Leclerc. Impecable, Grand Chelem, dominando toda la carrera, vuelta rápida y también desde la pole. Ha aguantado un ataque de Verstappen. Problema de fiabilidad para Verstappen, así que Checo Pérez es ahora mismo el mejor en Red Bull en el campeonato. En la tercera posición ha llegado un George Russell que es el capitán en este momento de Mercedes al menos en las dos últimas carreras.

Hay Mundial, hay campeonato y también os aseguro que va a volver Mercedes que sigue haciendo podios sin tener un coche para lograrlo.

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha conquistado la victoria en el Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y ha afianzado su liderato en el campeonato, en un domingo nefasto para los españoles, con abandono de Carlos Sainz (Ferrari) en las primeras vueltas y con Fernando Alonso (Alpine) quedando decimoséptimo y último.

Leclerc, que ha dominado la carrera de principio a fin, es todavía más líder después de que el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tuviese que retirarse de la cita en la vuelta 39 por problemas mecánicos, como ya le sucediera en el Gran Premio de Baréin.

DRIVER STANDINGS ??@Charles_Leclerc increases his championship lead to a larger margin than anyone did in 2021! ??



And, @GeorgeRussell63 makes a move into P2 ??#AusGP#F1pic.twitter.com/uKUgMpR1UT