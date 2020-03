Wimbledon mantiene sus planes de comenzar el 29 de junio

El torneo de Wimbledon mantiene por ahora sus fechas, pese al aplazamiento de Roland Garros, aunque continúa analizando el impacto del coronavirus y las posibles consecuencias que podría tener en el tercer Grand Slam de la temporada.

Después de que Roland Garros haya anunciado que el torneo pasa a jugarse entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, Wimbledon ha emitido un comunicado en el que explica que continúa con sus planes para llevar a cabo el torneo del 29 de junio al 12 de julio.



Pese a ello, la organización ha anunciado que, siguiendo las recomendaciones del Gobierno británico, ha cerrado el museo de Wimbledon, los tours por el All England Club, la tienda y las actividades deportivas en el recinto. Sin embargo, el club de golf que se encuentra enfrente de Wimbledon seguirá abierto.



The AELTC is continuing to monitor and respond to the coronavirus situation, working closely with the government and relevant health authorities.



While we continue to plan for The Championships at this time, it remains a continuously evolving situation.https://t.co/Tc4fSuPs9Z