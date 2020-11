Antonio Ruiz: “En la Champions vemos la cara B del Atleti, que no es tan fiable como en LaLiga”

Antonio Ruiz, periodista que cubre la información diaria del Atlético de Madrid e inalámbrico del club rojiblanco en Tiempo de Juego, analizó en Tiempo de análisis el empate de los hombres de Simeone ante el Lokomotiv ruso, empate que les deja segundos, con cinco puntos, y con la obligación de ganar uno de los dos partidos que quedan en la fase de grupos:

"El Atleti se ha complicado un poco la clasificación al no pasar del empate a cero ante el Lokomotiv. Es la cara B del Atleti, que es muy fiable en LaLiga pero en la Champions lleva una victoria, dos empates y una derrota. Quedan dos encuentros y al Atleti le valdría ganar uno. De lo que se habla de que es favorito y candidato en LaLiga, lo resolvió el Cholo diciendo que eso significa que se están haciendo las cosas bien pero que no nos confundamos. Se refiere a sus jugadores, para que no se relajen, y seguir peleando en cada partido; y de cara al tema mediático porque esos mensajes están muy por encima de la exigencia en la jornada ocho, no al final. En la Champions no le van a hacer esa pregunta porque el Atleti no es tan regular como en LaLiga".

Dos empates ante el Lokomotiv

El Atlético de Madrid se complicó el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones al empatar 0-0 en casa contra el Lokomotiv de Moscú ruso, en un monólogo en el que careció de puntería que le obliga a puntuar dentro en una semana contra el campeón de Europa, el Bayern Múnich alemán. Como ya le ocurrió en Moscú, allí con un juego incluso mejor que el que desplegó esta noche en el Metropolitano, el Atlético no fue capaz de encontrar la llave para abrir el candado ruso, pese a 25 minutos iniciales de acoso en los que Joao Félix tuvo una ocasión clara nada más empezar, Llorente dos, y una para Carrasco y Correa. Todas las tapó el portero ruso-brasileño del Lokomotiv Guilherme.

Después, menos fluido y un punto desesperado, se perdió ante un equipo que ya le ha dejado sin cuatro puntos, los que le podrían haber dejado con el pase a octavos hecho y ahora le obligan a empatar al Bayern -que sí cumplió, ganando al Salzburgo austríaco- y ganar al Red Bull para acceder a la siguiente fase. Un más difícil todavía y un panorama inesperado a inicio de curso. Sin sus delanteros estrella, el uruguayo Luis Suárez, aislado por coronavirus, y el hispanobrasileño Diego Costa, por una "trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha" conocida en la misma mañana del encuentro, el Atlético no pudo aprovechar esos primeros 25 minutos, y luego fue pasto de las prisas.

Ganar era una obligación esta noche para el conjunto rojiblanco -que tampoco contó con el uruguayo Lucas Torreira por coronavirus, ni el mexicano Héctor Herrera, el croata Sime Vrsaljko y Manu Sánchez por lesión, ni tampoco con el francés Geoffrey Kondogbia por no estar inscrito-, y no cumplió ante un rival que rentabilizó la espera parapetado en su portero.