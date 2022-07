DIRECTO | Primer set para Alcaraz; Djokovic vuela hacia octavos

Victoria de Novak Djokovic para reafirmarse como el gran candidato al título en Londres y para confirmar que, mientras otros aún necesitan tiempo, él está para ganar Wimbledon ya mismo, como demostró en el triunfo ante el serbio Miomir Kecmanovic (6-0, 6-3 y 6-4). 'Rosco', exhibición y muestra de músculo.

Djokovic no regula, no elige días en los que jugar bien, mal o regular. Si puede aplastar, lo hará. Lo tiene en su ADN de chacal, lo tiene en la mirada que exhalaba tras ganar ocho de los primeros nueve juegos del encuentro y se tapaba la cabeza con una toalla, como intentando aislarse de todo el ruido que está generando estos días a su alrededor, porque su favoritismo en Wimbledon es indiscutible.

Sin perder un partido desde 2017 y con una racha que alcanza ya los 24 triunfos consecutivos aquí, Djokovic apunta a ser el cuarto hombre en la Era Abierta en ganar cuatro entorchados en Wimbledon consecutivos, a la altura de Roger Federer y Bjorn Borg (5) y Pete Sampras (4).





35 wins in a row on Centre Court for @DjokerNole ??#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/BRbTp2KyBo