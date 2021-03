Antonio Ruiz: “El Atlético ha dado un golpe en la mesa”

Antonio Ruiz, que sigue toda la información del Atlético de Madrid en la Cadena COPE, habla en Tiempo de Análisis de la importante victoria de los rojiblancos ante el Athletic en Liga. El Atleti ganó 2-1 con goles de Llorente, en el descuento de la primera parte, y de Luis Suárez, de penalti, en el partido aplazado de la 18ª jornada de Liga y con esta victoria los de Simeone son más líderes, con seis puntos más que el Barcelona y ocho más que el Real Madrid.

"El Atlético ha dado un golpe en la mesa con la victoria frente al Athletic porque recupera el partido aplazado por Filomena y la victoria le da tres puntos de oro para poner más distancia de por medio al frente de la tabla. Ahora, todos con los mismos partidos, el Atleti tiene seis puntos más que el Barcelona y ocho más que el Real Madrid. Lo ha hecho con un partido práctico, de mucho oficio y poco brillo. Simeone decía sobre Joao Félix que es más importante la voluntad que el talento y hoy Joao no ha tenido un buen día, como sus compañeros, quitando dos nombres: los goles de Suárez y Marcos Llorente, que vale para todo, para barrer atrás, para organizar, correr, para sudar y para marcar. Gran victoria para el Atlético de Madrid en la noche de hoy".

Remontada del líder ante el Athletic

Marcos Llorente y Luis Suárez valen su peso en oro para el líder de LaLiga Santander, un Atlético de Madrid que gracias a los goles de ambos infló su colchón a seis y ocho puntos sobre Barcelona y Real Madrid, respectivamente, tras remontar a un buen Athletic (2-1), que golpeó primero con un tanto de Íker Muniain. No hay dos futbolistas tan determinantes como ellos en el equipo del argentino Diego Pablo Simeone. El madrileño, con su décimo gol de la temporada, sacando de nuevo del apuro a su equipo en un momento clave, justo antes del descanso; y el uruguayo, el gran '9' del que este equipo no había gozado en los últimos tiempos, que a pase de Llorente provocó un penalti, lo marcó y ya suma 18 tantos.

Los de Marcelino García Toral soportaron cuarto de hora de chaparrón y comenzaron a aplicarse en la intensidad que el partido requería. Tras ganar un par de duelos, los 'leones' vieron la luz, empezaron a disfrutar del balón sacudiéndose la presión local y pudieron levantar la cabeza. Óscar de Marcos encontró un pasillo para el desmarque de Iñaki Williams, y el pase atrás de la 'pantera' lo tocó Muniain, medio cayéndose y con la pierna de apoyo, lo que resultó en un chut elevado que Jan Oblak no esperaba y fue el 0-1. De nuevo encajando, por décimo duelo de los últimos once, de nuevo cuesta arriba, como en siete de esos once, el Atlético estaba obligado a remontar y no encontraba nada más que dos chuts de Carrasco. El Athletic estaba tranquilo: llegaba siempre antes a todos los balones, combinaba con criterio y miraba hacia adelante.

Los arranques del líder ya no eran fruto de su dominio, sino de la necesidad, pero en la última jugada al borde del descanso, una larguísima acción con varios intentos, un centro de Lemar por la izquierda desde la línea de fondo lo conectó Llorente con un cabezazo picado, que golpeó en Unai Núñez, despistando a Simón y convirtiendo el empate justo al borde del descanso. El tanto quitaba al Athletic el premio a su gran primera mitad y daba vida al líder, que recuperó los tres centrales y los carrileros tras el intermedio. Por uno de esos carriles, el derecho, y en una conexión análoga al gol del derbi -Trippier para la carrera de Llorente y el pase al espacio para Suárez- el uruguayo acabó encarando a Núñez al borde del área, que le tocó lo justo para hacer penalti. El charrúa consumó la remontada desde los once metros.

Simeone, entrenador récord

Ya no hay nadie más ganador en la historia del banquillo del Atlético de Madrid que el argentino Diego Simeone, vencedor del duelo de este miércoles ante el Athletic Club en el estadio Wanda Metropolitano para sumar su victoria número 309 en 514 partidos oficiales al mando del equipo y dejar atrás incluso a Luis Aragonés, legendario como futbolista y como técnico. Lo igualó hace una semana y media, con el triunfo por 0-2 contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica, y lo superó este miércoles, con el énfasis y la dimensión, además, que lo da el liderato actual de LaLiga Santander, amplificado por las 19 victorias en 26 partidos ya conseguidas en este ejercicio liguero. Con el mérito, también, que supone haberlo logrado con 98 partidos menos que Luis Aragonés, que consiguió 308 triunfos en 612 encuentros oficiales como entrenador del conjunto rojiblanco.

Simeone ya va por los 309 (217 en la Liga, 26 en la Copa del Rey, 2 en la Supercopa de España, 2 en la de Europa, 41 en la Liga de Campeones y 21 en la Liga Europa), con 514 choques entre todos los torneos, desde su debut el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda. Es otra marca para la historia con el Atlético. También le corresponde el honor de ser el técnico con más títulos en los casi 118 años de existencia del club, fundado en 1903, con siete: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa de España (2014), dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) en sus nueve años al frente del banquillo.