Ángel García: "Carlos ha estado casi un día completo para ganar este US Open; más merecido, imposible"

Ángel García, enviado especial de la Cadena COPE a US Open, analiza la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open. El tenista español derrotó este domingo en la final a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3, ganando así su primer Gran Slam y proclamándose número 1 del tenis.

"Buenas noches desde Nueva York que ha visto coronarse a un nuevo tenista español. Lo hizo en su momento Manolo Orantes, lo hizo en su momento Manolo Santana, lo hizo Don Rafael Nadal Parera, y hoy ha visto a Carlitos Alcaraz García, 19 años, de El Palmar de Murcia, coronarse campeón del US Open y el número uno más joven de la historia con solo 19 años y 129 días.

Es imposible contaros todo lo que hemos vivido en las últimas horas aquí en Nueva York. Le preguntaban en rueda de prensa 'define en una sola palabra lo que ha pasado aquí', y él decía 'feliz'. Esa es la palabra que has cogido para definir como se sentía, pero luego ha explicado que quiere más, que va a seguir trabajando porque quiere más.

Porque si el 'Big Three' ha llegado hasta dónde ha llegado, él quiere conseguir, por lo menos una pequeña parte de lo que ellos consiguieron. Para ello trabajo, trabajo y más trabajo. Y los pies en el suelo. Seguir yendo a su pueblo, seguir yendo a su ciudad saludando a todo el mundo y seguir siendo ese Carlitos, que desde muy jovencito, soñaba con lo que ha conseguido hoy. Ser campeón de Grand Slam, ser el número uno del mundo.

Del partido poco que contar. Le ha costado, pero lo ha acabado sacando en cuatro sets, y ojo, superando el récord de tiempo en pista en un Grand Slam. Lo tenía Kevin Anderson en Wimbledon 2018. Carlos ha estado casi un día completo, casi 24 horas, para ganar este US Open. Más merecido, imposible.

Para mí la frase de la noche le ha dejado Juan Carlos Ferrero. ¿Sabéis lo que ha dicho el mismo día que su pupilo, el que le conoce mejor que nadie, ha ganado su primer Grand Slam y se ha proclamado número uno del mundo? Que está a un 60% de lo que puede dar, que le queda un 40% de mejora. Si lo dice Juan Carlos Ferrero habrá que creerlo y disfrutarlo".

El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos, el primer 'grande' de su carrera, y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo más joven de siempre, tras vencer la final contra el noruego Casper Ruud. Alcaraz triunfó por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 en tres horas y 20 minutos ante Ruud para alcanzar la gloria en Nueva York, en la que es el campeón más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1990.

El murciano puso la guinda a una temporada extraordinaria y tras conquistar los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los títulos de Barcelona y Río de Janeiro, añadió a sus vitrinas el US Open. Ganó la final con autoridad, carácter y con un tenis espectacular que le lanzaron hacia el techo del mundo del tenis y que le convirtieron en el sexto representante del tenis español capaz de colocarse al frente del ránking mundial.

Su juventud, su pasión, electricidad y talento le convierten en un nuevo 'grande' del tenis, capacitado para marcar una nueva época en este deporte. Superó por tercera vez en tres precedentes a Ruud, esta vez en una final en la que ambos jugadores, además del título, se jugaban la cumbre de la clasificación mundial.

CARLOS ALCARAZ IS THE US OPEN CHAMPION pic.twitter.com/hogFduedq0