Wimbledon permitirá jugar a Djokovic

El torneo de Wimbledon permitirá la participación de jugadores sin vacunar, por lo que Novak Djokovic, número uno del mundo, podrá jugar el tercer Grand Slam de la temporada. El serbio, que apenas ha podido jugar tres torneos esta temporada por su condición de no vacunado, podrá defender el título conseguido el año pasado en el All England Club, cuando conquistó su vigésimo Grand Slam y sexto Wimbledon frente al italiano Matteo Berrettini.

Our annual media briefing is about to begin, providing updates on our plans, arrangements and initiatives for The Championships 2022.



