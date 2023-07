Ángel García: "Alcaraz ha ganado a un Djokovic que no perdía en esta pista desde hace diez años"

Carlos Alcaraz ha conseguido su primer Wimbledon ante el número dos del mundo, Novak Djokovic. Angel García, especialista en tenis de la Cadena COPE y Tiempo de Juego, ha comentado en Tiempo de análisis el triunfo del murciano y la forma en la que lo ha conseguido.

"¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Perdonadme, se que me queda fatal (el gorro), pero si Carlitos Alcaraz no se ha separado de él en todas las ruedas de prensa y la prensa española le prometió que si ganaba el torneo nos lo poníamos, pues hay que cumplir. Las promesas se cumplen. Es de lo que no se separa Carlitos, de esto (el gorro) y de esa copa dorada que le acredita como campeón de Wimbledon con 20 añitos y 72 días. Esto que veis aquí es su casa, es donde vive Carlitos Alcaraz durante el torneo de Wimbledon. Aquí es donde ha dormido abrazado esa copa tras una noche muy larga en la que estuvo en la cena de campeones. Por cierto, les dijo que lo único que queria era volver a casa a volver a sentirse como un niño en Murcia con su familia y con sus colegas.

Es campeón de Wimbledon con sólo 20 años, el tercero más joven de la historia. Pero sobre todo es de la forma en la que lo consiguió: En el quinto set, ante Novak Djokovic, que venía sin perder en esa pista desde hace diez años, consiguiendo más de 60 golpes ganadores, doblando a 'Nole' en esos golpes. Es decir, en ser agresivo, en ir a buscar la victoria... Así que no es sólo lo que ganó sino cómo lo ganó. Evidentemente ayer ya era el número uno del mundo pero ahora también es el mejor tenista del mundo. Ahora hay que seguir peleando. Nos lo dijo Juan Carlos Ferrero en El Partidazo de COPE: "Ahora hay que ir a Nueva York y confirmarlo". Pero Carlitos Alcaraz ya es el mejor tenista del mundo con 20 años y muy poca gente puede decir eso, también es campeón de Wimbledon."



No mintió Carlos Alcaraz. Iba a ser el mejor día de su vida. Y lo fue. El español bordó el primer título en Wimbledon de su carrera deportiva, ante Novak Djokovic, el siete veces campeón (1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4), y cumple el sueño de su niñez: ganar el Grand Slam más bonito de todos y ante uno de los mejores de la historia.

A lifelong dream! ???? You always have to believe! I'm only 20 years old, everything is happening too fast, but I'm very proud of how we work every day. Thank you everyone for your support, from the bottom of my heart! ?????? @Wimbledon



