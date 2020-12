Antonio Ruiz: "Seguimos teniendo mucha fe en este Atleti... un puntito”

Antonio Ruiz analizó el empate del Atlético de Madrid ante el Bayern de Munich (1-1) con goles de Joao Félix y Muller, de penalti, en el minuto 85. Este empate obliga a los rojiblancos a conseguir un punto en la última jornada de la Champions ante el Salzburgo para pasar a los octavos de final:

“Mala suerte para el Atleti. Durante 85 minutos estaba clasificado ganando 1-0 con gol de Joao Félix pero un penalti claro y sin excusas ha servido para que empatara Muller. No está todo perdido, el Atleti ha cuajado una gran faena, ha tenido que cerrar el partido mucho antes y no ha sufrido Oblak, que casi ha sido un invitado. No pasa nada, queda una jornada y al Atleti le vale un empate ante el Salzburgo para meterse en los octavos. Una pena porque hoy lo podía haberlo dejado resuelto, lo ha merecido, pero cuando no cierras los partidos... El Atleti pensaba que el Bayern renunciaba pero el fútbol tiene estas sorpresas. Joao Félix y Carrasco, muy destacados por encima del resto. A Austria, a la ciudad de Mozart a jugársela. Seguimos teniendo mucha fe en este Atleti... un puntito”

El Atleti mereció ganar

En el minuto 85, cuando ya sentía suya la victoria y la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones, ganador 1-0 en el marcador y en el terreno de juego, Thomas Müller irrumpió en el área, fue derribado y transformó el consiguiente penalti para mantener la inquietud del equipo rojiblanco, pendiente de una 'final' en Salzburgo en la última jornada (1-1).

El pase a la siguiente ronda depende de un empate o un triunfo contra el conjunto austríaco. No hay ya más combinaciones para el bloque dirigido por Diego Simeone, que quizá mereció haberlo sellado ya este martes, mejor durante muchos tramos y en el global del choque a una versión reducida del Bayern Múnich, pero no lo logró.

No le bastó el gol de Joao Félix ni el control que ejerció durante buena parte del encuentro. Cierto que no fue el Bayern en toda su expresión. Ni se acercó. De principio a fin líder del grupo, con dos jornadas de sobra, su visita a Madrid fue una especie de paréntesis en los retos que le aguardan dentro del condensado calendario. A la lesión de Kimmich, inigualable en su puesto, sumó el descanso de Neuer, Lewandowski y Goretzka, en la lista, y de Müller, Gnabry o Coman, en el once. Müller fue decisivo después.

Simeone y los problemas en Champions

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, dijo tras el empate de su equipo contra el Bayern Múnich alemán (1-1), que les obliga a jugarse la clasificación a octavos de final en la última jornada, que la Liga de Campeones les está dando "un dolor de cabeza".

"Me voy con la sensación de que el equipo sigue haciendo las cosas bien, es verdad que la 'Champions' nos está dando un dolor de cabeza, porque los tres partidos que nos tocó empatar tuvimos ocasiones para encontrar un resultado mejor, pese a que la contundencia es lo que importa y no la tuvimos", explicó Simeone tras el partido, que fueron ganando 1-0 hasta el minuto 85, lo que les ponía en octavos, hasta que empató el alemán Thomas Müller.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en rueda de prensa

Simeone destacó el primer tiempo de sus jugadores, que fue "muy bueno", tanto "sosteniendo el ataque" como defendiendo, con un "bonito gol" del portugués Joao Félix y jugadas para marcar el segundo tanto.

"Estuvimos cerca del segundo que no llegó, y un equipo fuerte, con buenos futbolistas, encuentra el penal y otra vez a empezar en el partido que tengamos el miércoles que viene, donde tendremos una final, claramente", señaló sobre el duelo del 9 de diciembre contra el Salzburgo austríaco.

El técnico argentino insistió en lo positivo. "El camino es este, seguro. El equipo está bien, trabaja en consecuencia de lo que se propone, los futbolistas están en buena forma y a seguir en buena línea. No es simple tener esta contundencia que te acerca a resolver, pero en la continuidad de situaciones mejoraremos", dijo.