Una gran Paula Badosa alcanza la tercera ronda

La española Paula Badosa sumó su segunda victoria en Wimbledon, con una contundente y sólida actuación ante la rumana Irina Bara, a la que sometió por 6-3 y 6-2. Badosa, que venía con dudas, tras no ganar un solo partido en la gira de hierba, está encontrando su ritmo en la superficie, con dos victorias convincentes rumbo a la segunda ronda que le colocan como una de las tapadas de la competición.

